Összeszedtük a legfontosabb tanácsokat vásárlóknak, amivel elkerülhetik a csalókat. Illetve mutatjuk azt is, melyek a legjobb tűzifák a kályhába, kandallóba.
Így nullázzák le pillanatok alatt a számládat a profi banki csalók: résen kell lenni, elég hihető átverés terjed
2025 második negyedévében a hazai kártyás visszaélések száma és értéke is csökkent, miközben országos szinten az online pénzforgalomban elkövetett csalások tovább növekedtek. Az OTP Banknál ugyanakkor a digitális visszaélések értéke és gyakorisága is mérséklődött.
A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint több mint 46 ezer kártyás visszaélést regisztráltak 2025 második negyedévében Magyarországon, összesen 1,8 milliárd forint értékben. Ez 1 százalékos esetszám-csökkenést, valamint 26,5 százalékos értékcsökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ugyanakkor a sikertelen csalási próbálkozások száma 44 százalékkal emelkedett, ami nemcsak a pénzintézetek technológiai védelmi rendszereinek fejlődését, hanem az edukációs erőfeszítések hatékonyságának és a fogyasztók tudatosságának növekedését is jól tükrözi - közölte az OTP Bank.
A nem kártyás elektronikus pénzforgalomban – például az átutalásoknál – elkövetett sikeres visszaélések száma megközelítette a 6500-at, az okozott kár pedig csaknem 6,1 milliárd forint volt idén április 1. és június 30. között. Ez 6,9 százalékos növekedés esetszámban, és 5,4 százalékos emelkedés értékben. A károsultak döntő többsége lakossági ügyfél volt, de a vállalatokat és szervezeteket érő támadások száma is meghaladta az ezret, összesen 2 milliárd forintos kárt okozva.
A leggyakoribb elkövetési módszer továbbra is az adathalászat (48,2%) és a pszichológiai manipuláció (43,3%). A számlákhoz vagy felhasználói fiókokhoz való közvetlen hozzáférés mindössze 6,8 százalékot tett ki ebben az időszakban.
A kétlépcsős és biometrikus azonosítás elterjedése önmagában növeli a biztonságot, ugyanakkor a csalók egyre gyakrabban magát az ügyfelet bírják rá az utalásra. Ezért a technikai védelem mellett az ügyfelek tájékoztatása és az óvatossága kiemelten fontos. Az OTP Bank kiemelt figyelmet fordít a megelőzésre és az edukációra
– mondta Sonjic László, az OTP Bank szakértője. A bank legújabb biztonsági fejlesztése, az Utalásőr új szintre emeli az ügyfelek biztonságát, lehetőséget adva arra, hogy egy második jóváhagyót jelöljenek ki számlájukhoz. Ez a személy értesítést kap a nagyobb összegű utalások tervezett indításáról, és jóváhagyhatja vagy elutasíthatja azokat, így ez a funkció egy plusz biztonsági szintet jelent a pénzügyek intézésekor.
Az Utalásőr működése rugalmas: az ügyfél egyénileg beállíthatja, mekkora összeg felett legyen szükség a második jóváhagyásra, vagyis a rendszer a napi vásárlások és kisebb utalások lebonyolítását nem lassítja. A második jóváhagyó nem indíthat utalást, kizárólag ellenőrző szerepet tölt be, így az irányítás továbbra is a számlatulajdonos kezében marad. Az új funkció különösen hasznos lehet idősebb rokonok vagy szülők esetében, akiket a csalók gyakran próbálnak megtéveszteni.
A bank hozzátette, hogy már 2024 óta 1 millió forintos napi átutalási limitet alkalmaz az internetbankból és mobilbankból más bankokhoz történő utalásokra. A limitet az ügyfelek bármikor módosíthatják, akár ideiglenesen is felfüggeszthetik, így mindenki saját igényeihez igazíthatja a védelmi szintet.
A pénzintézet szakértői hangsúlyozzák: senki ne adja meg bankkártya- vagy internetbanki adatait telefonon, e-mailben vagy SMS-ben, és legyen különösen körültekintő, ha valaki „banki dolgozóra” hivatkozva biztonsági átutalást kér.
Gyanús lehet az is, ha a hívó fél ismeretlen forrásból származó, „vírusirtónak” nevezett alkalmazás letöltésére próbálja rávenni az ügyfelet, mivel ezek gyakran távoli hozzáférést biztosító programok. A csalók jellemzően sürgetéssel próbálják kizökkenteni az áldozatokat a higgadt döntéshozatalból, ezért mindig érdemes megállni egy pillanatra, és ellenőrizni a megkeresés hitelességét, mielőtt bárki cselekedne.
A részvénypiac forgalma 22,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Pezseg a kriptopiac: jönnek az új validálási szabályok, változik a kriptovaluta adózása.
7 százalékos kamatozású bankbetét jön a MagNet Banknál.
A stressz legfőbb forrásai a túlterheltség, a munkahelyi és családi konfliktusok, valamint a párkapcsolati problémák.
Súlyos, ami kiderült a magyarok megtakarításairól: ezzel kevesen számolnak 2025-ben, nagy baj lehet belőle
Egy friss európai pénzügyi felmérés szerint a magyarok rendelkeznek a leggyengébb megtakarítási szokásokkal a kontinensen.
Az MNB főközgazdásza, Banai Ádám szerint a magas megtakarítási ráta makrogazdasági szempontból is kedvező, és a háztartások egyre tudatosabban kezelik pénzügyeiket.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
Az online csalások száma ugyan csökken, de a bűnözők módszerei egyre kifinomultabbak — figyelmeztet Sonjic László, az OTP Bank Biztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója.
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
A Pénzcentrum megnézte, mely bankoknál találhatunk valódi 0 forintos ajánlatot, és mire érdemes figyelni a választásnál.
Csúcsosodik a magyar bankok és a Revolut háborúja: ennek sokan nem fognak örülni, keményen fizethetnek
Egyre több hazai bank vezet be különdíjat a készpénzfelvételre, ami érinti a Revolut és a Wise bankkártyáit is.
Legalább 1 milliárd forintos sajátrészvény-visszavásárlásra készül az Opus Global fix ügyletekkel.
Október 26-án esedékes 2025-ben az őszi óraátállítás, hajnali 3-kor 2 órára állítjuk vissza az órákat.
Erről minden ügyfélnek tudnia kell: nagy változások jönnek, megszűnik a lakossági OTPdirekt internetbank - Ez a teendő a következő hónapban
A lakossági OTPdirekt Internetbank kivezetésével együtt további OTPdirekt szolgáltatások is megszűnnek, mutatjuk a listát.
Te is kaptál ilyen levelet az MVM-től? Nehogy bedőlj ennek: csalók próbálják elszedni sok magyar pénzét
Egyre több úgynevezett adathalász üzenet létezik és érkezik nap mint nap a postafiókokba, amelyek sokszor fizetési felszólítással és a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék. Ez alapján 2025. november 4-én érkezik a következő családi pótlék...
A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest.
Köldökzsinór Program 2025: közel 107 ezer forintos támogatás - Útmutató külhoni magyaroknak, Ügyfélkapun keresztül igénylőknek
Lapunk kérdésére a Magyar Államkincstár elárulta, hogy hányan kaptak támogatás az elmúlt években a Köldökzsinór Program keretében, és mely országokból igénylik azt a legtöbben.
Hozamcsökkenés mellett értékesített 3 és 5 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), a 10 éves államkötvény átlaghozama emelkedett.
Történelmi csúcsra erősödött az arany és az ezüst jegyzése unciánként a New York-i tőzsde fémrészlegében (Comex) csütörtökön kora reggel.
