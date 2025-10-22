Figyelmeztetést adott ki a NAV, ezen sokan elcsúszhatnak, kemény büntetés járhat érte

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az elmúlt időszakban több olyan vizsgálatot folytatott le, amelyek azért indultak, mert a magánszemélyek részére teljesített kifizetésekről a kifizetők hibás 08-as járulékbevallásokat adtak be; hibákat az osztalékkal és a bérbeadással összefüggő ügyekben találnak gyakran.

A NAV közleménye szerint már többször előfordult, hogy a magánszemélyek szja-bevallásukban osztalékelőlegből levont adót tüntettek fel úgy, hogy ténylegesen osztalékjövedelmet nem vallottak be. Az ilyen visszaigénylések előfordulásának egyik oka jellemzően az volt, hogy a kifizető társaság a havi 08-as bevallásban, illetve az éves jövedelemigazoláson sem szerepeltette a megfelelő adatokat. A problémát gyakran az okozta, hogy a kifizetők nem tudták: az osztalékelőleget és annak osztalékká válását is rögzíteni kell a 08-as bevallásban, külön-külön időpontban.

Hasonló hibák fordultak elő az ingatlanbérbeadásból származó jövedelmeknél is. Több magánszemély magasabb összegű levont adóelőleget tüntetett fel a bevallásában, mint amit a kifizető ténylegesen bevallott. A különbség oka az volt, hogy a bérleti díjat fizetők - például gazdasági társaságok vagy sportegyesületek - a havi 08-as járulékbevallásban nem adták meg az adatokat, noha azokat az éves M30-as igazolásban feltüntették. Az ilyen eltérések miatt a NAV több esetben vizsgálatot indított és a kifizetőknek pótlólagosan kellett közölniük a hiányzó adatokat.

Kiemelték, hogy a 08-as járulékbevallások pontos és teljeskörű kitöltése nemcsak azért fontos mert jogszabályi kötelezettség, hanem azért is, mert a magánszemélyek bevallási tervezetének alapját is képezi. Ha a bevallás hiányos, a tervezetek sem tartalmaznak pontos adatokat, ami szükségessé teszi mind a magánszemély, mind a kifizető későbbi adóhatósági kontrollját.

Mindezek miatt a NAV arra kéri az érintetteket, hogy a 08-as bevallásban minden kifizetést a megfelelő időszakhoz kapcsolódóan, pontosan tüntessenek fel, így elkerülhető a hatósági ellenőrzés, a bírság, valamint az önellenőrzési pótlék megfizetése is.

Mint írják, a közös cél a szabályos adózói gyakorlat elősegítése és az adminisztratív hibák csökkentése, és ezt segítik a most közzétett részletes tájékoztatók, amelyek az adóhivatal honlapján olvashatóak.