Indul a nagy roham a magyar boltokban: így szúrd ki a lehúzós akciókat

Alig egy hét, és ismét itt a magyarok új kedvenc ünnepe, a Black Friday, azaz a fekete péntek, mely során a számos magyar online és offline üzlet óriási kedvezményekkel árusítja ki a készletek egy részét. A legjobb ajánlatok megszerzéséért cserébe azonban tisztában kell lenni a leárazás módszereivel, és érdemes ismerni a trükköket is.

A Black Friday Amerikából ered, de az elmúlt években világhódító útjára indult és Magyarországot is beleértve, több országban már szinte hagyománnyá vált. Annak ellenére, hogy országos szinten egyre ismertebb úgy tűnik, egyes városokban, nagyvárosokban mégis nagyobb az érdeklődés ez után a nap után: a legnagyobb érdeklődést Miskolcon mutatnak a vásárlók, de Nyíregyházán és Győrben is élénkül az esemény iránti kereslet.

Sokan időzítik erre e napra a karácsonyi ajándék, vagy a szükséges háztartási, műszaki eszközök beszerzését. Egy átlagos pénteki online forgalomhoz képest jócskán megugrik a látogatások és a vásárlások száma ekkor a Picodi.com adatai szerint.

Persze sok áruházlánc nem várja meg a november 29-et, hanem az egész hónapot "befeketíti", azaz már hetek óta bombázzák a vásárlókat az akciókkal.

Nem csupán az e-kereskedelemben, de a hagyományos üzletekben is megindult már az idei karácsonyi bevásárlási szezon, amikor nagyon erős forgalomra számítanak a cégek. Csak decemberben több mint 1200 milliárd forintot költhet a lakosság, és az idei eddigi tendenciák alapján kifejezetten az ajándékozásra fordított összegek is magasabbak lesznek a tavalyinál - számolt be a Magyar Nemzet.

A megkérdezett magyarok 57 százaléka válaszolta, hogy webshopokban fog vásárolni, 31 százalék mind online, mind a hagyományos boltokban és mindössze 12 százalék voksol csak a hagyományos, offline boltokra. A plázák és a hagyományos bolti értékesítés ellen leginkább a hosszú sorokat és a tömeget hozták fel a megkérdezettek. Fekete pénteken a nők 45 ezer, a férfiak 65 ezer forint költéssel számolnak.

Az előkészületek

Veszélyes belevágni a vásárlásba bármilyen terv nélkül: elterelhet minket egy másik terméktől fakadó impulzus, nincs határozott döntésünk, hogy mit akarunk venni, vagy éppen rossz helyen keresgélünk. Éppen ezért érdemes alaposan felkészülni az alábbiak szerint:

Tisztázzuk, mit akarunk: legyen egy határozott elképzelésünk arról, hogy mire van szükségünk. Jó előre készítsünk listát azokról a termékekről, amiket meg akarunk vásárolni. A minél pontosabb meghatározás - márka, típusszám vagy éppen szín - segít abban, hogy célirányosan keressünk és pillanatok alatt megtaláljuk azt, amire szükségünk van.

Legyen költségvetésünk: nagyon helyes, ha tudjuk, hogy mit fogunk venni. Ha pedig azt is tudjuk, hogy legfeljebb mennyi pénzt vagyunk hajlandóak elkölteni, komoly pénzügyi csődtől óvhatjuk meg magunkat, hiszen nem vesszük meg az összes verhetetlen ajánlatnak beállított terméket, ami csak egy kicsit is megtetszik.

Tudjuk, honnan vesszük meg: bár a vásárlási láz előtt még nem tudhatjuk, kinél mekkora kedvezménnyel vásárolhatunk, érdemes előre feltérképezni, hogy melyik kereskedőnél vásárolhatjuk meg a kiszemelt árut. Online nagyon egyszerű dolgunk van, hiszen csak végig kell böngésznünk a webshop kínálatát vagy egy termékaggregátorral néhány kattintással összeállíthatjuk a boltok listáját. Ha pedig fizikai üzletet választunk, érdemes előre érdeklődni, hogy számíthatunk-e megfelelő nagyságú készletre az akció ideje alatt. Triviálisnak tűnik, de a nyitvatartással sem árt tisztában lenni, hiszen ha későn érkezünk, talán már nem lesz az adott termékből.

