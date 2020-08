5+1 frissítő, olcsó ebéd főzés nélkül a jövő hétre: még kitart a kánikula

Amikor huzamosabb ideig van meleg, és éjszaka sem tud lehűlni a ház, lakás, a falak is tartják a meleget - a legrosszabb a konyhában sütni-főzni. Összeszedtünk 6 könnyű, olcsó és frissítő receptet a kánikula idejére.

Amikor huzamosabb ideig van meleg, és éjszaka sem tud lehűlni a ház, lakás, a falak is tartják a meleget - a legrosszabb a konyhában sütni-főzni. Már csak egy fél óra alatt összedobható szószos tésztának, vagy gyors sült csirkének se áll neki az ember, mert ez az idő elég ahhoz, hogy egyrészt ő meggyulladjon a melegtől, másrészt a lakást is jól felfűtse. Ezért nem csoda, ha nyáron keressük a sütés-főzés nélkül összedobható, könnyű ételeket.

A gyomornak sem olyan megterhelő a hőségben egy tartalmasabb saláta, mint egy kiadós marhapöri.

A Pénzcentrum most olyan ételeket válogatott össze, amelyek - nem elég, hogy nem kell hozzá a konyhát földi pokollá változtatni - nem is kerülnek sokba. Hiszen a legtöbb magyarnak ezen a hétvégén már a fizetése utolsó morzsáit koptatta, és hol van még a fizetésnap!

Gazpacho, a nyár levese

A gazpacho a spanyol konyha hidegen tálalt, eredetileg paradicsom alapú zöldséglevese. Alapját a friss nyári zöldségek kombinációja adja, melyet (olíva)olajjal és lehetőség szerint friss fűszernövényekkel ízesítünk. Miután a zöldségeket aprórá vágtunk, összeturmixoljuk, ízesítjük, és behűtjük. Ez a sűrű, hideg leves nagyszerű, könnyű ebéd - hogyha pedig tartalmasabbat szeretnénk, akkor krutont - pirított kenyérkockát -, pirítóst vagy péksüteményeket fogyasszunk mellé.

Az alaprecepthez, hat adaghoz szükséges 1 kg paradicsom, 1 kígyóuborka, 1 kis fej vöröshagyma, kevés olívaolaj, só és bors pedig különösen pénztárcakímélővé teszi ezt az ételt. Még akkor is, ha fel szeretnénk turbózni kefírrel, vagy zöldpaprikával, akkor is olcsó étel marad.

Saláta minden mennyiségben

A 21. századi gasztroforradalom piedesztálra emelte ezt az ételfajtát, ennek hála, ha azt halljuk saláta, már nem csak a tojásos nokedli mellé nyelt ecetes levelek, vagy a hús mellé bűntudatból fogyasztott nyers zöldségköret jut eszünkbe, hanem komplett főételeket is el tudunk képzelni, amelyek ilyen néven futnak. Most már ahány ház, annyi kedvenc saláta - személyes kedvencünk a minimozzarella, uborka, fekete olíva és paradicsom olívaolajjal, provanszi fűszerrel.

Most a spórolás és a hőség elleni védekezés jegyében egy olyan salátát ajánlunk, amely hűsítő, könnyű, de elég kiadós lehet ebédre is, és nincsen benne egy drága alapanyag sem. Az amerikaiak egyik kedvenc szendvicse a BLT (Bacon, Lettuce=saláta, Tomato=paradicsom), elengedhetetlen alapanyagairól kapta a nevét, melyet azóta egyre több helyen látni saláta formában is. Viszont a sült bacon helyett ezúttal kockázott nyári szalámit javasolunk - azt ugyanis nem kell megsütni ebben a nagy melegben.

Fogjunk tehát egy szép salátát, csíkozzuk fel, 2-3 nagyobb paradicsomot kockázzunk fel, plusz a szalámi kockák. Ezt cifrázhatjuk szintén kenyérkockával, sajtkockával, uborkával, magvakkal, és ki milyen öntetet kedvel.

Bulgur, avagy török rizs



Általában köretként szoktunk találtkozni a bulgurral, amely valójában tört búza. Nagy előnye a rizzsel szemben, hogy egyrészt nem tapad össze, másrészt nem kell feltétlenül főzni: elég felönteni forró vízzel és állni hagyni. Azt feltételezem, hogy vagy mikró, vagy vízforraló majdnem minden háztartásban van, így nem kell egy kis bulgur elkészítéséhez befűteni, bepárásítani a lakást.

