Egyre biztosabb, hogy András yorki herceg több millió fontot kapott egy kazah oligarchától.
Meglepő fordulat a budapesti lakáspiacon: ez a kerület lett a legkeresettebb
A vásárlói fókusz ideiglenes eltolódása miatt 2025 végére átrendeződött a lakáskereslet Budapesten, így a II. kerület lett a legkeresettebb fővárosi kerület 2025 decemberében, míg korábban az egész évben a XIII. kerület állt az élen - közölte saját adatai alapján a Duna House csütörtökön.
A közlemény szerint 2025-ben végig a XIII. kerület volt a legkeresettebb budapesti kerület, amely tavaly hónapról hónapra 20-25 százalék közötti érdeklődési aránnyal vezette a rangsort.
A 2025 decemberi adatok szerint azonban a II. kerület lépett az első helyre 19,8 százalékos keresettséggel, míg a XIII. kerület 17,7 százalékkal a második helyre került. A harmadik helyet továbbra is stabilan a XI. kerület foglalja el 16,3 százalékkal.
Rámutattak, hogy az adatok alapján a decemberi átrendeződés nem a XIII. kerület gyengülését, hanem a vásárlói fókusz ideiglenes eltolódását jelzi. Míg az év nagy részében a jó bérbeadhatóságú, befektetési szempontból erős lokációk domináltak, év végére felértékelődtek az életviteli célú döntések, ami most a II. kerületnek kedvezett. Ezzel párhuzamosan a belső pesti kerületek - köztük Terézváros és Erzsébetváros - keresettsége az év második felében mérséklődött és kiegyenlítettebbé vált, ami a befektetői aktivitás csökkenését igazolja vissza.
A közlemény idézte Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét, aki elmondta, hogy a XIII. kerületben 2025 során végig a fővárosi átlag felett alakultak a négyzetméterárak. Az Otthon Start által folyamatosan fűtött piacon az érdeklődők egy része év végére a kedvezőbb ár-érték arányú kerületek felé fordult, így felértékelődtek azok a városrészek, ahol hasonló műszaki és lokációs minőség kedvezőbb áron érhető el.
Közölték, hogy év végén rendszeresen átalakul a kereslet szerkezete: kevesebb a befektető, több a tudatos, hosszú távra tervező vevő. Ez átmenetileg átrendezheti a sorrendet, de a korábbi trendek alapján továbbra is az évek óta legnépszerűbb kerületek adják a budapesti lakáspiac gerincét - ismertette a Duna House.
Országos szinten decemberben mindössze 0,4 százalékos volt a havi lakásár-emelkedés, ami gyakorlatilag stagnálást jelent.
Sokkoló, hányan fagytak halálra ebben a kegyetlen hidegben: egyre több magyar hűl ki saját otthonában
Miközben az országban vörös riasztás van érvényben a rendkívüli hideg miatt, a fagyhalál továbbra is tömegesen szedi áldozatait Magyarországon.
Ahogy beköszönt az igazi tél, egyre többet fűtünk, de ezzel együtt nő a szén-monoxid-mérgezés kockázata is.
A mérnök-közgazdász szerint a lakók 20-30 százaléka ráfizetéssel bővíti is a megkapott alaprendszert.
Ha elakadnának a járművek, akkor a harckocsik segíteni tudnak rajtuk. Borsod megyében komoly havazásra számítanak éjszaka.
Az energiacég a tartós hideg időjárás és a várható havazások miatt elhalasztja a nagyobb tervezett karbantartási munkálatokat.
Szerdán még többfelé havazhat, csütörtökön viszont már naposabb idő érkezik a Dunántúlra és az ország középső részére.
A nagy mennyiségű havazás nyomán néhány nap alatt országos szánkóláz alakult ki: az egyik sportáruháznál december 30. óta átlagosan percenként több mint egy szánkó talált...
Könyörtelen razziát indított az egyik pesti önkormányzat: többmilliós bírságot kaphatnak a lakástulajok
Terézvárosban hivatalosan is elindultak a szálláshely-ellenőrzések, miután 2026. január 1-jétől teljesen betiltották az Airbnb-t.
Robban az év eleji bírságbomba a figyelmetlen magyaroknak: százezrekre is megvághatnak, ha ezt benézed
Ha magunk égetnénk el a karácsonyfát, több százezres bünti is lehet a vége: ha viszont kitesszük a kijelölt gyűjtőpontra, még el is viszik helyettünk.
Az ingatlanpiac az őszi visszaesés után decemberben ismét növekedési pályára állt.
Itt a bírságszezon, súlyos csekket kaphatnak a magyar háztulajok: kevesen tudják, de ezt tilos 2026-ban
Jogszabályt sért, aki belterületi járdákon hagyományos, nátrium-klorid alapú útszóró sót használ - emlékeztetett Budapest főtájépítésze.
A téli időjárás jelentős fennakadásokat okoz a közösségi közlekedésben: országszerte késnek, kimaradnak a Volán-járatok, több település pedig egyáltalán nem érhető el autóbusszal.
A déli országrészt kapja el a legjobban a friss havazás, de az ország szinte egész területén legalább citromsárga riasztás van érvényben.
A lakásvásárlás ma már sokaknak elérhetetlen álom. De hogyan emelkedtek szédítő magasságba az ingatlanárak Magyarországon? És hogyan lettünk Európa csúcstartói? Mutatjuk!
A héten érkező erős lehűlés és havazás miatt érdemes mielőbb téliesíteni a vízmérőket, a vízvezetékeket és a szerelvényeket.
Decemberben látványosan, 16 százalékkal visszaesett az eladó lakások iránti kereslet
A héten többfelé napközben is fagyhat, péntek hajnalban a vastagabb hóval borított tájakon akár mínusz 19 Celsius-fok is lehet.