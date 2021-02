Itt a világ 200 legveszélyesebb jelszava: a tiéd is köztük van? Azonnal változtasd meg!

Friss lista élesedett a világ leggyakrabban feltört jelszavairól. Ez egyben azt is jelenti, hogy most már pontosan tudjuk 2020-ban melyek voltak a legveszélyesebb jelszavak, amiket felhasználók millió használnak. Ha neked is ezek közül a rettentő próbálkozások közül kerül ki a jelszavad, jobban teszed, ha azonnal megváltoztatod, óriási veszélyben vagy ugyanis. De nyugalom, mutatjuk azt is, hogyan lehet biztonságos jelszót készíteni adataink védelmére.

Rengeteget lehet manapság olvasni arról, hogy az egyre digitalizálódó világunkban mind nagyobb és nagyobb hangsúlyt kell fektetünk a kibervédelemre. Ez persze egy szerteágazó folyamat, aminek felhasználói részről a személyes adataink védelme kell, hogy az elsődleges legyen. Laikusként sem kell tehát megijedni, sőt a szakértők abban is egyöntetűen egyetértenek, hogy a felhasználók óriási részben felelősek azért, ha adathalászat áldozataivá válnak.

És hogy miért? Egyszerűen azért, mert sokan a legalapvetőbb óvintézkedéseket sem teszik meg annak érdekében, hogy az adataik biztonságban legyenek. Sebaj, most van egy jó hírünk, a laikusok már ebben a pillanatban elkezdhetik a védekezést, mégpedig úgy, hogyha saját kiberbiztonságuk érdekében megteszik a nulladik lépését, mégpedig úgy, hogy

innentől megfelelő jelszavakat használnak adataik védelmére!

Ne legyél egy a sok közül

A könnyen megjegyezhető jelszó első blikkre nem tűnik nagy problémának, lévén, hogy az ember nem felejti el. Rögvest katasztrofális választás ugyanakkor annak tudatában, hogy az egyik legnépszerűbb jelszófeltörési módszer, aminek során olyan botokat (robotokat) használnak a hackerek, amelyek számos általános jelszót futtatnak automatikusan az ember fiókjába való eléréshez. Aztán ha a legnépszerűbbekből egy betalál, akkor máris illetéktelen jutnak be a fiókunkba, amiből máris rengeteg kritikus információ kerülhet ki tőlünk a rosszfiúk kezébe.

Éppen ezért, ha megtalálod a jelszavad a most bemutatott, a világ legnépszerűbb jelszavai listáján, akkor a legbölcsebben akkor jársz el, ha a cikk elolvasása után rögvest meg is változtatod azt vagy azokat. A 2020-ban az adatszivárgásokban talált leggyakoribb jelszavak között ott szerepel például a "qwerty" vagy a "password" és természetesen a világ minden táján jelenlévő "123456" és e számkombinációk változata. De lássuk a top 20-as listát:

Ahogy top 20-as listán is látszik, a 2020-as évben bizonyítottam legtöbb feltört jelszó az 1-9 tartó számsor-kombinációkból, illetve a "password", "qwerty" betűsorokból tevődött ki. De ahogy látjuk, előkelő helyen végzett az "iloveyou" vagy a "Million2" is. A sor, a statisztikát készítő cég oldalán egyébként a 200 legveszélyesebb jelszót mutatja meg kilistázva, amit itt lehet megtekinteni, de mi most a teljesség igénye nélkül azért szemezgettünk közülük:

pokemon

monkey

abcd1234

shadow

football

baseball

basketball

michael

jordan

888888

superman

love123

babygirl

88888888

jordan23

killer

master

hunter

iloveyou1

hello

blink182

love

princess1

fuckyou1

batman

hello123

angel1

Ahogy a szűkített listánkon is látszik, a világ legfeltörhetőbb jelszavai nagyon rövidek, szinte kivétel nélkül csak kisbetűket tartalmaznak, a számkombinációk, ha vannak is a jelszavakban ismétlődnek vagy logikusan egymás után következnek. Ezek mind könnyen megjegyezhető, de pocsék jelszavak. Soha ne használj ilyen jelszavakat!

Milyen a biztonságos jelszó?

A biztonságos jelszó először is tartalmaz kis és nagybetűt, számokat (nem sorrendben), illetve írásjeleket is és legalább 6-8 vagy még ennél is jóval hosszabb karakterből áll, sőt az sem árt, ha a szavaknak nincs különösebb jelentésük, főleg nem a nevünk, születési adatunk vagy egyéb adatunkra utaló betű vagy számsorok.

A szakértők abban is egyetértenek, hogy érdemes mindenhol különböző jelszót használnunk, illetve ha módunkban áll - ez egyébként egyre több helyen már kikényszerített - használjunk legalább dupla hitelesítést.

A jelszavainkat sose osszuk meg másokkal, ne küldjük el e-mailben vagy chat felületeken.



Rendszeresen ellenőrizzük fiókjainkat, bizonyos időközönként változtassunk jelszót.

Ha valaki felírná a jelszavait, akkor inkább használjon jelszókezelő alkalmazást.



Mindenkire veszély leselkedik az interneten, a kiberbűnözők mindenütt ott vannak, és ha egy rendszer sérülékeny, vagy épp hibás, akkor pillanatok alatt a mi adataink is veszélybe kerülhetnek. A tudatosság, a veszélyek helyes realizálása, a kockázatok felismerése az, ami mindenki számára, korosztálytól függetlenül nélkülözhetetlen volna

- hívta fel mindenki figyelmét Bor Olivér, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet sajtóreferense a Pénzcentrumnak adott interjújában, aki többek között azt is elmondta lapunknak, hogy kiberbiztonság tekintetében mire figyeljen ma egy fiatalkorú, egy középkorú, illetve egy idős internet felhasználó:

Fiata - bankkártya adatok megadása, jelszómódosítás

Középkorú - bankkártya adatok, közüzemi számlák, jelszómódosítás

Idősebb korúak - közüzemi számla befizetés, jelszómódosítás

A sajtóreferens a tudnivalókat illetően kiemelte, "a legfontosabb - a 2020-as Európai Kiberbiztonsági Hónap (ECSM) mottóját idézve -: "Gondolkodj, mielőtt kattintasz! A felelősségteljes és biztonságtudatos internethasználat elengedhetetlen és ennek értelmében az adott felhasználó saját felelőssége megkerülhetetlen."

