Helyreigazítás!

Pénzcentrum
2025. november 8. 11:15

A Pénzcentrum 2025. november 4-i, "Háztartási gép csere program 2025: itt az igazság a százezres eszközöket kínáló pályázatról" című cikkében valótlanul állítottuk, hogy a "Pályázatfigyelés Kft." elnevezésű Facebook-oldal közösségi médiában terjedő akciója mögött „valótlan céges háttér” áll. A valóság ezzel szemben az, hogy az akcióban hivatkozott Eszközkezelő EU Nonprofit Kft. 2025 áprilisától működő társaság, ezért nem lelhető még fel lezárt gazdasági évéről beszámoló.

