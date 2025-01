Eladó nélküli kisboltokkal tarolna Magyarországon a Coca-Cola: olyanok, mint egy óriási italautomata

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Coca-Cola is belép a hazai kiskereskedelmi harcba, és boltot nyit. A bolt ráadásul kellőképpen futurisztikus, ugyanis eladók nincsenek benne, igaz egyelőre a Yettel székházban érhető el - ezt jelentette be a vállalat a Kende Retaillel együtt tartótt január 29-i sajtóeseményen, amin a Pénzcentrum is részt vett. A tájékoztatón szó esett többek között arról is, miként formálja át a mesterséges intelligencia a vásárlási szokásokat, hogyan fog kinézni majd a jövő boltja, és hogy lesz-e majd szükségünk egyáltalán pénzre a bevásárláshoz.

"A személyzet nélküli bolt nem újdonság. 2008-ban dőlt el hogy az automata üzletágba a Coca-Cola invesztálni fog. Széleskörű portfolióban gondolkozunk, szeretnénk minden igényt kielégíteni" - mondta el a sajtóesemény kezdetén Veilandics Gábor, a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. Out of Home értékesítési vezető, a személyzet nélküli bolt koncepció projektvezetője. A vezető beszámolt arról is, hogy a magyarországi Coca-Colának az a célja, hogy az elkövetkezendő 3 évben 15 ilyen egységgel rendelkezzenek. Erre a beruházásra 250 millió forintot szánnak. Veilandics Gábor arról is beszélt, hogy a Coca-Cola Európában 29 országban van jelen, és a mostani boltnyitás így cégcsoport szinten is ez az első. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A sajtóeseményen beszélt Kende Gábor, a Kende Retail Kft. tulajdonosa és vezérigazgatója, aki a technológiát biztosítja a bolt mögé. A szakember elmondta, "számítások szerint egy átlagos ember 2 évet áll sorban életében, mi ezen szeretnénk segíteni a technológiánkkal". Kende Gábor szerint a normál bolt, és eközött a bolt között az a legnagyobb különbség, hogy nincsenek pénztárosok, de igazából pénztár sem. A vásárló le tud venni terméket a polcról, és vissza is tud tenni, majd miután végzett kap egy számlát. A sajtóeseményen elhangzott az is, hogy a vásárlást kamerák figyelik, de azok az emberek arcát nem látják, nekik a vásárlók inkább színes pontok. Kende Gábor elmondta azt is, hogy ők leginkább mikroboltokban, és kisebb konténerüzletekben gondolkoznak. Ennek leginkább költséghatékonysági szempontból van jelentősége a szekember szerint. A sajtótájékoztatón beszélt Szalai Enikő, a Yettel Magyarország HR vezérigazgató-helyettese, aki szerint azért volt fontos számukra a bolt székházukba hozása, hogy "azokon a napokon, amikor nincs konyha vagy a büfé már bezár, a kollégák számára legyen egy elérhető bolt, ahol nem csak üdítőt, de élelmiszert is tudnak vásárolni".

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK