Így kapsz zsírúj autót kevesebb mint 2 millióért: nem vicc, itt a modellista

Hamarosan startol a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye: az állam legfeljebb 2,5 millió vissza nem térítendő támogatást ad hét, vagy többszemélyes autó vásárlására azoknak, akiknek legalább 3 gyereke van. A Pénzcentrum mkost összeszedett 20 modellt, amelynek az árából elég szépen lefarag a kedvezmény.

Nagyjából két hét múlva kezdődik a roham az autókereskedésekben: indul a nagycsaládosok autóvásárlási programja. Ennek keretein belül a legalább háromgyerekes családok - vagy ahol már úton van a harmadik baba (itt a terhesség 12. hetétől lehet igényelni a pénzt) - maximum 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kapnak az államtól új, 7 személyes kocsi vásárlására. Alábbi összeszedjük a fontosabb tudnivalókat, és mutatunk pár autót, amelyeket akár már 2,5-3 millió forinttól el lehet vinni a kereskedőktől.

Hogy kell igényelni, mik a feltételek?



Kezdjük az elején: a támogatás igénylése - a megfelelő személyautó kiválasztását követően - a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatainál vagy a kormányablakoknál benyújtott kérelemmel történik. Ha minden rendben, a MÁK kiállítja a támogatást megállapító határozatot. Ezt követően legfeljebb 6 hónapon belül lehet az adásvételi szerződést megkötni, majd bemutatni a MÁK-nak, amely ezt követően közvetlenül a kereskedő bankszámlájára folyósítja a támogatás összegét, az igénylő nagycsaládosoknak így csak a fennmaradó összeget kell megfizetniük - tehát nem kell megelőlegeznie az összeget a családnak.

Fontos, hogy a támogatást egyszülős családok is igénybe vehetik. Feltétel azonban a B-kategóriás jogsi - ha az igénylőnek nincs jogosítványa elég, ha házas- vagy élettársának van. Kikötés még, hogy a vásárlást követő három évben nem lehet eladni a kocsit. Ugyan egészen 2022. december 31-ig lehet igényelni a támogatást, de nem árt sietni, aki komolyan gondolja a dolgot. Ugyanis iparági forrásaink szerint a kereskedők káoszra készülnek, és nem is biztos, hogy lesz annyi kocsi készleten, amennyit megrendelnek a nagycsaládosok.

A kocsikra egy "Családbarát Magyarország" logó is kerül, ezzel a vásárlóknak nincs semmi dolga, a kereskedő rakja fel. Ugyanakkor, ha 3 éven belül lekerül a kocsiról a matrica, akkor kamatostúl kell visszafizetni a támogatás összegét. Úgyhogy nem árt vigyázni rá!

Most akkor kell önerő, vagy nem?

Ez a kérdés nem tisztázott, legalábbis a Pénzcentrum több kereskedőt is megkérdezett, de egyikük sem tudott egyértelmű választ adni arra, hogy a 2,5 milliós támogatás beleszámít-e az önerőbe, vagy azt a családnak kell fizetnie a lízingbe - ez az összeg a kocsi támogatáson felüli vételárának legalább 20 százaléka. Ugyanakkor, ha logikusan nézzük, kelleni fog az önerő: legalábbis, a hivatalos tájékoztatás szerint sem a bank, sem az ügyfél nem fogja látni a szóban forgó 2,5 millió forintot, mivel azt egyből a kereskedőnek utalja az állam.

A finanszírozást pedig végső soron a bank intézi, ő pedig teljes joggal kérheti az önerőt, hiszen nem a teljes vételárat finanszírozza, csak a támogatáson felülit.

Úgyhogy ha élni akarsz majd a kedvezménnyel, számíts rá, hogy nem lehet nulla forint indulóval elhozni, párszázezer forintot le kell rakni a kocsiért, ha lízingre veszed.

Lássuk a listát

Két olyan autó is van, amelyeket a (tájékoztató jellegű) listaárak szerint kb. féláron lehet hazavinni. Az egyik ilyen a Fiat Dobló Panorama Family 1.4 T-Jet modell, aminek az indulóára 4,8 milliótól kezdődik, tehát 2,4-ért már vihető is - lízingre legalább 480 ezer önerőért. A kedvezmény másik slágere a Dacia Lodgy lehet, amelynem a legolcsóbb hétszemélyes változata 3,53 millióról indul. Erre sem lehet igényelni a teljes 2,5 milliós támogatást, ellenben 1,76 millió forintért már el is lehet vinni a kereskedésből a legfapadosabb verziót - ha lízingelni akarsz, akkor kb. 350 ezret kell leszurkolni. Ugyanakkor egy jól felszerelt Lodgy is megéri: a konfigurátorral csináltunk egyet, ami pont 5 millió forintba kerül, tehát a kedvezménnyel féláron lehet megvenni - ha lízingelni akarunk, kereken félmilliót kell kifizetni, és már vihetjük is.

Korábban a Citroen Berlingo járt nálunk teszten, annak a hétszemélyes változata 2,9 milliótól elvihető. A C4-esnek is van hétszemélyes kivitele, az a kedvezmény levonása után 3,7 millióba kerül.

Összeszedtünk 20 olyan modellt, amelyek árában jelentős kedvezményt jelent a 2,5 milliós állami támogatás. Az alábbi táblázatban megtalálod a listát, és azt is odaírtuk, hogy ha lízingre vennéd a kocsit, akkor mennyi önerőt kellene beadnod.

Nulla forinttal is belevághatsz

Ugyan valamennyi önerő kell, de ezt akár személyi kölcsönből is fedezheted - meg úgy egyébként az egész kocsit is meg lehet arra venni, nem tiltja semmi. Ennek előnye a lízinggel szemben, hogy nem kell önerőt berakni, és 10 millió forintig bármennyit felvehetsz. Ha hitelre veszel autót, a legfontosabb kérdések egyike, hogy mennyibe kerül a kölcsön, amit felveszel. A példa kedvéért megnéztük a Pénzcentrum személyi köcsön kalkulátorával, hogy milyen elérhető ajánlatokból válogathatsz, ha mondjuk 4 000 000 forintos kölcsönre van szükséged. Egy zsírúj autó sok-sok évig kiszolgálja a családot, így nem is muszáj rövidtávú hitelben gondolkodni - főleg, hogy 3 évig eladni sem lehet az autót. Mi is 5 éves futamidővel számoltunk.

Nos, a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján - 4 millió forintos hitelösszeg, és 72 hónapos futamidő esetént - az egyik legjobb konstrukciót a CIB Bank nyújtja, a bank 69 895 forintos törlesztőt ígér a 7,97%-os THM. De nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, ahol 70 035 forintos törlesztővel számolhatunk havonta. Emellett érdemes még megemlíteni a Budapest Bank, az MKB Bank, valamint az Erste konstrukcióit is.