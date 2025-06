Óriási könyvakciót hirdetett a Libri: rengeteg magyar kedvenceit kínálják most nyomott áron

Milan Kundera, Stanisław Lem, Silvester Lavrik, valamint Szőcs Géza, Tolnai Ottó, Visky András és Bán Mór – a közép-európai irodalom ikonikus alkotóit és lebilincselő műveiket ajánlja a MOL – Új Európa Alapítvány a Libri Könyvesboltokban. Az egyedi válogatást egész júniusban összesen 10 Libriben kiemelt helyen találják majd meg az olvasók.

Magyar, cseh, szlovák, szlovén, lengyel és határon túli magyar ikonikus szerzőket és emblematikus műveiket ajánlja az olvasók figyelmébe a MOL – Új Európa Alapítvány a Libri Könyvesboltokban. A most induló kiemelés keretében népszerű közép-európai szerzők könyvei kerülnek fókuszba a Libri 10 boltjában: Budapesten a Mammut, Allee, Etele Plaza, Árkád és Duna Pláza bevásárlóközpontokban, valamint a debreceni, kecskeméti, győri, szegedi és egri üzletekben.

Ezeken a helyszíneken június végéig az újdonságfalon találkozhatnak az olvasók azzal a válogatással, amelyet a MOL – Új Európa Alapítvány ajánl számukra figyelemfelkeltő matricákkal és ajándék könyvjelzővel. A most induló kezdeményezés célja, hogy felhívja az olvasók figyelmét a legjelentősebb hazai, valamint a közép-európai régió más országait képviselő művekre.

Az akcióban a következő művek kaptak helyet:

Bán Mór: Hunyadi

Milan Kundera: A lét elviselhetetlen könnyűsége

Silvester Lavrík: Az utolsó k.u.k bárónő

Stanislaw Lem: Solaris

Vesna Lemaić: Szíves fogadtatás

Szőcs Géza: Összegyűjtött versek

Tolnai Ottó: Wilhelm-dalok

Ugron Zsolna: A nádor asszonyai

Visky András: Kitelepítés

Már a címekből is azonnal látszik, milyen izgalmas és sokszínű a régió irodalma. A számunkra nagyon is otthonos, mélyen gyökerező hagyományokból táplálkozó történeteket gyakran jellemzi finom irónia, melankólia és az egyéni sorsokba ágyazott társadalmi tapasztalat. Ezek az írások nemcsak történeteket mesélnek el, hanem tágabb kérdéseket is felvetnek: emlékezetről, hatalomról, szabadságról és a helykeresésről szólnak Európa szívében.

„A Librinél különösen fontosnak tartjuk, hogy a sajátosan egyedi közép-európai szemléletmód hangsúlyt kapjon a kínálatunkban. A MOL – Új Európa Alapítvány válogatása tökéletesen illeszkedik az idén meghirdetett olvasás éve kampányunkhoz is, amelynek keretében kiemelt célunk, hogy hónapról hónapra a világ egy újabb régióját járjuk be, állítsuk reflektorfénybe annak irodalmát, és emeljük ki ismert vagy akár kevésbé ismert alkotásait. A most induló kezdeményezéssel kifejezetten a közép-európai régió jeles szerzőit szeretnénk olvasóinkkal jobban megismertetni” – mondja Ludvig Orsolya Stefanie, a Libri marketing- és kommunikációs igazgatója.

„A MOL – Új Európa Alapítvány AGORA programja egy szimbolikus, mégis élő kulturális közösségi tér, ahol Közép-Európa szellemisége életre kel. A fókuszban olyan témák állnak, amelyek túlmutatnak az államhatárokon, és mélyen meghatározzák a térség identitását - legyen szó irodalomról, zenéről, művészetekről vagy közösségi hagyományokról. Támogatott projektjeink Közép-Európa közös történelmi örökségéből merítve lehetőséget teremtenek párbeszédre, alkotásra és országokon átívelő régiós együttműködésre. A Librinél elérhető közép-európai könyvválogatásunk júniusi ajánlóját októberben új kötetekkel tervezzük kiegészíteni – az olvasóknak inspiráló találkozásokat kínálva az alkotókkal és történeteikkel” – emeli ki Lávich Erzsébet, a MOL – Új Európa Alapítvány ügyvezetője.

A MOL – Új Európa Alapítvány ajánlása júniusban és októberben lesz látható 10 Libri Könyvesboltban.