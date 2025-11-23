2025. november 23. vasárnap Kelemen, Klementina
Prešeren square in Ljubljana City Centre with big Christmas tree, Christmas lights and decoration at night.
Vásárlás

Télen is vár Ljubljana! Karácsonyi vásár dátuma, helyszíne és programok 2025-ben

Pénzcentrum
2025. november 23. 14:33

A ljubljanai karácsonyi vásár különleges bája a folyóparti fényekben, a szecessziós épületek ünnepi díszítésében és a családias adventi hangulatban rejlik. A szlovén főváros ilyenkor mesés téli díszletet ölt: a Ljubljanica partján sorakozó kézműves standok, a forralt bor illata és az óváros meghitt fényei egyedülálló élményt kínálnak mindazoknak, akik egy nyugodtabb, autentikusabb adventi úti célra vágynak.

Ljubljana karácsonyi vására 2025-ben is a régió egyik legszebb adventi úti célja lesz. A szlovén főváros vízparti fényfüzérei, a meghitt óváros, a kézműves standok és a családias hangulat egyedülálló ünnepi atmoszférát teremtenek. Aki kisebb, intimebb, mégis látványos karácsonyi vásárra vágyik, Ljubljanában megtalálja az ideális téli kikapcsolódást. Nézzük is, mire számíthat az, aki ide utazna idén télen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ljubljana karácsonyi vásár időpontja 2025-ben

A ljubljanai karácsonyi vásár november végétől egészen január elejéig várja a látogatókat, vagyis 2025. november 28. - 2026. január 4. között, és bizonyos helyszíneken már 2-án zárnak a standok, de a programok január 15-ig is eltartanak. A város ilyenkor igazi téli díszletet ölt: a Ljubljanica folyó mentén végigfutó fényfüzérek, a gyönyörűen feldíszített hidak és a szecessziós épületek ünnepi ragyogása teszi különlegessé az adventi időszakot. A vásár központjában kézműves árusok, forró italok és hagyományos szlovén finomságok gondoskodnak arról, hogy mindenki otthonosan érezze magát.

Ljubljanai karácsonyi vásár nyitva tartása

A ljubljanai vásár jellemzően hosszú nyitvatartással működik, így bármikor kényelmesen bejárható. Karácsony és újév környékén egyes helyszínek rövidített idővel üzemelnek, de a legtöbb vásári rész karácsony estéjén is látogatható.

  • Árusok: 10:00-22:00
  • Ételes standok: 10:00-23:00
  • Fényinstallációk: minden este napnyugtától késő estig

Ljubljanai karácsonyi vásár fő helyszínei

Ljubljana belvárosa kompakt és könnyen bejárható, így a karácsonyi vásár több központi helyszínen is elérhető. A Prešeren tér a leglátványosabb pont, ahol a város ikonikus rózsaszín ferences temploma és a hatalmas karácsonyfa uralja az ünnepi látképet. A Breg sétány a Ljubljanica partján sorakozó faházikóival romantikus, folyóparti karácsonyi hangulatot kínál. A Kongresszus tér a kulturális programok, zenei események és családi rendezvények fő helyszíne, míg a Várnegyed kisebb, meghittebb vásárt kínál csodálatos panorámával.

Utazás Magyarországról a ljubljanai karácsonyi vásár helyszíneire

  • Autóval könnyen megközelíthető: Budapest-Ljubljana távolság kb. 4,5–5 óra. Győr és Szombathely felől még gyorsabban elérhető.
  • Busszal: Több busztársaság is indít járatokat Ljubljanába, az út jellemzően 4,5-5 óra.
  • Vonattal: Kényelmes, panorámás utazást biztosítanak a vonatutak során, télen különösen hangulatos lehet az útvonal. Viszont két átszállásra legalább lehet számítani és így az utazás 6-7 óra is lehet.

Karácsonyi vásár Ljubljanaban: programok és látnivalók

Ljubljana advent idején nemcsak vásárral várja a látogatókat, hanem változatos ünnepi programokkal is. A város híres a fényinstallációiról, amelyek minden évben egyedi művészeti koncepció alapján készülnek, és teljesen új fénybe öltöztetik az óvárost. A sétálóutcákon forró puncs, forralt bor és szlovén specialitások, például a potica és a kranjska klobasa illata kíséri a látogatókat. A kulturális programok között szabadtéri koncertek, gyerekfoglalkozások is szerepelnek. A város ikonikus karácsonyfája a Prešeren téren áll, amelynek esti fényei és a közeli hidak ünnepi díszítése együtt teremtenek felejthetetlen hangulatot. A Ljubljanai Vár ilyenkor gyakran tematikus programokkal, téli fotózási lehetőségekkel és panorámás sétákkal várja az érdeklődőket.

Mit érdemes még megnézni a ljubljanai karácsonyi vásár mellett?

A karácsonyi forgatagon túl Ljubljana számos látnivalót kínál, amelyek még különlegesebbé teszik az adventi utazást. A Ljubljanai Várból lélegzetelállító kilátás nyílik a városra, és a téli fényekben úszó utcák különösen romantikus látványt nyújtanak. Az óváros szűk utcái, tele kávézókkal, boutique üzletekkel és szecessziós épületekkel, ideálisak egy nyugodt sétára. A híres Sárkány híd és a Mélódia híd ünnepi díszítése kihagyhatatlan fotóhelyszín.

A Tivoli park télen is gyönyörű, és akár egy csendes délutáni sétára, akár fotózásra tökéletes választás. Aki szereti a panorámát, annak a Rožnik-domb könnyű, kellemes kirándulást kínál. És persze érdemes beülni a folyóparti kávézók egyikébe, ahol forró csoki vagy szlovén sütemény mellett élvezhető a karácsonyi fények látványa. Ljubljana télen igazán bensőséges, barátságos hangulatú város, amely a vásárral együtt tökéletes adventi úti cél.
Címlapkép: Getty Images
