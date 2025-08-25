Elképesztő: négymilliárd forintért kelt el egyetlen sportkártya, neked nincs otthon ilyen?

Novak Djokovic fizikai nehézségekkel küzdött az US Open első fordulójában aratott győzelme során
Rekordáron kelt el egy Michael Jordan és Kobe Bryant aláírásával ellátott kosárlabdakártya: 12,9 millió dollárt fizettek érte egy árverésen, ezzel a valaha volt legdrágább sportkártyává vált - jelentette a Robb Report.
A Heritage Auctions dallasi nyári sportárverésén történelmi rekord született: egy Michael Jordan és Kobe Bryant mezlogóit és aláírásait tartalmazó kosárlabda kártya 12,9 millió dollárért talált gazdára vasárnap este.
A tétel 82 licitet vonzott, és végül a 6 millió dolláros előzetes becsérték több mint dupláját érte el. Ezzel megelőzte a korábbi rekordtartó Mickey Mantle kártyát, amely 2022-ben 12,6 millió dollárért kelt el ugyancsak a Heritage árverésén. A mostani tétel egyben a második legdrágább sportemlék, amit valaha eladtak, csak Babe Ruth 1932-es World Series meze előzi meg, amely 24 millió dollárért kelt el 2024 augusztusában.
"Ez a hihetetlen világrekord ár két dolgot tükröz" - nyilatkozta Chris Ivy, a Heritage sportárverési igazgatója. "Először is, ez a világ legkiválóbb modern kosárlabda kártyája, másodszor pedig a Heritage Auctions biztosítja ügyfeleinek a legjobb platformot a ritka gyűjtemények világrekord eredményeinek eléréséhez."
A kártya a 2004 és 2009 között kiadott "Dual NBA Logo Autographs" sorozat része, amelynek minden darabja egyedi példányban készült, bár a játékosok gyakran több különböző párosításban is szerepeltek. Jordan nyolc, Bryant pedig tizenegy kártyán jelent meg. Ez az egyetlen példány, amely mindkét sztárt és aláírásukat is tartalmazza, és ez így is marad, mivel Bryant 2020 januárjában tragikus helikopterbalesetben hunyt el.
A kártya egy piros-fehér-kék színvilágú Bryant-mezből származó NBA-logót, valamint egy Jordan 1996-1997-es szezonban viselt mezéből származó arany NBA-logót tartalmaz. A logók mellett két kék filctollal írt aláírás látható. Az előző tulajdonos több mint egy évtizedig őrizte a kártyát. Az új vevő kilétét nem hozták nyilvánosságra.
A sportrelikviák piaca milliárdos üzletággá nőtte ki magát, a folyamatosan bővülő kártyaközösség pedig jelentős összegeket mozgat meg. Napjainkban már a legnagyobb aukciósházak is kínálnak karton gyűjtőtárgyakat, így most lehet ideális az idő a kereskedés elkezdésére.
