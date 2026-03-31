Az észak-magyarországi régió és a klasszikus fürdővárosok a legnépszerűbbek a négynapos hosszú hétvégén a magyar vendégek körében.
Meglepő fordulat a magyar boltokban: kiderült az igazság a húsvéti árakról, erre kevesen számítottak
Hamarosan itt a húsvét és úgy néz ki, hogy a hagyományosan húsvéti ételek, a sonka, a tojás, vagy a torma javarészt a tavalyi áron, vagy annál is alacsonyabban kaphatók a nagy kereskedelmi láncok üzleteiben.
„A változatlan ár nem az árrésstop eredménye, hiszen ezek a termékek már tavaly ilyenkor is árrésstoposak voltak, sokkal inkább arról van szó, hogy a piaci folyamatok alakultak kedvezően” – mondja Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára.
A szervezet szerint a kínálat bőséges, de érdemes figyelni az árak és a minőség összhangjára, mert ilyenkor rendkívül sokféle termék kerül a polcokra, és nagy lehet az árkülönbség az egyes termékek között. A füstölt áruból értelemszerűen olcsóbbak a pácolt termékek, a hagyományos füstölés hosszadalmas eljárás, amit meg kell fizetni.
„A legnagyobb kereskedelmi láncoknál (Aldi, Auchan LIDL, PENNY, SPAR, Tesco) a hagyományos húsvéti termékek szinte kizárólag hazai beszállítóktól származnak, akár a tojást nézzük, akár a húskészítményeket, vagy a szezonális zöldségeket, mint a retek, az újhagyma, vagy a torma. Kivételek legfeljebb a prémium kategóriában adódhatnak" - hangsúlyozták.
Az OKSZ továbbra is arra hívja fel a figyelmet, hogy a kisebb kereskedelmi egységekben, vásárokon és piacokon ilyenkor sok helyütt felbukkanhatnak olyan termékek, amelyek nem megbízható forrásból származnak, ezért érdemes mindig a jól bevált kereskedőknél, ellenőrzött piacokon és termelőknél keresni a házias ízeket, és mindenütt ügyelni a termékek jelölésére.
