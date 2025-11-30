Az American Signature, a 75 éves bútorkereskedő lánc, amely a Value City Furniture és American Signature Furniture üzleteket működteti, csődvédelmet kért.
Adventkor is vár Kassa! Karácsonyi vásár 2025-ös helyszíne, nyitvatartása, ünnepi programok, látnivalók
Kassa advent időszaka minden évben különleges ünnepi hangulatot varázsol a történelmi városba, ahol a fényekbe öltözött belváros és a hagyományos kassai adventi vásár egyaránt varázslatos élményt nyújt a látogatóknak. Az érdeklődők kézműves portékák, ínycsiklandó téli finomságok és gazdag kulturális programok között barangolhatnak, miközben Kassa történelmi utcái és ikonikus látnivalói is életre kelnek az adventi időszakban. Mit kell tudnunk a kassai karácsonyi vásár kapcsán? Hogy juthatunk el a kassai karácsonyi vásár helyszíneire? Ennek jártunk most utána.
A felvidéki Kassa minden évben ünnepi díszbe öltözik, és különleges adventi hangulattal várja a látogatókat. A történelmi belváros fényei, a gasztronómiai finomságok, a forralt bor illata és a középkori utcák varázsa egyszerre teszi meghitté és izgalmassá a város téli időszakát. Mutatjuk, mit érdemes tudni a 2025-ös adventi időszakról Kassán.
Kassa karácsonyi vásár 2025-ös időpontja
Ahogy az elmúlt években, úgy a kassai karácsonyi vásár 2025-ben is több héten át kínál ünnepi hangulatot az érkezőknek. A karácsonyi vásár december 1-jétől december 23.-ig, valamint december 26.-tól december 31.-ig, 10:00 és 22:00 óra között látogatható majd. A díszkivilágítás már a nyitástól kezdve hangulatos fénybe borítja a belváros főbb utcáit és tereit, így az advent minden napja különleges élményt tartogat.
Kassa karácsonyi vásár: itt a részletes nyitva tartás
A kassai karácsonyi vásár idén várja a vendégeket. A standok jellemzően délelőtt 10 óra körül nyitnak, az ételes és italos pavilonok pedig késő estig, 22 óráig nyitva maradnak. Hétvégenként még pezsgőbb az élet, amikor élő zene, kulturális műsorok vagy tematikus gasztronómiai estek is várják az érdeklődőket. A történelmi utcák fényárban úsznak, ami még varázslatosabbá teszi az itt töltött estéket.
Kassai karácsonyi vásár fő helyszínei
A karácsonyi vásár Kassában hagyományosan a város központjában található, ahol a látogatók több tucat árus és ételkülönlegesség közül válogathatnak. A karácsonyi vásár pontos helyszíne a Hlavná utcában, a gyalogos övezetben találjuk meg. A dóm közelében felállított nagy karácsonyfa és a jégpálya igazi találkozási pontként szolgál, a gyerekeket pedig gyakran kézműves foglalkozások és kisebb karácsonyi installációk várják. A hangulatos utcák és terek minden irányba új felfedeznivalókat kínálnak.
Utazás Magyarországról a kassai karácsonyi vásár helyszíneire
A kassai advent kiváló hétvégi úti cél Magyarországról is, hiszen többféle közlekedési mód közül választhatunk.
- A Budapest Kassa vonat útvonal gyors és kényelmes lehetőséget nyújt. Budapestről induló özvetlen járatokkal közel 4 óra alatt elérhető a Kassa városa.
- Autóval szintén könnyen megközelíthető, Budapestről indulva 3 óra az út. Miskolc felé tartva, gyorsforgalmi úton érkezhetünk meg a határ túloldalán fekvő Kassára.
- Buszjáratok is indulnak Budapestről Kassára. Ebben az esetben is közel 4 órás utazásra kell számítanunk.
Karácsonyi vásár Kassába: programok és látnivalók
A kassai karácsonyi vásár 2025-ben is számos ünnepi programmal csábítja a látogatókat. A színpadokon hétvégenként karácsonyi koncertek, kórusműsorok és folklórprogramok váltják egymást. A kézműves árusok helyi készítők portékáit kínálják, a gasztronómiai standok pedig szlovák specialitásokkal, például káposztalevessel, sült kolbásszal vagy mézeskalács különlegességekkel várnak. A varázslatos díszkivilágítás és a hagyományos karácsonyi hangulat minden korosztály számára kellemes adventi élményt biztosít.
Mit érdemes még megnézni a kassai karácsonyi vásár mellett?
A Kassa advent időszaka tökéletes alkalom arra, hogy ne csak a karácsonyi vásárt, hanem a város gazdag kulturális és történelmi örökségét is felfedezzük. A Szent Erzsébet-dóm monumentális épülete Közép-Európa egyik legszebb gótikus templomaként kiemelt látnivaló, de a Zsinagóga, a Miklós-börtön és a régi városfalak is lenyűgöző betekintést adnak Kassa múltjába. A történelmi épületek mellett érdemes időt szánni a hangulatos utcákra és terekre is, amelyek adventkor ünnepi fényekben ragyognak.
A város kulturális kínálata is tartalmas: a Kelet-szlovákiai Múzeum különleges kiállításai a művészet és történelem iránt érdeklődők számára ideális programot nyújtanak. A romantikus hangulatot keresők pedig hosszú sétákat tehetnek a belváros macskaköves utcácskáin, ahol a kávézók, kis üzletek és díszkivilágítás még varázslatosabbá teszik a téli napokat. Kassa adventben igazi élményvárossá válik, és a vásár mellett számtalan felfedezésre váró kincset tartogat.
