Alapjaiban változik meg a magyarok egyik kedvenc itala: most már ezt veszik sokan

Míg korábban a kávéfogyasztás szinte csak a koffeinbevitelről szólt, az utóbbi időben egyre többen fordulnak a magasabb minőségű termékek felé, és tekintenek élményként a kávézásra Magyarországon is.

Magyarországon a felnőttek 85 százaléka iszik rendszeresen kávét, naponta átlagosan 2,7 csészével. A kávézás kultúrája azonban nem igazán alakult ki hazánkban, az emberek jellemzően csak a koffein miatt itták a gyakran gyenge minőségű italokat.

Az utóbbi évtizedekben azonban sokat változott a helyzet, a régió többi országához hasonlóan növekedésnek indult a prémium termékek iránti kereslet - csakúgy, mint egy évtizeddel korábban a bor- és pálinkapiacon. Miközben a fogyasztott mennyiség nem nő, évente 6-8 százalékos az emelkedés a forgalmat tekintve - írja az Euronews.

Azt mondhatjuk, hogy most már a második szinten vagyunk, ami sokkal nagyobb arányú prémiumizációt jelent. Ez a második szint többek között azzal is jellemezhető, hogy a kifejezetten magas minőségű nemzetközi kávémárkák egyre jobban teret hódítanak

- mondta el a portálnak Vajda Márton, Coca-Cola HBC Magyarország kávé és prémium alkohol portfóliójának vezetője. Ez a mozgolódás abban is látszik a szakember szerint, hogy egyre több úgynevezett specialista kávéház nyílik, sokkal nagyobb igény van fogyasztói oldalról is a kávékülönlegességekre, és virágoznak a különleges kávékat kínáló pici pörkölőüzemek is.

A portálnak nyilatkozott kávéügyben Gávris Iván baristamester is, aki elmondta, az otthoni kávézáskor sem kell lemondani a minőségi élményről. Ez pedig nem is feltétlenül jelenti azt, hogy méregdrága kávét kellene vásárolnunk. A szakember szerint az elkészítés módja az alapanyagnál is fontosabb, szerinte a kávébab csak 20 százalékban határozza meg a kész ital minőségét. A kávéfőző további 20-ért felelős, a maradék 60 viszont a készítőn múlik. Éppen ezért érdemes kísérletezgetni és új módszereket kipróbálni.

