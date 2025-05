Teszten a Lidl Silvercrest kárpittisztító: az eredmény magáért beszél, de ér ennyit?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Lidl legújabb slágerterméke, egy többfunkciós kárpittisztító gyorsan felkeltette a vásárlók figyelmét: akciósan 29 ezer forintért, de teljes áron is csupán 35 ezerért kapható, miközben alkalmas autóülés, kanapé, szőnyeg és matrac tisztítására is. A közösségi médiában egyre több pozitív vélemény jelenik meg róla, és ha azt nézzük, hogy egy autó kárpittisztítása akár 20–30 ezer forintba is kerülhet, akkor a gép ára már 1–2 használat után megtérülhet – nem beszélve a kényelmes, otthoni használatról.

