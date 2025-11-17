Nagyüzem van a Magyar Postánál: ezt muszáj meglépni az ünnepek előtt, sok csomagot érint

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egész évben ellenőrzik a csomagküldés forgalmát, hogy kiszűrjék azokat a küldeményeket, melyekben jogsértő áruk érkezhetnek az országba. A hatóság figyelme minden szállítási útvonalra kiterjed – ez alól a posta és a futárszolgálatok sem kivételek.

A pénzügyőrök kockázatelemzés és célzott kiválasztás alapján döntik el, mely küldemények igényelnek további vizsgálatot. Ha a vizsgálat alapján valószínűsíthető, hogy a csomagküldemény adózatlan jövedéki terméket tartalmaz, az állami adó- és vámhatóság a csomagküldeményt felbontás céljából visszatartja.

A NAV munkatársai a visszatartásról végzéssel döntenek, amit a külföldön feladott csomagküldemény esetén a címzettként megjelölt személynek, belföldön feladott csomagküldemény esetén a feladóként megjelölt személynek, ha pedig ő nem ismert, a címzettként megjelölt személynek küldenek meg, tájékoztatva a felbontás helyszínéről, és a csomagbontás részletes szabályairól.

A gyanús küldeményeket lezárt állapotban szállítják a hatóság épületébe. A csomagküldemények ellenőrzése jövedéki eljárás keretében zajlik, amely során a visszatartásról értesített személynek az értesítés kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésére, hogy megjelenjenek a csomagbontáson.

Ha az értesített személy az értesítés közlésétől számított 30 napon belül vagy általa kért póthatáridő esetén 60 napon belül nem jelenik meg, a hatóság azokat a küldeményeket is felnyitja és megvizsgálja.

Bűncselekmény gyanúja esetén a pénzügyőrök nem késlekednek: azonnal kinyitják és átvizsgálják a csomagot. Az ellenőrzéseket szolgálati kutyák is segítik, mivel a négylábúak különösen hatékonyak dohánytermékek és más tiltott áruk felkutatásában.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Amennyiben a küldeményben adózatlan jövedéki terméket, például dohányterméket, hevített dohányterméket, elektromos cigarettát stb. találnak, jövedéki eljárást megindítására kerül sor, mely során a NAV munkatársai jövedéki bírságot szabnak ki.

Az egyenruhások egész évben folyamatosan ellenőrzik a csomagküldeményeket, az ünnepek előtt pedig fokozottan figyelik a szállításokat. Ilyenkor megsokszorozódik az interneten rendelt termékek száma, és ezzel együtt a jogsértések kockázata is.

A hatóság célja a jogsértés megelőzése, felderítése, a dohánytermékek forgalmazásának legális csatornákba terelése. Aki postai úton, vagy futárszolgálatok igénybevételével próbál meg jogsértést elkövetni, éppúgy számoljon a lebukás veszélyével, mint a határokon vagy közúti ellenőrzésekkor.