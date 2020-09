Ezt biztos nem tudtad a kávéról: nem csak a vérnyomást emeli meg

Szeptember 29-én ünneplik a kávé világnapját. A magyarok komoly kávéfogyasztóknak számítanak, hiszen a lakosság több mint háromnegyede fogyaszt kávét, ráadásul a többség naponta. A napi kávéfogyasztók pedig átlagosan két kávét isznak meg egy nap. Azonban hiába isszák nap mint nap, a kávé még mindig okozhat meglepetéseket. Meghosszabbíthatja az életedet, boldogabbá tesz, a hajadra is kenheted, de még a falra is akaszthatod! - jöjjön néhány, kevéssé ismert érdekességet a különleges italról.

Meghosszabbíthatja az életet

Időről időre felmerülnek olyan aggályok, hogy a kávé roncsolja az egészségünket. A kutatások azonban éppen az ellenkezőjét mutatják: napi három csésze kávé kifejezetten jótékony hatással lehet a szervezetünkre. Csökkenti többek között a légzőszervi és szívbetegségek, a stroke, illetve a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát.

Emellett antioxidánsokban is gazdag, ezáltal az öregedést is lassítja. Sőt, egyes kutatások szerint boldogabbá is tesz bennünket, így a depresszió és az öngyilkosság kockázatát is mérsékeli. Kedvező élettani hatásainak köszönhetően egyes szakemberek a legegészségesebb italok közé sorolják. Önmagában ráadásul mindössze egy kalóriát tartalmaz egy csésze kávé, persze a számláló gyorsan meg tud szaladni, ha cukorral, tejszínhabbal és ízesített szirupokkal turbózzuk fel.

A múzsa

A frissítő nedű rengeteg művészt megihletett. Johann Sebastian Bach például írt egy művet Schweigt stille, plaudert nicht (Maradj csendben, ne fecsegj) címmel, amelyet Kávékantáta néven is ismernek. A vidám darabban egy apa vitatkozik kávéfüggő lányával, akinek szerinte azért nincs udvarlója, mert túl sok kávét iszik.

De Johnny Cash is csak egy kávéra akar beugrani rég nem látott barátjához a Cup of Coffee című számában. Beethoven is nagy kávérajongó hírében állt, és a beszámolók szerint mindig egészen pontosan 60 szem kávéból készítette el az adagját. Feltűnik az ital a festők körében, például Van Gogh csendéletén is, és a művész egyik leghíresebb alkotása a Kávézó terasza este.

Antik sztár

A régiségek kedvelői körében nagy népszerűségnek örvendenek a különféle, kávézáshoz kapcsolódó kellékek és eszközök. A legnépszerűbb hazai aukciós oldalon mindig több száz ilyen árut hirdetnek, fémdobozoktól kezdve pörkölőkön át a tekerős kézi darálókig, a porcelán kávéskészletekről és kancsókról más nem is beszélve.

Hasznos reinkarnációk

A kávézacc temérdek különféle célra felhasználható. Mivel magába szívja az illatokat, kitűnően használható szagtalanításra a hűtőben, a ruhásszekrényben vagy éppen a lefolyóban. Nem kell attól tartani, hogy eldugítaná a csöveket, épp ellenkezőleg. Természetes súrolószerként is nagyszerűen működik, a koszos edényekről és a konyhapultról remekül eltávolíthatjuk a szennyeződéseket kávézaccal és egy ruhadarabbal vagy dörzsi szivaccsal.

Testradírként is használható akár önmagában, akár például egy doboz natúr joghurttal és egy evőkanál olívaolajjal elkeverve, ehhez a mennyiséghez elég egy evőkanál kávézacc. Ha pedig a fejbőrünkbe masszírozzuk, akkor megtisztíthatjuk vele a bőrünket, és a hajnövekedést is segíthetjük.

A növények növekedését is serkenti, ezért a virágainknak is kedveskedhetünk vele alkalomadtán, csak bele kell keverni a földjükbe, mert levegőn megpenészedik.

Nem szabad azonban túlzásba vinni az adagolást, mert nagy mennyiségben savanyúvá teszi a talajt. Kivéve a rododendronok, hortenziák, páfrányok, azáleák és örökzöldek esetében, ezek a növények ugyanis a savanyúbb talajt kedvelik, ezért ők kaphatnak a zaccból kicsivel többet is. Több állat nem szereti azonban, ezért azokra a helyekre is szórhatjuk a kertben, ahonnan szeretnénk távol tartani például a hangyákat, a csigákat vagy éppen a macskákat.

Címlapkép: Getty Images