Rendkívüli nyitvatartást jelentett be az ünnepekre a magyar ételfutár cég: erre készülhetnek a magyarok húsvétkor

A húsvéti hosszú hétvége alatt is zavartalanul működnek a foodora szolgáltatásai. Nagypéntektől húsvéthétfőig az éttermi kiszállítás és az online szupermarket is a megszokott menetrend szerint, a normál idősávokban várja a vásárlókat.

Az ételrendelések kiszállítása az ünnepek alatt folyamatos lesz a Foodoránál. A rendelhetőség így kizárólag a kiválasztott éttermek egyedi nyitvatartásától függ.

A hirtelen fellépő hiányok pótlására vagy az utolsó pillanatra hagyott bevásárlásokra is megoldást nyújt a foodora market. A budapesti belvárosi egységből pénteken és szombaton reggel 7-től hajnali 1-ig, míg vasárnap és hétfőn 7 órától 23:45-ig lehet rendelni. A budai és újpesti raktárak az ünnep mind a négy napján egy órával később, reggel 8-kor nyitnak. Ezeknél az egységeknél a zárás időpontja megegyezik a belvárosiéval.

A vidéki városok közül Debrecenben, Pécsen és Szegeden a hosszú hétvége minden napján 8:00 és 23:45 között adható le rendelés. Győrben pedig 8:00-tól 22:45-ig biztosított a friss élelmiszerek és alapanyagok gyors házhoz szállítása.