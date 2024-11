Ennyiért árulja 2024-ben a karácsonyfát az IKEA: november végén indul a roham, hamar elfogyhat

Bő két hét múlva indul az IKEA idei fenyővására: a svéd bútorlánc tavalyi áron kínálja a karácsonyfákat mérettől függetlenül, és az az akció is megmaradt, hogy a klubtagoknak az ár fele ajándékkártyán visszajár. A fenyőfákat nem lehet az interneten megvenni, és egy vásárló maximum 10-et vehet belőle.

2024-ben november 28-án azaz bő két hét múlva indul az IKEA karácsonyfa-akciója a készletek erejéig. A bútorlánc honlapja szerint idén 9 990 forintba fog kerülni a fenyő mérettől függetlenül - ugyanannyiba, mint tavaly, 2022-ben viszont még 8 990 forintért árulták.

Az az akció is megmaradt, hogy az IKEA Family klubtagsággal rendelkező vásárlók féláron, 5000 forintért vásárolhatnak fenyőfát, azaz a bútorlkánc 4 990 forintot kedvezménykártya formájában ad vissza a vásárlóknak, amit 2025. január 2. és március 31. között lehet levásárolni.

Fontos, hogy a fenyőfát online nem lehet megvenni, és egy vásárló maximum 10 darabot vehet belőle.

A svéd bútorlánc már szeptember végén is az ünnepekre készült: akkortól elérhető a cég adventi kalendáriuma, amely idén teli áron 4 990 forintért, IKEA Family tagként 4 290 forintért vásárolható meg. A fenyőhöz hasonlóan a kalendáriumot sem lehet az interneten, csak a boltokban megvásárolni. A legtöbb fülecske mögött ízletes csokoládédarabokat találni, néhány fül mögött további meglepetések is várják a vásárlókat, december 6-án és december 24-én egy legalább 1250 Ft értékű kedvezménykártya is lapul az ablak mögött. Sőt, szerencsével akár 250 000 forint értékű ajándékkártyát is nyerhetünk a termékkel.

Az IKEA idén is beszállt a játékkonyha-háborúba a Duktig nevű termékkel, ami 44 990 forintba kerül - sőt a webshop szerint már el is fogyott a készlet! A konyháknál a verseny, az Auchan a Miele játékkonyháját kínálja 39 990 forint helyett 29 990 forintért. A Lidl pedig a héten jelentette be, hogy november 14-től visszatér a slágerjáték, sőt, a tavalyi árnál olcsóbban árulják majd a fakonhát. A Lidl ugyanis most 22 222 forintért küldi harcba az egyik legnagyobb téli sztárját, így a tavalyi 24 444 forintos időszaki árhoz képest tehát most a játékkonyha kb. 10 százalékkal olcsóbban lesz megvásárolható.