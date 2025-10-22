Második alkalommal sem ment át a fővároson a Sziget eddigi területhasználatijának megszüntetése.
Figyelmeztetést adott ki a NAV, ezen sokan elcsúszhatnak, kemény büntetés járhat érte
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az elmúlt időszakban több olyan vizsgálatot folytatott le, amelyek azért indultak, mert a magánszemélyek részére teljesített kifizetésekről a kifizetők hibás 08-as járulékbevallásokat adtak be; hibákat az osztalékkal és a bérbeadással összefüggő ügyekben találnak gyakran.
A NAV közleménye szerint már többször előfordult, hogy a magánszemélyek szja-bevallásukban osztalékelőlegből levont adót tüntettek fel úgy, hogy ténylegesen osztalékjövedelmet nem vallottak be. Az ilyen visszaigénylések előfordulásának egyik oka jellemzően az volt, hogy a kifizető társaság a havi 08-as bevallásban, illetve az éves jövedelemigazoláson sem szerepeltette a megfelelő adatokat. A problémát gyakran az okozta, hogy a kifizetők nem tudták: az osztalékelőleget és annak osztalékká válását is rögzíteni kell a 08-as bevallásban, külön-külön időpontban.
Hasonló hibák fordultak elő az ingatlanbérbeadásból származó jövedelmeknél is. Több magánszemély magasabb összegű levont adóelőleget tüntetett fel a bevallásában, mint amit a kifizető ténylegesen bevallott. A különbség oka az volt, hogy a bérleti díjat fizetők - például gazdasági társaságok vagy sportegyesületek - a havi 08-as járulékbevallásban nem adták meg az adatokat, noha azokat az éves M30-as igazolásban feltüntették. Az ilyen eltérések miatt a NAV több esetben vizsgálatot indított és a kifizetőknek pótlólagosan kellett közölniük a hiányzó adatokat.
Kiemelték, hogy a 08-as járulékbevallások pontos és teljeskörű kitöltése nemcsak azért fontos mert jogszabályi kötelezettség, hanem azért is, mert a magánszemélyek bevallási tervezetének alapját is képezi. Ha a bevallás hiányos, a tervezetek sem tartalmaznak pontos adatokat, ami szükségessé teszi mind a magánszemély, mind a kifizető későbbi adóhatósági kontrollját.
Mindezek miatt a NAV arra kéri az érintetteket, hogy a 08-as bevallásban minden kifizetést a megfelelő időszakhoz kapcsolódóan, pontosan tüntessenek fel, így elkerülhető a hatósági ellenőrzés, a bírság, valamint az önellenőrzési pótlék megfizetése is.
Mint írják, a közös cél a szabályos adózói gyakorlat elősegítése és az adminisztratív hibák csökkentése, és ezt segítik a most közzétett részletes tájékoztatók, amelyek az adóhivatal honlapján olvashatóak.
Folytatódik a vita a Strabag és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) között.
A harmadik negyedében a Netflix bevétele 17,2 százalékkal, 11,51 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 9,82 milliárd dollárról.
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
Az Európai Unióval szembeni ellenérzések visszatarthatják a beruházásokat, növelik a bizonytalanságot és elmélyítik az elégedetlenséget tápláló stagnálást.
Szakértők szerint a mostani eset enyhébb, mint a három évvel ezelőtti tűzesetek az OMV schwechati finomítójában.
A BÉT részvényindexe, a BUX 365,67 pontos, 0,35 százalékos csökkenéssel, 103 424,15 ponton zárt kedden.
2025 szeptemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 669 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 218 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5%...
Az euró hét órakor 389,37 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 389,53 forintnál.
Magyarországon az egy főre jutó átlagos vásárlóerő az európai átlag 60 százalékának felel meg.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
Egy friss kutatás szerint a magyarok 2050-re jobban élhetnek, mint az osztrákok vagy az angolok. Persze csak akkor, ha minden összejön.
A Mol Nyrt. a következő időszakban a magyarországi ellátásra fog koncentrálni, és mérlegeli a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is
Itt az OTP-vezér bejelentése: új szolgáltatást vezetnek be, minden ügyfelet érint, itt vannak a részletek
Az OTP Bank sajtótájékoztatón mutatta be legújabb digitális fejlesztését, a „Sima pénzkérés” szolgáltatást.
Orbán Viktor miniszterelnök kedden reggel közösségi oldalán reagált a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzesetre
Nem éri meg szabályt szegni halloween és a mindenszentek idején sem: a NAV revizorai ebben időszakban fokozottan vizsgálják a koszorú- és virágárusokat.
Még dolgoznak a tűzoltók Százhalombattán az olajfinomítóban keletkezett tűz oltásán - közölte a katasztrófavédelem kedden kora reggel.
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Lokalizálták a Mol százhalombattai finomítójában keletkezett tüzet - közölte az olajtársaság hétfő éjszaka.
Tűzeset történt a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában hétfő éjjel, amelyet a tűzoltók lokalizáltak. Személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a nemzetközi devizapiacon.
