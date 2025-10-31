Így nullázzák le pillanatok alatt a számládat a profi banki csalók: résen kell lenni, elég hihető átverés terjed

2025 második negyedévében a hazai kártyás visszaélések száma és értéke is csökkent, miközben országos szinten az online pénzforgalomban elkövetett csalások tovább növekedtek. Az OTP Banknál ugyanakkor a digitális visszaélések értéke és gyakorisága is mérséklődött.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint több mint 46 ezer kártyás visszaélést regisztráltak 2025 második negyedévében Magyarországon, összesen 1,8 milliárd forint értékben. Ez 1 százalékos esetszám-csökkenést, valamint 26,5 százalékos értékcsökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ugyanakkor a sikertelen csalási próbálkozások száma 44 százalékkal emelkedett, ami nemcsak a pénzintézetek technológiai védelmi rendszereinek fejlődését, hanem az edukációs erőfeszítések hatékonyságának és a fogyasztók tudatosságának növekedését is jól tükrözi - közölte az OTP Bank.

A nem kártyás elektronikus pénzforgalomban – például az átutalásoknál – elkövetett sikeres visszaélések száma megközelítette a 6500-at, az okozott kár pedig csaknem 6,1 milliárd forint volt idén április 1. és június 30. között. Ez 6,9 százalékos növekedés esetszámban, és 5,4 százalékos emelkedés értékben. A károsultak döntő többsége lakossági ügyfél volt, de a vállalatokat és szervezeteket érő támadások száma is meghaladta az ezret, összesen 2 milliárd forintos kárt okozva.

A leggyakoribb elkövetési módszer továbbra is az adathalászat (48,2%) és a pszichológiai manipuláció (43,3%). A számlákhoz vagy felhasználói fiókokhoz való közvetlen hozzáférés mindössze 6,8 százalékot tett ki ebben az időszakban.

A kétlépcsős és biometrikus azonosítás elterjedése önmagában növeli a biztonságot, ugyanakkor a csalók egyre gyakrabban magát az ügyfelet bírják rá az utalásra. Ezért a technikai védelem mellett az ügyfelek tájékoztatása és az óvatossága kiemelten fontos. Az OTP Bank kiemelt figyelmet fordít a megelőzésre és az edukációra

– mondta Sonjic László, az OTP Bank szakértője. A bank legújabb biztonsági fejlesztése, az Utalásőr új szintre emeli az ügyfelek biztonságát, lehetőséget adva arra, hogy egy második jóváhagyót jelöljenek ki számlájukhoz. Ez a személy értesítést kap a nagyobb összegű utalások tervezett indításáról, és jóváhagyhatja vagy elutasíthatja azokat, így ez a funkció egy plusz biztonsági szintet jelent a pénzügyek intézésekor.

Az Utalásőr működése rugalmas: az ügyfél egyénileg beállíthatja, mekkora összeg felett legyen szükség a második jóváhagyásra, vagyis a rendszer a napi vásárlások és kisebb utalások lebonyolítását nem lassítja. A második jóváhagyó nem indíthat utalást, kizárólag ellenőrző szerepet tölt be, így az irányítás továbbra is a számlatulajdonos kezében marad. Az új funkció különösen hasznos lehet idősebb rokonok vagy szülők esetében, akiket a csalók gyakran próbálnak megtéveszteni.

A bank hozzátette, hogy már 2024 óta 1 millió forintos napi átutalási limitet alkalmaz az internetbankból és mobilbankból más bankokhoz történő utalásokra. A limitet az ügyfelek bármikor módosíthatják, akár ideiglenesen is felfüggeszthetik, így mindenki saját igényeihez igazíthatja a védelmi szintet.

A pénzintézet szakértői hangsúlyozzák: senki ne adja meg bankkártya- vagy internetbanki adatait telefonon, e-mailben vagy SMS-ben, és legyen különösen körültekintő, ha valaki „banki dolgozóra” hivatkozva biztonsági átutalást kér.

Gyanús lehet az is, ha a hívó fél ismeretlen forrásból származó, „vírusirtónak” nevezett alkalmazás letöltésére próbálja rávenni az ügyfelet, mivel ezek gyakran távoli hozzáférést biztosító programok. A csalók jellemzően sürgetéssel próbálják kizökkenteni az áldozatokat a higgadt döntéshozatalból, ezért mindig érdemes megállni egy pillanatra, és ellenőrizni a megkeresés hitelességét, mielőtt bárki cselekedne.