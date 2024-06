Százezreket érő kincsek lapulhatnak a magyar padlásokon, fiókokban: kevesen tudják, mit is őrizgetnek

A 2024-es futball-Eb alkalmából a legnagyobb hazai aukciós oldal utánajárt annak, hogy a piacterén gazdát cserélő focis ereklyék és gyűjtői tárgyak közül melyek a legnépszerűbbek és a kiemelkedő áron új tulajdonoshoz kerülők. Nem meglepő módon Puskás Ferenc és az Aranycsapathoz kapcsolódó relikviák a leggyakoribbak, ezek már Ronaldo dedikált mezénél is jobb áron keltek el. A sportkártyák körében értelemszerűen napjaink csapatainak kártyái is népszerűek, itt a korábbi évtizedek legendás játékosai mellett a mai sztárok, így például Szoboszlai Dominik dedikált focis kártyái kelnek el kiemelkedő áron.

Minden idők legjobb magyar labdarúgó-válogatottjához az 1950-től 1956-ig együtt játszó Aranycsapathoz kapcsolódó relikviák közül kiemelkedően sok tétel talált gazdára az elmúlt négy évben a Vaterán. Azért nem csak a retró focis tárgyak fogynak jól, például a focis kártyákból a napjaink játékosait ábrázolók is a szokásosnál magasabb áron találnak gazdára.

A legendákhoz kapcsolódó relikviák közül az Aranycsapat 1954-es világbajnokságon viselt mezének - Puskás Ferenc által dedikált - replikája emelkedik ki: ez csaknem 500 ezer forintot ért meg egy vaterázónak. Ez az összeg felülmúlta még a Cristiano Ronaldo által szignózott Adidas focimezekét is: ezek egy-egy példánya a 450 ezer, illetve 350 ezer forintért kelt el. Csaknem ekkora összeget ért el egy jótékonysági árverésen Fiola Attila, a Fehérvár FC dedikált válogatott meze is.

Az utóbbi négy évben a Vaterán a legmagasabb áron elkelt, dedikált futballfelszerelései közt több FTC-, FC Barcelona-, Újpest FC-, illetve a magyar válogatott mezei, meccslabdái, porcelán szurkolói bögréi,vázái találtak gazdára 70 ezer és 200 ezer forint közötti végső áron.

71 évvel ezelőtt, a Wembley Stadionban az “évszázad mérkőzésén” az Aranycsapat 6:3-as győzelmével megtörte a britek 90 éven át tartó veretlenségét: volt tehát ok ünnepelni. A hazai ünnepi rendezvényre szóló meghívót tartalmazó postai levelet a csapatból a helyszínen Puskás Ferenc, Grosics Gyula, Hidegkuti Nándor és Buzánszky Jenő szignózták.

Az egyik épségben fennmaradt példánya közel 200 ezer forintért talált gazdára a Vaterán, míg a mérkőzésjegy dedikált példánya 139 ezer forintért kelt el. A rajongók számára jó hír, hogy az aukciók közt további példányok is fellelhetők.

Amatőr gyűjtők számára elérhetők jóval olcsóbb relikviák is: a Népstadionban ugyancsak 1954. március 23-án Anglia ellen 7:1-re megnyert barátságos válogatott mérkőzésre szóló jegy több fennmaradt példánya is 30 ezer forint körüli áron ment el, de még az ekkor nyomott műsorfüzet is külön 26 ezer forintot ért meg valakinek. A csapattagok aláírásainak kollekcióiból számos példány benne van a top van a toplistán, a legdrágább kollekció 151 ezer forintot ért meg egy licitálónak.

Több tízezer forintot adnak egy legendás fociskártyáért

Nem csak klasszikus régiségek mennek el Puskás Öcsi nevével, például egy 1999-ben limitált, ezerötszázas példányban készült, műanyag gyűjtői Puskás-figura is 40 ezer forint feletti áron kelt el.

A legmagasabb áron elkelt gyűjtői sportkártyák között is szép számmal találhatók a Panini Legend gyűjtői kártyák 374-es Puskás Ferencet a Real Madrid játékosaként illusztráló példányok, jellemzően 10-30 ezer forintos áron. Egy darab focis kártya ára azért lehet ilyen magas, mert a gyártók ezeket a kártyákat szettekben árusítják, amelyek pontos tartalma csak a felbontás után derül ki.

Bár a sportkártyák közül egy kilencvenes évek végéről származó NBA kosárlabdás gyűjtemény kelt el a legdrágábban (300 ezer forintért), az utóbbi évek futball-világbajnokságaihoz kapcsolódó, több száz darabos kollekciók pedig 60-80 ezer forintért találtak gazdára.

Ehhez képest Szoboszlai Dominik, a Liverpool középpályásáról kiadott kártyák általa dedikált példányainak egyetlen darabjáért is megadnak 20-40 ezer forintot is a gyűjtők. E kártyák iránt a cég folyamatos keresletet tapasztalt, amely a Liverpoollal való leszerződése tovább fokozott.

Jóval többet ér a könyv, amit Puskás Öcsi dedikált

A sporttémájú könyvek kategóriájában a legerősebb az Aranycsapat jelenléte: itt Rogan Taylor, a liverpooli egyetem futball tanszékének alapítójának Egy legenda életre kel - Puskás Ferenc életregénye című kötetének magyar fordítása a rekorder - a közel háromszáz oldalon az Aranycsapat kialakulását is taglaló kötet egy dedikált példánya 98 ezer forintért kelt a piactéren.

E könyv más példányai és más szerzők releváns művei az utóbbi négy évben a legdrágábban elkelt tíz könyvből hat helyen szerepelnek 30 ezer és 65 ezer forint köré eső árral.