Tombol az őrület: sorban állnak a magyarok a bankokban, mindenkinek ez kell

Nem csitul a magyarok étvágya, áprilisban ismét nőtt a lakáshitelek felvett összege, idén így eddig továbbra is kitart a növekvő tendencia. Az MNB március végi kamatemelésének semmilyen hatása nem volt, a lakáshitelek átlagkamata - kis mértékben - tovább csökkent. Az 5 éves fixálás dominanciája tovább nőtt, a változó kamatozású hitel eljelentéktelenedése szintén folytatódott. A személyi hitelek iránti kereslet ismét történelmi csúcsot döntött, ezek átlagkamata viszont - hosszú idő után - nőtt.

Közétette a Magyar Nemzeti Bank a friss adatokat többek közt a lakossági hitelezésről. Ebből kiderül, hogy hosszú trendet megtörve 2019 áprilisában nőtt a személyi hitelek átlagos kamata. A márciusi 12,87 százalékhoz képest áprilisban 13,04 százalék volt az átlagkamat az új kihelyezéseknél. Ez azonban 1 százalékponttal még mindig alacsonyabb, mint az április 14,05 százalékos átlagkamat.

A növekedés azért is érthetetlen, mert a bankok az utóbbi hónapokban jelentős kamatcsökkentéseket eszközöltek. A 13 százalékos átlagkamatnál sokkal olcsóbban elérhető például a CIB Bank hitele 8,17 százalékkal (ez THM), a Raiffeisennél ez 8,97 százalék. De jelentősen olcsóbb a K&H Bank 8,86 százalékos THM-el felvehető ajánlata is, de az MKB terméke is 10,6 százalékkal szintén az átlag alatt van. Természetesen az átlagot felhúzhatja, ha nem elsősorban a kamatszint szerint, hanem például a bankfiók közelsége szerint döntünk, vagy eleve a saját bankunknál vesszük fel a személyi hitelt - vannak ugyanis 20 százalékos THM-mel felvehető hitelek is.

Olcsó hitelekért keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát!

Tehát nem a bankok kamatai nőttek, hanem a magyarok hitelfelvételi magatartása változott olyan irányba, ami az átlagkamat felfelé mozdulását eredményezte. A kihelyezésnél ismét növekedést láthatunk, éves szinten rekordot döntött a személyi hitelek felvétele: 2019 áprilisában 47,5 milliárd forintnyi személyi hitelt vettek fel a magyarok.

Egy évvel ezelőtt még 36,3 milliárd forint volt - ez azonban nem jelenti azt, hogy több magyar igényel hitelt, egyszerűen csak lehet, hogy az átlagos hitelösszeg nőtt meg. Az áruhitelek népszerűbbé váltak, mint a szabad felhasználású jelzáloghitel, viszont a két hiteltípust együtt sem lehet a személyi hitelek népszerűségéhez mérni.

Hasonlítsd össze a személyi hitelek kamatait! Kattints kalkulátorunkra!

Nincs megállás - a lakáshiteleknel tovább tombol az őrület



Noha nehezen indult az év, tavasszal valósággal felrobbantak a lakáshitelek. A márciusi kihelyezéshez képest (76,9 milliárd) tovább nőtt áprilisban a kihelyezés összege - a magyarok áprilisban 82,8 milliárd forintnyi lakáshitelt vettek fel. Ez kb. 15 milliárddal több, mint egy évvel ezelőtt.

Leginkább az 5 és 10 év közötti kamatfixálású lakáshitelek lettek népszerűek: ebből 52,1 milliárd forintnyit vettek fel a magyarok. Ennek népszerűségét meg sem közelíti az 1 és 5 év közötti kamatfixálás - ebből 20,4 milliárdnyi kelt el áprilisban.

Nincs áttörés a 10 éven túli kamatfixálású hiteleknél: ebből kevesebbet vettek fel a magyarok áprilisban, mint márciusban, soha nem látott szintre csökkent viszont az 1 év alatti kamatfixálású hitelek kihelyezése - 2,2 milliárdra. Az ábrán tökéletesen látszik az egy év alatt megváltozó trend, miképp lettek népszerűbbek a hosszabb kamatperiódusú hitelek a változó kamatozásúak kárára. Nem szerepel az ábrán, de az átlagos kamatfixálás 106,9 hónap volt.

Fix kamatozású lakáshitelekért keresd fel kalkulátorunkat! KATT

Miközben a kamatfixálás átlagos hossza nő, az átlagos kamatláb csökken. Az alábbi ábrán látható az újonnan felvett lakáshitelek átlagos kamatszintje. Mivel ez tartalmazza az összes kamatperiódust, és minekutána a változó kamatozású hitelek olcsóbbak, érthető módon a fixálás növekedésével a tavalyi évben nőtt az átlagos kamatszint - ez azonban nem jelenti azt, hogy a bankok is kamatot emeltek. A trend beálltával aztán már egyéb hatások érvényesültek - itt már színre lépett a bankok közti kamatháború, az idei évben folyamatosan csökkent az átlagkamat, miközben a fixálás hossza - immár kisebb mértékben - tovább nőtt:

Az átlagkamat így 2019 áprilisában 4,59 százalék volt. Természetesen igaz az, ami a személyi hiteleknél is: a bankok között jelentős különbségek lehetnek a kamatköltségek tekintetében. Az egyes banki lakáshitel-ajánlatok összehasonlításához keresd fel kalkulátorunkat. Az már egyértelműen bebizonyosodott, hogy az MNB kamatemelésének semmilyen hatása nem volt a lakáshitelekre.