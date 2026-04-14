Barcelona, Spain - November 25, 2025: Cortefiel luxury clothing store in Portal de Angel, a shopping street with people around at night in Barcelona, Catalonia, Spain
Vásárlás

Elképesztő tempóban terjeszkedik a hatalmas divatóriás: egy közel-keleti királyi család önti bele a pénzt

Pénzcentrum
2026. április 14. 19:45

A spanyol Tendam divatcsoport, a Women'secret, a Springfield és a Cortefiel márkák tulajdonosa idén mintegy 140 új üzlet megnyitását tervezi. Ez a volumen közel háromszorosa a tavalyi bővülésnek.

A többségi tulajdonos, a 2PointZero Group nemrég közzétett éves jelentése szerint a Tendam (korábbi nevén Grupo Cortefiel) 2026-ban jelentősen felgyorsítja a terjeszkedését. A cégcsoport jelenleg világszerte több mint 80 piacon, összesen több mint 1800 üzletet működtet. Az expanzió a meglévő piacok pozícióinak erősítése mellett új régiókra, többek között Romániára is kiterjed.

A fizikai hálózat bővítése mellett a vállalat a digitális csatornáit is fejleszti, a saját és a külső platformokon egyaránt. A hatékonyság növelése érdekében mesterséges intelligenciát is bevetnek. Ezt a technológiát többek között a kereslet- és árazásmenedzsment, a beszerzés, az ellátási lánc, a logisztika, valamint a marketing optimalizálására használják.

A Tendam részvényeinek 67,91 százalékát tavaly nyáron szerezte meg a Multiply Group, amely az Abu-Dzabi királyi család befektetési társasága. A tranzakciót követően a kiskereskedelmi vállalatot integrálták a fogyasztói, energia- és technológiai szektorokra fókuszáló 2PointZero Groupba.
#vásárlás #befektetés #kiskereskedelem #románia #vállalat #technológia #logisztika #üzletlánc #üzletek #mesterséges intelligencia #divatipar

Referencia kamatláb
Publikus kamatláb (pl. BUBOR, EURIBOR, Euro LIBOR, LIBOR, jegybanki alapkamat), amely a kamatmérték alapja, ezt egészíti ki a kamatmarge.

