Magyaros végkifejlet az ország első személyzet nélküli boltjában: annyit loptak, hogy biztonsági őrt kellett felvenni

A lopások miatt fel kellett venni egy biztonsági őrt a szegedi okosboltba: a Coop Szeged Zrt. vezérigazgatója szerint ugyanakkor a személyzet nélküli üzletben a visszaélések aránya pedig nem magasabb, mint a hagyományos üzletekben. A biztonsági felügyelet csak ideiglenes intézkedés, hosszabb távon megszüntetik a jelenlétét.

Átmenetileg biztonsági őr felügyeli a zárás utáni működést a szegedi Szent István téri okosboltban – írja a Délmagyar.

A Coop Szeged Zrt. vezérigazgatója, Kelemen János szerint a májusban megnyílt, személyzet nélküli bolt működése eddig sikeresnek bizonyult, a visszaélések aránya pedig nem magasabb, mint a hagyományos üzletekben.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a biztonsági felügyelet csak ideiglenes intézkedés, hosszabb távon megszüntetik a jelenlétét.

A lap értesülései szerint a problémát az okozza, amikor egy tolvaj olyan vásárlóval jut be a személyzet nélküli üzletbe, aki az alkalmazás segítségével nyitja ki az ajtót, majd egy másik gyanútlan vásárló segítségével távozik. A lap információi szerint az egyik, a rendőrség előtt is ismert tolvaj legalább két alkalommal próbálkozott ezzel a módszerrel, de a kamerafelvételeknek köszönhetően gyorsan elfogták.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA