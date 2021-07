Tényleg a drágább a jobb? Kiderült az igazság a filléres, bolti napszemüvegekről

Sokan egyszerű divatcikként tekintenek a napszemüvegekre, ám komoly előírások vonatkoznak rájuk, hiszen a szemünk épségét hivatottak védeni. A Magyar Optikusok Ipartestületének elnöke a Pénzcentrumnak kifejtette, hogy egy egyszerű strandoláshoz akár az olcsóbb, hipermarketben kapható napszemüvegek is megfelelőek lehetnek, ám nagyon sok minden függ a viselési szokásoktól. Karvázy Attila hangsúlyozta, hogy a nem megfelelő védelemmel ellátott lencsék szemproblémákat okozhatnak, így ha bizonytalanok vagyunk, érdemes szakértő segítségét kérni.

Javában dübörög a strandszezon, az év ezen szakában pedig a nyári kiegészítők iránt is megnő a kereslet. Így van ez a napszemüvegekkel is,amelyekre sokan egyszerű divatcikként tekintenek, pedig szigorú előírások vonatkoznak rájuk. Napszemüveget akár már egy hipermarketben is beszerezhetünk, de a legdrágább darabokért akár százezres nagyságrend összegeket is elkérhetnek a szaküzletek. Kérdés azonban, hogy ajánlatos-e megvásárolni a legolcsóbb termékeket.

A kérdésre nem lehet egyértelműen válaszolni, hiszen ez sokmindentől függ - mondta a Pénzcentrumnak a Magyar Optikusok Ipartestületének elnöke.

A napszemüveget – ugyanúgy, mint minden más látásunkat befolyásoló eszközt – nagy odafigyeléssel kell megvásárolnunk. A hipermarketekben, drogériákban, esetleg a strandon vásárolt napszemüvegen is kell lennie egy UV szűrés mértékét tartalmazó jelzésnek

- hívta fel a figyelmet Karvázy Attila. A szakember azt is elmondta, 400 nanométer az az elfogadott szűrési érték, mely megfelelő a nyaraláshoz, vagy a strandoláshoz.

Hozzátette: az ennél magasabb követelményeknek – például vízi sportoláshoz, autóvezetéshez, kerékpározáshoz – megfelelő napszemüvegek lencséi már polarizáltak is, valamint speciális bevonatokat is tartalmazhatnak. Ennek következtében áruk is magasabb, és ezeket mindenképp érdemes optikában, napszemüveg-szaküzletben megvennünk.

Komoly baj lehet, ha nem megfelelőt választunk

Karvázy Attila hangsúlyozta, hogy

a nem megfelelő UV-védelemmel ellátott lencse szembetegséget, a nem tökéletesen torzításmentes lencse látásromlást, illetve a nem jól megválasztott szín és bevonat kombináció látásproblémát okozhat.

Érdemes tehát olyan szakembert keresnünk, aki – ismerve a szemünk paramétereit – a legjobb megoldást tudja ajánlani. Ugyanis - folytatta az elnök -, az elfogadható védelem mindig az adott viselési szokásoktól függ.

Amíg a strandon az UV védelem a legfontosabb – ezek elfogadható minőségben már pár ezer forinttól beszerezhetők –, addig az állandóviseletű, teljes védelmet nyújtó, magasabb minőségű napszemüvegek 10 000 forint körüli ártól indulva, akár több tízezer forintba is kerülhetnek. Érdemes a vásárláskor pontos információt kérni a napszemüveg által nyújtott védelemről!

- sorolta az elnök, majd pedig elmondta, optikus szakembert évente legalább kétszer érdemes felkeresnünk, akár csak a szemüvegünk karbantartása okán is.

Nyaralás előtt különösen, hiszen érdemes a szemüvegünket, napszemüvegünket indulás előtt ellenőriztetni. Egy kilazult csavar, egy elferdült szár akár a nyaralást is megkeserítheti. Amikor új napszemüveget veszünk, tegyük ezt szaküzletben, ellenőrzött minőségű terméket választva

- tanácsolta Karvázy Attila.

Itt a napszemüveg-teszt eredménye

Mivel a nem megfeleő minőségű termékek komoly látásproblémákat okozhatnak, a hazai fogyasztóvédelmi hatóságok gyakorta vizsgálják a napszemüvegeket is. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkreditált laboratóriuma tavaly például 10 felnőtt és 10 gyermek napszemüveg fényáteresztését vizsgálta.

Az eredmény megnyugtató volt, mindegyik vizsgált termék megfelelt a Karvázy Attila által is említett, 400 nanométeres minimális szűrési értéknek - tehát strandoláshoz nyugodtan felvehetjük őket. A vizsgált felnőtt napszemüvegek közül egy esetben fordult elő, hogy azt a gyártó 3-as kategóriába sorolta, azonban a laboratóriumi mérések alapján valójában a 4-es kategóriába tartozik. Tehát erősebb mértékben véd a napsugárzás ellen, mint ahogy a címkén jelezték, de ezért már annyira sötétített, hogy gépjárművezetéshez nem használható biztonságosan - erről előzetesen tájékoztatni kell a vásárlót.

Szintén nem felelt meg a szűrőkategóriába sorolásnak az a gyermek napszemüveg, amely a mérés alapján 2. kategóriába volt sorolható, így kevésbé véd az erős napsütés ellen, mint a rajta szereplő 3. kategóriás jelölés megkövetelné - viszont UV-szűrés szempontjából ez a szemüveg is megfelelő védelmet nyújtott, úgyhogy biztonságosnak minősítették a viselését.