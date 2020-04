Home office-ban dolgozol? Ezt az 5 hibát mindenképp kerüld el

Már két és fél hete tart a koronavírus krízis okozta kényszer home office, sok helyen otthon van az egész család. Már látható, hogy ez az állapot ugyan csak átmeneti, de várhatóan hónapokig is eltarthat. Feszült, nehéz időszak ez, és vannak bizonyos dolgok, amikre érdemes figyelni, ha azt szeretnénk, hogy produktív legyen az otthoni munkavégzés és minimálisak legyenek a családi összezördülések. Mutatjuk, mik azok a hibák, amiket érdemes elkerülni.

Embert próbáló időszak ez a legtöbb család számára. Otthon van mindenki, gyerekek, felnőttek, és miközben digitálisan folyik az oktatás, a szülőknek el kell végezniük a munkájukat. Ami nem olyan egyszerű, ha folyton jön valaki, és megzavarja az embert. Mert épp véget ért egy óra, és a gyerek éhes, vagy a másik felnőtt két megbeszélés között inna egy kávét. Alapvetően nagyon feszült helyzet ez mindenki számára, bizonyos dolgokra érdemes nagyon odafigyelni, hogy az otthoni munkavégzés is eredményes legyen, és a családi összezördüléseket is minimalizáljuk.

1. Legyen mindenkinek meghatározott dolgozó és tanuló helye



Az otthoni munkavégzéshez elengedhetetlen, hogy legyen a lakásban egy terület, ahol valóban koncentráltan, zavartalanul lehet dolgozni. Hiába van egy kialakított dolgozó szoba, jó eséllyel nem fér el a helyiségben két felnőtt és egy vagy két gyerek. Ha tehát van erre külön szoba, érdemes beosztania a szülőknek, ki mikor használja azt, ki mikor tanul a gyerekekkel, vagy épp foglalkozik az ovissal.

Vannak, akik úgy gondolták, talán csak néhány hétre szól a kényszer szobafogság, ezért márciusban nem ruháztak be új asztalra, székekre. Pedig a személyre szabható szék az egészség szempontjából kulcsfontosságú.

Aki most szeretné beszerezni az otthoni munkavégzéshez szükséges bútordarabokat, kiegészítőket, az sem késett el.

- írta megkeresésünkre a kika bútorlánc.

2. Vezesd le a feszültséget!

Rengeteg munka, háztartási teendők, foglalkozni kell a gyerekekkel, nem ülhetnek egész nap a gép vagy a tévé előtt... a szülők nagyon leterheltek, óriási a feszültség. Muszáj valahogy levezetni azt. Érdemes figyelni a rendszeres testmozgásra. Ha a gyerekek iskolába járnak, van testnevelés óra, ez jó alkalom arra, hogy kicsit a szülők is átmozgassák a tagjaikat, és közben időt töltsenek a gyerekekkel. A társasjáték, vagy este, a gyerekek lefektetése után a barátokkal, családdal való virtuális találkozó is segíthet kicsit levezetni a felgyülemlett stresszt.

3. Írj listát!

Segíthet átvészelni a napot, ha felírjuk valahová a napi teendőket és jó érzéssel tölt el, ha miután végeztünk valamivel, kihúzzuk a listáról.

Jól jöhet otthonra akár egy fali tábla, amire krétával lehet írni, ez nem csak a tanulás során segíthet, hanem feljegyezhetjük azt, adott napon mit kell elvégezni a ház körül, és azt is, ki milyen feladatért felelős

- javasolja a kika.

4. Kell egy napirend

Most az "ahogy esik, úgy puffan" hozzáállás nem segít, kell egy napirend, határozzuk meg, mikor tanulunk, a szülők mettől meddig dolgoznak, mikor van a szülőkkel való közös tanulás, mikor van szabadprogram, mikor eszünk.

Egy otthonról dolgozó szülő számára talán nincs nagyobb kihívás, mint egy unatkozó gyerek. Ha viszont a gyerekek tudják, mikor lesz lehetőségük játszani, kütyüzni, mikor lehet festeni vagy gyurmázni, vagy mikor lehet fogócskázni a kertben, akkor jó eséllyel türelmesebbek is lesznek, és talán kevesebb ellenállást mutatnak majd a kötelezően elvégzendő feladatok, például tanulás iránt.

5. Ajándékozd meg magad!

A rengeteg teendő, a különböző feladatok összehangolása felőrölheti az embert. Ha nem akarunk kiégni, és szeretnénk nyugodt, határozott szülőként helyt állni, a mentális egészségre is oda kell figyelni. Érdemes törekedni arra, hogy a szülőknek is legyen napi minimum fél órájuk, amikor magukkal foglalkoznak: sportolnak, megnéznek egy részt a kedvenc sorozatukból, vagy olvasnak, mindegy, csak kicsit feltöltődjenek. Emellett érdemes lehet meglepni a családot valamivel, ami örömet okoz mindenkinek.

Sok család az erkélyt afféle tárolónak használta, de most, ebben az időszakban az jelentheti a béke szigetét. Épp ezért ha eddig nem ruháztunk be, most érdemes lehet beszerezni egy kis asztalt, székeket, a gyerekeknek kreatív játékasztalt, hogy amíg a felnőttek pihennek, a gyerekek az erkélyen is el tudják foglalni magukat

Akinek kertje van, az sok szempontból szerencsés: kirándulni ugyan nem tud elmenni, de most, hogy jön a jó idő, sok időt tölthet a szabadban. Érdemes tehát beszerezni kényelmes kerti bútorokat, nyugágyat, függő fotelt, hintaszéket, amelyekből akár dolgozhatunk, de napközben lehetőségünk van kicsit pihenni, feltöltődni is.

