Ezek a leggazdaságosabb elektromos autók a piacon: meglepő név a lista élén

Nagy különbségek mutatkoztak az elektromos autók fogyasztásában és hatótávolságában is az ADAC Ecotestjén, amelyen a legtöbb jelenleg kapható e-autót próbára tették az olcsó Seat Mii-től kezdve a VW ID.3-on át egészen a méregreága Tesla Model X-ig. Kiderült, hogy a nagy akkumulátor egyáltalán nem minden, 451 kilométeres hatótávjával a Model X jutna a legmesszebbre, de messze nem ez a leggazdaságosabb kocsi a listán.

A legtöbb sofőr nagyjából saját tapasztalatból tudja, hogy mennyit fogyaszt a benzines vagy a dízeles kocsija. De mi a helyzet egy elektromos autókkal? A legtöbb sofőr azonban még mindig nem érzi, mennyi áramot fogyaszt valójában egy elektromos autó. Pedig ez döntő jelentőségű, amikor arról van szó, hogy egy elektromos autó gazdaságosabban működtethető-e, mint egy hasonló benzin- vagy dízelmotor, vagy végső soron drágábbra jön ki.

A német autóklub, az ADAC különféle méretekben és árkategóriákban tesztelte a jelenleg kapható elektromos autókat, különös figyelmet fordítva a fogyasztásra. A méréseket a reális körülményeket szimuláló ADAC Ecotest keretein belül hajtották végre, szabványos körülmények között.

Az eddig is nyilvánvaló volt, hogy a nagyobb és nehezebb járművek általában több áramot fogyasztanak de a szakértők szerint meglepő, hogy valójában mekkorák a különbségek.

A leggazdaságosabb autó a teszt eredménye szerint a kompakt Hyundai Ioniq lett, amelynek Ecotest fogyasztása 16,3 kWh / 100 km volt.

A Nissan e-NV 200 Evalia jelentősen többet eszik, 28,1 kWh-val megy el 100 kilométert, az Audi e-tron 55 quattro, a Jaguar i-Pace és a Mercedes EQC szintén nem túl gazdaságos, 25,8 és 27,6 kWh / 100 km között fogyasztanak.

Fontos megjegyezni, hogy ha az áramfogyasztásról van szó, akkor nem csak az a döntő tényező, hogy az elektromos motor mennyire hatékonyan használja fel az energiát, hanem a töltési veszteségeknek is nagy szerepe van. Ezt azzal a példával vezették fel, hogy benzinmotorok esetében ez kb. olyan lenne, mintha teletankolás után még pár litert szétlocsolnál - és ki is fizetnéd. Ezért az ADAC figyelembe vette a mostani teszten a töltési veszteségeket is, hiszen ez is megjelenik a villanyszámlán.

Valamennyi tesztjárművet váltakozó árammal (AC) töltötték a járművek gyári töltőkábelén keresztül, ugyanazon a 22 kW-os fali töltőn, azonos feltételek mellett (23 Celsius-fokban), így a járművek a fedélzeti töltő által támogatott maximális töltőteljesítményt használták. Kiderült, hogy a töltési veszteségek néhány autó esetében igencsak jelentősek. Az ADAC Ecotestje szerint 108,3 kWh-nyi áramot kell felhasználni kell tölteni a Tesla Model X 100 kWh-s akkumulátorának teljes feltöltéséhez. Nem szerepelt jobban az olcsó Seat Mii (37,8 kWh kellett a 32,3 kWh-s akksihoz) és a Jaguar i-Pace (100,8 kWh kellett a 90 kWh-s akkuhoz).

A hatótávolsági versenyt ugyanakkor a nagy akkus autók nyerték: a Tesla modellek és a Porsche Taycan nyertek a kategóriában, de a Kia e-Niro és a Hyundai Kona is jól teljesítetta 64 kWh-s akkuval, valamint a kis Renault Zoe is tisztességes hatótávval rendelkezik, 52 kWh-s akkumulátorral 335 kilométert is megtesz. Viszonylag kicsi akkumulátora miatt a Hyundai Ioniq elveszítette fogyasztási előnyeit, és csak a tesztelt járművek középmezőnyébe került.