Tehát kiöntünk egy hőálló edénybe, amelyet utána le tudunk fedni nagyjából 30 dkg bulgurt, és felöntjük forró vízzel. Ízlés szerint ilyenkor már érdemes ízesíteni - bármilyen ízvilágra vágyunk, passzolni fog. Keverjük jól át, és fedjük le. Miután állt nagyjából 25 percet, lehet hozzákeverni bármit, ami szeretünk: kockázott sonkát, paradicsomot, uborkát - kaprot, petrezselymet, mentát tehetünk hozzá. Forrázott zsenge borsót, kukoricát szintén tehetünk benne, amit kívánunk.

Tartalmasabb ebédhez tegyünk a bulgurhoz sajtot, és olvasszuk rá, majd keverjük össze és ezt dobjuk fel zöldségekkel, vagy akár virslikockákkal. Hogyha be merünk vállalni pár perc párolást a konyhában, akkor ajánljuk a brokkolis bulgurt sajttal, fűszerekkel. Választhatunk bármilyen kiegészítőt, nem fogja túlságosan megterhelni a pénztárcánkat ez a könnyű nyári étel. A bulgur a különféle szószokkal is jól kiegészíthető/variálható, egy magvas verzió szójaszósszal például egészen különleges.

Tortilla: az új szendvics

A tortilla kétféle ételt is jelenthet: a spanyol burgonyás omlettet, illetve a latin-amerikai kukoricalepényt is. A legtöbben viszont arra a vékony kerek vastagabb palacsintára hajazó tésztalapra asszociálnak, amibe rengetegféle dolgot be lehet csomagolni: készülhet tortilla lapot megtöltve taco, quesadilla, feltekerve burrito, enchilladas. Csak rajtunk múlik, milyen feltétekkel, szósszal töltjük meg.

Mi az olcsó és sütésmentes verzióknál maradnánk: megkenhetjük a lapot krémsajttal, és hosszában szeletelt uborkával, salátával, tetszőleges felvágottakkal egészíthetjük ki. Vagy szórjuk meg a lapokat, sajttal, olvasszuk rá a mikróban, és csomagoljunk a meleg, sajtos tortillába amit csak a hűtőben találunk - nyers zöldségek, mint a répa, paprika, káposzta, cukkini, brokkoli, kifejezetten passzolnak, és a hőségben jól is esnek. Szórjuk meg, hajtsuk négy felé, és kész is az ebéd!

Hogyha nem kedveljük a tortillát, vagy már unjuk esetleg, akkor megpróbálkozhatunk rizslappal is, ami kissé macerásabb, de ugyanolyan változatosan elkészíthető. Igazi nyári fogás lehet például a rizslapból készülő klasszikus zöldséges nyári tekercs - eredetileg mogyorószósszal, gyakorlatilag pedig, amivel jól esik.

Ha minden kötél szakad, jöhet az instant

A nagy hőség miatt korlátozott konyhtechnikai megoldások és a kevés pénzmag, amiből gazdálkodni lehet - mit idéz fel a legtöbb emberben? A kollégiumi éveket, amikor az ember felfedezte a vízforralóban rejlő ezerféle lehetőségét, és az instant kaják teljes palettáját. Most jól jöhet ez a középiskola, főiskola alatt megszerzett értékes tapasztalat.

Ha veszük például zacskós instant soba tésztát, amit csak forrázni kell, kijöhet 250 forintból, és nem muszáj a mellé csomagolt kis zacskós fűszerkeveréket használni. Ezen túlmenően ezt a tésztát is bármivel fel lehet dobni: szószokkal, zöldségekkel, szalámi vagy szalonna kockákkal, sajttal... amit csak így hó végén a pénztácánk enged.

A különböző rizstésztás-üvegtésztás ételekhez egyébként sem kell felfűteni a lakást, elég csak forrázni, állni hagyni, és egy készen kapható 300-400 forintos szósszal nyakon öntve őket már kész is az ebéd, minimum 4 adag. Amiért a poklokat sem kellett megjárni.

+1.



Azt feltételezzük - saját és mások tapasztalatai alapján - hogy a karantén alatt felhalmozott tartalékokból még jócskán akad otthon. Rengeteg vettek például konzerveket, bár annyira nincsenek az oda ezért a műfajért - így eddig még nem fanyalodtak rá, hogy megbontsák valamelyiket. Vagy megfeledkeztek róla, vagy az volt a kifogás, hogy "jó lesz az, majd ha jön a második hullám".

Hogyha nem akarod sütéssel-főzéssel befűteni a lakást, viszont már nincs annyi pénzen, hogy vegyél készen ebédet a jövő héten, 1-1 napra megoldhatja az ebédgondot, ha a kamra mélyéről előbányászod a karanténkonzervet. Jó étvágyat!

