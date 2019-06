Itt a bizonyíték: tudják már a magyarok, hogy nagy baj lesz

Ezek voltak 2019 23. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.

Itt a bizonyíték: érzik már a magyarok, hogy nagy baj lesz



Európában a magyarok szándékoznak legkevésbé növelni kiadásaikat a következő időszakban, míg a magyarok 55 százaléka szeretné növelni a megtakarításait. A magyarok nagy része ugyanakkor tudja, hogy a kiadásai növelése elkerülhetetlen lesz, mert felkészültünk arra, hogy drágulni fog az élet. A magyarok a helyi termékek vásárlását hazafias cselekedetnek tartják, Nyugaton inkább a környezetvédelmi szempontok dominálnak a hazai termékek választásakor.

Tombol az őrület: sorban állnak a magyarok a bankokban, mindenkinek ez kell



Nem csitul a magyarok étvágya, áprilisban ismét nőtt a lakáshitelek felvett összege, idén így eddig továbbra is kitart a növekvő tendencia. Az MNB március végi kamatemelésének semmilyen hatása nem volt, a lakáshitelek átlagkamata - kis mértékben - tovább csökkent. Az 5 éves fixálás dominanciája tovább nőtt, a változó kamatozású hitel eljelentéktelenedése szintén folytatódott. A személyi hitelek iránti kereslet ismét történelmi csúcsot döntött, ezek átlagkamata viszont - hosszú idő után - nőtt.

Magyarok tömegei rohanták meg a bankokat: és ez még csak a kezdet



Hónapról hónapra beszámolunk róla, hogy a magyar lakosság hiteléhsége milyen mértékben nő. Arról is gyakran írunk, hogy bár a hitelfelvételi kedv majdnem minden hónapban meghaladja az előzőt, a lakosság eladósodottsága még mindig alacsony. A lakossági hitelek kamatai jelenleg nagyon alacsonyak, de azt már kevesen tudják, hogy ezekből az alacsony kamatokból mennyit is tesznek zsebre valójában a bankok. És az sem utolsó kérdés, hogy a hitelezési boom meddig tarthat ki - ezt, és a többi kérdést válaszoljuk meg az alábbi cikkben. Adatok segítségével válaszoljuk meg a kérdést: valóban olyan nagy-e a magyar hitelboom, vagy vannak még tartalékok a rendszerben?

Kamuhír a bankszámlák zárolása? Ezt minden ügyfélnek tudnia kell



A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megakadályozásáról szóló törvény miatt minden egyes bank minden egyes ügyfelének el kell végeznie a kötelező banki adategyeztetést június 26-ig. Ha ezt nem teszik meg, jön a bankszámla zárolása. Ez olyan sziklaszilárd tény, minthogy te ezt a cikket épp olvasod. Ennek ellenére a magyarok nagy részének egyszerűen fogalma sincs róla, hogy létezik ez a kötelezettség. A Pénzcentrum olvasói bár tájékozottabbak az átlagnál, azért körükben is számos kérdés - gyakran felháborodás formájában - előkerül, és nem is tartják magukban. A legtöbb adategyeztetésről szóló cikkünk alatt parázs vita alakul ki. Mi most az ott feltett kérdésekre válaszolunk, illetve eloszlatjuk a kommentekben felmerült kételyeket az adategyeztetéssel kapcsolatban. Ahol pedig az kell, ott tételesen megcáfoljuk a téves állításokat. Lehet, hogy a te kommented is (természetesen név nélkül) bekerült a szórásba.

Új kór szedi áldozatait Magyarországon: rengeteg melós érintett

Hivatalosan is egészségügyi rendellenességnek minősítette a WHO a kiégését. Definíciójuk szerint a "kiégés egy olyan szindróma, melyet krónikus munkahelyi stressz okoz, amit nem kezelnek megfelelően." Vagyis a kiégés nem egyszerűen a stresszt, hanem a hosszú időn keresztül tapasztalható, folyamatos, kezeletlen nyomást jelenti.

Ingyen tízezrekről mond le rengeteg magyar: mától ez végleg megváltozhat

Egyre több pénz áll a magyarok folyószámláján - 2019. áprilisában ez tovább nőtt. Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a lakossági betétek átlagkamata tovább csökkent. A növekvő folyószámla-betét állományával egy időben a lekötött betétek aránya stagnál. A "szuperbefektetésként" emlegetett államkötvény a mai napon indult, kíváncsian várjuk, hogy ennek a papírnak sikerül-e megtörnie a párnacihák egyeduralmát.

Elárulta a Blöffkirály: így lehetsz akár te is pókermilliomos



Bár manapság keveset hallani a magyar Blöffkirályról, Györgyi Krisztián köszöni, jól van, járja a világ pókerversenyeit. Miután tavaly 5 euróból nyert 57 millió forintot, letette a névjegyét a "szakmában", így pedig szponzora is akadt, akinek segítségével még könnyebben kijut a külföldi megmérettetésekre. Elmondása szerint itthon eléggé ellehetetlenült a pókeres élet, a törvényi keretek miatt nem lehet nagyobb versenyeket rendezni Magyarországon. Azt is megtudtuk a profi játékostól, hogy mennyi idő alatt lehet profivá válni: nem könnyű, de aki megjárja a hadak útját, az főállásban is űzheti a kártyajátékot - simán meg tud élni belőle.

Áremelkedéssel indul a balatoni szezon: erre számíts a kasszáknál



Talán ezen a hétvégén végre igazán jó idő lesz, és kinyitnak az eddig üresen pangó balatoni fürdőhelyek is. A legtöbb strand megújult a közelmúltban, áremelkedésre azonban sok helyen számítani kell.

Kamubankjegy lapulhat bármelyik magyar tárcájában: ez a hamisítók kedvence



Magyarországon 2018-ban csupán 450 hamis forintbankjegyet foglaltak le az MNB munkatársai. A pénzhamisítás visszaszorítása rendkívül sikeres hazánkban, 8 év leforgása alatt tizenhatod részére szorult vissza. Ez ma azt jelenti, hogy 1 millió darab forgalomban lévő forintra 0,86 darab hamisítvány jut. Tavaly egyébként a 20 000-rest hamisították legtöbbször, de 2017-ben a 10 000-es volt a rosszfiúk kedvence. Az látszik, hogy az esély kicsi arra, hogy hamis pénzre bukkanjunk, de ettől még bárkivel előfordulhat. Mutatjuk, mi a teendő ebben az esetben, hogy tudsz tisztán kimászni a slamasztikából.