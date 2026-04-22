Hatalmas fordulat az utazási szokásokban: turisták milliói menekülnek a feszült régiókból, Magyarország nagyot kaszálhat rajta
A Perzsa-öböl térségében kialakult feszültségek, a légi közlekedést érintő korlátozások és az emelkedő üzemanyagárak egyre több turistát késztetnek arra, hogy újragondolja utazási terveit. Sokan az ázsiai és afrikai úti célok helyett végül Európán belül maradnak – ez pedig Közép-Európa, így Magyarország számára is fellendülést hozhat. Előrejelzések szerint akár 225 ezerrel több turista érkezhet Magyarországra, mint a tavalyi évben, akik közel 80 millió eurót költhetnek el.
A Global Payments Research Group kártyaadatokon alapuló előrejelzése alapján 2026-ban 1,1–2,5 millióval több turista érkezhet a közép-európai régióba, mint egy évvel korábban. Ez a vendéglátóipar számára összesen akár 0,6–1,9 milliárd euró többletbevételt jelenthet.
Átrendeződő utazási szokások
A közel-keleti helyzet már most is érezhető hatással van a turizmusra: több mint 52 ezer járatot töröltek, ami jelentősen megnehezíti a térségbe irányuló utazásokat.
A bizonytalanság miatt turisták milliói keresnek alternatív úti célokat. A becslések szerint azok közül, akik korábban Ázsiába, Észak-Afrikába vagy a Közel-Keletre utaztak volna, mintegy 8–12 millióan inkább Európát választják.
„A geopolitikai bizonytalanság és a dráguló közlekedés miatt sokan közelebbi, biztonságosabb úti célokat keresnek. Bár a mediterrán országok továbbra is kiemelt célpontok, Közép-Európa – így Magyarország is – egyre vonzóbb alternatívát jelent” – mondta el Csóti Gabriella, a Global Payments magyarországi vezetője.
Magyarország is nyertese lehet a trendnek
A régió turizmusa már eddig is erős volt: a vizsgált hat közép-európai ország 2025-ben több mint 125 millió látogatót fogadott. Ehhez képest idén további jelentős növekedés várható.
Magyarországon a turisták száma 225 ezerrel nőhet, ami mintegy 78,75 millió euró többletbevételt jelenthet a szálláshelyek és vendéglátóhelyek számára. Egy átlagos látogató 2–4 napos tartózkodás során 300–600 eurót költ szállásra és étkezésre, így már viszonylag kisebb forgalomnövekedés is érezhető gazdasági hatást hozhat.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A turisták várhatóan továbbra is Budapestet és a legismertebb turisztikai központokat keresik fel, ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kaphatnak a vidéki desztinációk is – különösen a fürdővárosok és a természetközeli régiók.
Növekvő igény a készpénzmentes fizetések iránt
A növekvő turistaforgalommal párhuzamosan a fizetési szokások is átalakulnak: a látogatók egyre inkább a gyors, kényelmes és készpénzmentes megoldásokat keresik. A közép-európai vendéglátóiparban a POS-terminálok piaca várhatóan évi 6–8%-kal bővül, ami jól mutatja a digitális fizetések térnyerését.
A külföldi turisták ma már szinte kizárólag bankkártyával vagy mobilfizetéssel fizetnek, mivel nem szeretnének készpénzt váltani. Ez új elvárásokat támaszt a szolgáltatókkal szemben: a Global Payments szakértői szerint a szállodáknak és vendéglátóhelyeknek érdemes korszerű, érintésmentes fizetést támogató SoftPOS rendszereket bevezetniük, és azokat integrálniuk foglalási rendszereikkel is, hogy zökkenőmentesen tudják kiszolgálni a nemzetközi vendégkört.
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.