Térképezzük fel az üzletet: hasznos lehet, ha néhány nappal az akció kezdete előtt ellátogatunk a fizikai áruházba, hogy tudjuk, pontosan hova kell mennünk álmaink termékéért. Így a nagy napon gyorsan és hatékonyan kaphatjuk fel, amire szükség van, majd mehetünk is a kasszához.

Legyen útvonaltervünk: ha több üzletet látogatunk, érdemes egy útvonaltervezővel kitalálni, hogyan tudunk a leghatékonyabban közlekedni, elvégre olyan gyorsan kell haladnunk a vásárlással, amennyire csak lehet, ha nem akarjuk, hogy elvigyék előlünk a legjobb darabokat.

Figyeljünk oda az árakra: sajnos a Black Friday során is megy a trükközés, ráadásul nem csak az ismeretlen webshopok próbálják kijátszani a vevőket, hanem a népszerűbb, nagyobb üzletek is. Rendszeresen visszatérő jelenség például, hogy a Black Friday előtt néhány nappal a termék árát megemelik, majd éppen annyi kedvezményt adnak, hogy az eredeti áron vihessük el, azaz semmivel sem jártunk jobban, mintha akármelyik másik napon vettük volna meg az árucikket.

Ismerjük meg a várható akciókat: sokat segít, ha már előre tudjuk, hogy milyen akciókra számíthatunk. Több bolt ilyenkor előre megadja, hogy mire készülhetnek a vásárlók. Hasznos, ha feliratkozunk a hírleveleikre, figyeljük reklámokat és követjük az üzletet a közösségi oldalakon.

Készüljünk fel anyagilag: győződjünk meg arról, hogy a boltban lehet fizetni az általunk preferált megoldással! Elvétve, de még akad olyan webshop, ahol a bankkártyás fizetés akadozik. Bizonyosodjunk meg arról is, hogy megbízható fizetési platformot használ a cég. Sajnos még mindig sokan próbálkoznak ilyenkor a bankkártyaadatok ellopásával, így ha bármi gyanúsat észlelünk (például túl friss az internetes áruház, nincs megadva cím vagy elérhetőség, cégjegyzékben nem szerepel stb.) azonnal keressünk másik üzletet és szakítsuk meg a vásárlást. Ha nem bankkártyával fizetünk, legyen nálunk elég készpénz, vagy hitelkártya a megfelelő egyenleggel.

Válasszunk megfelelő kölcsönt: ha hitelre van szükségünk, érdemes jó előre feltérképezni, hogy mik a lehetőségek. Használhatunk hitelkártyát, személyi kölcsönt vagy áruhitelt is. Mindhárom megoldás gyors és akár több millió forintot is kaphatunk vásárlásainkhoz. Persze minden esetben szakítsunk időt arra, hogy az ajánlatok közül a lehető legjobbat válasszuk ki. Ebben segíthet például egy személyi kölcsön kalkulátor is.

Eljött a várva várt nap

A magyar netes vásárlók reggel 8 és este 8 között adják le a legtöbb rendelést - otthonról, utazás közben, sőt, akár munkahelyről is: a megkérdezettek 61 százaléka ismerte el, hogy munkahelyen bizony szokott online szörfölni és vásárolgatni.

Kapcsoljuk be a gépet, amilyen korán csak lehet: ha online shopban vásárolunk, érdemes az akciós árak élesítésekor már azonnal lecsapni a kinézett termékre, nehogy elfogyjon az előtt, hogy bevásároltunk volna.

