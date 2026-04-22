Hatalmas fordulat az utazási szokásokban: turisták milliói menekülnek a feszült régiókból, Magyarország nagyot kaszálhat rajta

A Perzsa-öböl térségében kialakult feszültségek, a légi közlekedést érintő korlátozások és az emelkedő üzemanyagárak egyre több turistát késztetnek arra, hogy újragondolja utazási terveit. Sokan az ázsiai és afrikai úti célok helyett végül Európán belül maradnak – ez pedig Közép-Európa, így Magyarország számára is fellendülést hozhat. Előrejelzések szerint akár 225 ezerrel több turista érkezhet Magyarországra, mint a tavalyi évben, akik közel 80 millió eurót költhetnek el.

A Global Payments Research Group kártyaadatokon alapuló előrejelzése alapján 2026-ban 1,1–2,5 millióval több turista érkezhet a közép-európai régióba, mint egy évvel korábban. Ez a vendéglátóipar számára összesen akár 0,6–1,9 milliárd euró többletbevételt jelenthet.

Átrendeződő utazási szokások

A közel-keleti helyzet már most is érezhető hatással van a turizmusra: több mint 52 ezer járatot töröltek, ami jelentősen megnehezíti a térségbe irányuló utazásokat.

A bizonytalanság miatt turisták milliói keresnek alternatív úti célokat. A becslések szerint azok közül, akik korábban Ázsiába, Észak-Afrikába vagy a Közel-Keletre utaztak volna, mintegy 8–12 millióan inkább Európát választják.

„A geopolitikai bizonytalanság és a dráguló közlekedés miatt sokan közelebbi, biztonságosabb úti célokat keresnek. Bár a mediterrán országok továbbra is kiemelt célpontok, Közép-Európa – így Magyarország is – egyre vonzóbb alternatívát jelent” – mondta el Csóti Gabriella, a Global Payments magyarországi vezetője.

Magyarország is nyertese lehet a trendnek

A régió turizmusa már eddig is erős volt: a vizsgált hat közép-európai ország 2025-ben több mint 125 millió látogatót fogadott. Ehhez képest idén további jelentős növekedés várható.

Magyarországon a turisták száma 225 ezerrel nőhet, ami mintegy 78,75 millió euró többletbevételt jelenthet a szálláshelyek és vendéglátóhelyek számára. Egy átlagos látogató 2–4 napos tartózkodás során 300–600 eurót költ szállásra és étkezésre, így már viszonylag kisebb forgalomnövekedés is érezhető gazdasági hatást hozhat.

A turisták várhatóan továbbra is Budapestet és a legismertebb turisztikai központokat keresik fel, ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kaphatnak a vidéki desztinációk is – különösen a fürdővárosok és a természetközeli régiók.

Növekvő igény a készpénzmentes fizetések iránt

A növekvő turistaforgalommal párhuzamosan a fizetési szokások is átalakulnak: a látogatók egyre inkább a gyors, kényelmes és készpénzmentes megoldásokat keresik. A közép-európai vendéglátóiparban a POS-terminálok piaca várhatóan évi 6–8%-kal bővül, ami jól mutatja a digitális fizetések térnyerését.

A külföldi turisták ma már szinte kizárólag bankkártyával vagy mobilfizetéssel fizetnek, mivel nem szeretnének készpénzt váltani. Ez új elvárásokat támaszt a szolgáltatókkal szemben: a Global Payments szakértői szerint a szállodáknak és vendéglátóhelyeknek érdemes korszerű, érintésmentes fizetést támogató SoftPOS rendszereket bevezetniük, és azokat integrálniuk foglalási rendszereikkel is, hogy zökkenőmentesen tudják kiszolgálni a nemzetközi vendégkört.