Kegyetlen razzia Magyarországon: lecsaptak a hatóságok, rengeteg illegális cikket találtak

Csaknem 250 millió forint értékű hamis ruhát foglaltak le a pénzügyőrök egy nagykanizsai házaspárnál – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség.

A NAV munkatársai még 2023 decemberében buktatták le az 59 éves férfit, akit egy parkolóban állítottak meg. Az autója csomagtartója zsákokkal volt tele, bennük Szerbiából származó, hamis márkajelzésű ruhákkal.

A pénzügyőrök ezután házkutatást tartottak a férfi és 52 éves felesége három nagykanizsai ingatlanjában, ahol további több ezer darab, Törökországból behozott hamis ruhát találtak.

A vád szerint a házaspár a hamis ruhákat kereskedelmi céllal szerezte meg, és azok alkalmasak voltak a vásárlók megtévesztésére. A 31 különböző márka jogos tulajdonosainak összesen mintegy 246 millió forint vagyoni hátrányt okoztak.

Az ügyészség iparjogvédelmi jogok megsértése miatt emelt vádat, és vagyonelkobzást, valamint felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott a házaspárral szemben.