Menjünk nyitásra: ha fizikai üzletben vásárolunk, szintén érdemes már nyitásra oda mennünk. Szinte biztosra vehetjük, hogy mások is így tesznek majd, de így van a legnagyobb esélyünk arra, hogy megvásárolhassuk a legjobb árban lévő termékeket.

Ne pánikoljunk, legyünk készenlétben: sajnos előfordulhat, hogy a webáruház akkora terhelést kap, hogy leáll. Ebben az esetben legyünk türelemmel, idővel helyreáll a rendszer.

Ellenőrizzük, hogy tényleg végbement-e a vásárlás: az előbbi okból kifolyólag az is megtörténhet, hogy pont a tranzakciót nem sikerül feldolgozni. Érdemes ezért rögzíteni képernyőfotókkal az eseményeket, hogy probléma esetén legyen mit bemutatunk később.

Ne hozzunk meggondolatlan döntést a pénzügyeinket illetően: nagyon fontos, hogy ne rohanjunk azonnal aláírni az üzletben az első hitelkártya-, személyi kölcsön vagy áruhitel-szerződést, ha egyébként is igen labilisak a pénzügyeink. Éppen ezért tanácsoljuk az alapos felkészülést. Ha hitelhez nyúlunk, pontosan tudnunk kell, hogy milyen feltételek mellett vesszük igénybe, milyen konstrukcióról van szó, meddig és mennyit fizetünk vissza.

Csak mindezek fényében tudjuk eldönteni, hogy az adott hitel segítségünkre van-e. Ne írjunk alá akármit, amit elénk tolnak, csak azért, mert sürget az idő és elvihetik az utolsó leárazott mobilt.

Általános tanácsok, amit nem árt megfogadni

Ne engedjünk az akciók csábításának, mert ráfázhatunk! Hiába repkednek az 50 - 80 százalékos árengedmények, hasonlítsuk össze a boltok árait. Lehet, hogy éppen az akció napja előtt vitték fel az árakat és a nagy napon a normális áron vesszük meg a terméket.

Addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér. Ne vegyünk fel csak azért hitelt, mert késztetést érzünk egy sokadik 4K-s tévé megvásárlására, vagy kihagyhatatlan ajánlatnak tűnik a legújabb mobilkészülék, ám igazából ezek egyikét sem engedhetnénk meg magunkat. Ne feledjük, ha nincs annyi megtakarításunk, hogy ezeket a termékeket megvásároljuk gond nélkül, nagy valószínűséggel egy hitel is csak ront a helyzetünkön.

Óvatosan a 0 százalékos THM-mel kínált áruhitelekkel! Több pénzügyi szolgáltató az ilyen konstrukciókat hitelkártyával kínálja, így igazából nem csak egy hitelszerződés születik, hanem az áruhitelen túl egy hitelkártya tulajdonosai leszünk. A kártyának viszont fenntartási költsége van, ráadásul igen drága mulatság, ha nem fizetjük vissza időben a tartozást.

Cseréljük kedvezőbbre hiteleinket! Érdemes néhány évente megnézni a bankok ajánlatait. Lehetséges, hogy találunk a meglévőnél kedvezőbb kamatozású hitelt, amivel csökkenthetjük a törlesztőrészletet. Akár több kisebb összegű kölcsönt is rendezhetünk egy nagyobb adósságrendező hitellel.

Tervezz előre!

Legyen szó bármilyen akcióról vagy hitelről, a tervezés az első lépés, amit meg kell tennünk ahhoz, hogy gond nélkül lehessen a miénk a kinézett termék vagy akár kölcsön. A hitelfelvétel évekre meghatározhatja a pénzügyeinket, nem érdemes hát elcsúszni ezen a banánhéjon. A Pénzcentrum hitelkalkulátorai segítenek abban, hogy már jóval a Fekete Péntek beköszönte előtt tisztában legyünk azzal, hogy melyik bank milyen konstrukcióban kínálja nekünk kölcsönét. Használjuk, hogy a jól megválasztott hitelből vásárolt terméket hosszú évekig használhassuk örömmel!