A Niveus a 11 pontból két intézkedést emelt ki, amelyek érdemben befolyásolhatják a vállalkozások adózását.
Nagyüzem van a Magyar Postánál: ezt muszáj meglépni az ünnepek előtt, sok csomagot érint
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egész évben ellenőrzik a csomagküldés forgalmát, hogy kiszűrjék azokat a küldeményeket, melyekben jogsértő áruk érkezhetnek az országba. A hatóság figyelme minden szállítási útvonalra kiterjed – ez alól a posta és a futárszolgálatok sem kivételek.
A pénzügyőrök kockázatelemzés és célzott kiválasztás alapján döntik el, mely küldemények igényelnek további vizsgálatot. Ha a vizsgálat alapján valószínűsíthető, hogy a csomagküldemény adózatlan jövedéki terméket tartalmaz, az állami adó- és vámhatóság a csomagküldeményt felbontás céljából visszatartja.
A NAV munkatársai a visszatartásról végzéssel döntenek, amit a külföldön feladott csomagküldemény esetén a címzettként megjelölt személynek, belföldön feladott csomagküldemény esetén a feladóként megjelölt személynek, ha pedig ő nem ismert, a címzettként megjelölt személynek küldenek meg, tájékoztatva a felbontás helyszínéről, és a csomagbontás részletes szabályairól.
A gyanús küldeményeket lezárt állapotban szállítják a hatóság épületébe. A csomagküldemények ellenőrzése jövedéki eljárás keretében zajlik, amely során a visszatartásról értesített személynek az értesítés kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésére, hogy megjelenjenek a csomagbontáson.
Ha az értesített személy az értesítés közlésétől számított 30 napon belül vagy általa kért póthatáridő esetén 60 napon belül nem jelenik meg, a hatóság azokat a küldeményeket is felnyitja és megvizsgálja.
Bűncselekmény gyanúja esetén a pénzügyőrök nem késlekednek: azonnal kinyitják és átvizsgálják a csomagot. Az ellenőrzéseket szolgálati kutyák is segítik, mivel a négylábúak különösen hatékonyak dohánytermékek és más tiltott áruk felkutatásában.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Amennyiben a küldeményben adózatlan jövedéki terméket, például dohányterméket, hevített dohányterméket, elektromos cigarettát stb. találnak, jövedéki eljárást megindítására kerül sor, mely során a NAV munkatársai jövedéki bírságot szabnak ki.
Az egyenruhások egész évben folyamatosan ellenőrzik a csomagküldeményeket, az ünnepek előtt pedig fokozottan figyelik a szállításokat. Ilyenkor megsokszorozódik az interneten rendelt termékek száma, és ezzel együtt a jogsértések kockázata is.
A hatóság célja a jogsértés megelőzése, felderítése, a dohánytermékek forgalmazásának legális csatornákba terelése. Aki postai úton, vagy futárszolgálatok igénybevételével próbál meg jogsértést elkövetni, éppúgy számoljon a lebukás veszélyével, mint a határokon vagy közúti ellenőrzésekkor.
A 2024-es számok szerint a listavezető továbbra is a lengyel Orlen olajcég, a második helyet a cseh Skoda szerezte meg.
A Mercedes-Benz több tízmilliárd forint értékű beruházással létrehozza az első magyarországi kutatás-fejlesztési központját.
Óriási boltbezárást jelentett be a magyar áruházlánc: ezek az üzletek nem nyitnak ki, hatalmas a sokk
Az Aqua.hu számítástechnikai és elektronikai webáruház fizikai üzletei bezártak.
A 29 éves házigazda nem tagadta: van nála minden – dohánylevél, aprítógép, sőt még „végtermék” is.
Évtizedekig tartó alulfinanszírozás és külső technológiákra való támaszkodás után az európai védelmi ipar valódi befektetési reneszánszát éli.
Ennyiért tisztíttatja otthonát a magyar elit: súlyosak az óradíjak – tényleg degeszre keresik magukat a luxus takarítók?
Egyre többet fizetünk a tisztaságért: van, ahol 12 ezer forint is lehet a takarítás óradíja.
Év végig fokozná tőzsdei jelenlétét az MBH Bank azzal, hogy a tőzsdei befektetőknek értékesítené saját részvényeit.
Hiába a több százmilliárdos forgalom, mégis komoly visszaesést jelentett a Richter: mi lesz a legendás magyar gyógyszercéggel?
A Richter Gedeon Nyrt. az idei első kilenc hónapban 680,2 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, ami 6,9 százalékos növekedést jelent éves alapon.
A kormány bejelentése szerint több ponton egyszerűsödik és bővül az energetikai otthonfelújítási program.
Kiemelt ellenőrzést kapnak a gyrost árusító éttermek és büfék Magyarországon. Úgy néz ki, sokan nem megfelelően működnek.
A svéd Electrolux Csoport nyereséggel zárta a harmadik negyedévet az egy évvel korábbi veszteség után - áll a cég honlapján.
Az Amazon a hírek szerint 30 ezer vállalati munkahely megszüntetését tervezi, ami a cég legnagyobb leépítése lenne a 2022-es 27 ezres elbocsátás óta.
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a...
Drága halottak napja vár a temetőző magyarokra: durván fizethet, aki ilyen sírokat látogatna 2025-ben
A sírkőtisztítás mára külön iparággá nőtte ki magát, ezért most utánajártunk, hogy milyen kiadásokra számíthatunk, ha igénybe vennénk ezt a szolgáltatást.
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
Nemrégiben látott napvilágot egy felmérés a vállalatok belső kommunikációjának hatékonyságáról.
Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülményeket állapítottak meg egy baracskai sütőipari üzem ellenőrzésekor.
A kormány három rendelettel teljes állami irányítás alá vonta a Dunaferr-csoport felszámolási folyamatát, stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítve az ügyet.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.