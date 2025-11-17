2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
A Magyar Posta külső képe Budapesten 2022. december 22-én.
Vállalkozás

Nagyüzem van a Magyar Postánál: ezt muszáj meglépni az ünnepek előtt, sok csomagot érint

Pénzcentrum
2025. november 17. 21:00

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egész évben ellenőrzik a csomagküldés forgalmát, hogy kiszűrjék azokat a küldeményeket, melyekben jogsértő áruk érkezhetnek az országba. A hatóság figyelme minden szállítási útvonalra kiterjed – ez alól a posta és a futárszolgálatok sem kivételek.

A pénzügyőrök kockázatelemzés és célzott kiválasztás alapján döntik el, mely küldemények igényelnek további vizsgálatot. Ha a vizsgálat alapján valószínűsíthető, hogy a csomagküldemény adózatlan jövedéki terméket tartalmaz, az állami adó- és vámhatóság a csomagküldeményt felbontás céljából visszatartja.

A NAV munkatársai a visszatartásról végzéssel döntenek, amit a külföldön feladott csomagküldemény esetén a címzettként megjelölt személynek, belföldön feladott csomagküldemény esetén a feladóként megjelölt személynek, ha pedig ő nem ismert, a címzettként megjelölt személynek küldenek meg, tájékoztatva a felbontás helyszínéről, és a csomagbontás részletes szabályairól.

A gyanús küldeményeket lezárt állapotban szállítják a hatóság épületébe. A csomagküldemények ellenőrzése jövedéki eljárás keretében zajlik, amely során a visszatartásról értesített személynek az értesítés kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésére, hogy megjelenjenek a csomagbontáson.

Ha az értesített személy az értesítés közlésétől számított 30 napon belül vagy általa kért póthatáridő esetén 60 napon belül nem jelenik meg, a hatóság azokat a küldeményeket is felnyitja és megvizsgálja.

Bűncselekmény gyanúja esetén a pénzügyőrök nem késlekednek: azonnal kinyitják és átvizsgálják a csomagot. Az ellenőrzéseket szolgálati kutyák is segítik, mivel a négylábúak különösen hatékonyak dohánytermékek és más tiltott áruk felkutatásában. 

Amennyiben a küldeményben adózatlan jövedéki terméket, például dohányterméket, hevített dohányterméket, elektromos cigarettát stb. találnak, jövedéki eljárást megindítására kerül sor, mely során a NAV munkatársai jövedéki bírságot szabnak ki.

Az egyenruhások egész évben folyamatosan ellenőrzik a csomagküldeményeket, az ünnepek előtt pedig fokozottan figyelik a szállításokat. Ilyenkor megsokszorozódik az interneten rendelt termékek száma, és ezzel együtt a jogsértések kockázata is.

A hatóság célja a jogsértés megelőzése, felderítése, a dohánytermékek forgalmazásának legális csatornákba terelése. Aki postai úton, vagy futárszolgálatok igénybevételével próbál meg jogsértést elkövetni, éppúgy számoljon a lebukás veszélyével, mint a határokon vagy közúti ellenőrzésekkor.
Címlapkép: Getty Images
