Auchan szupermarket logója a bevásárlóközpont tetején.
Legális trükkel kaphat ingyen 60 ezer forintot bármelyik magyar nyugdíjas: csak ebben a boltban működik

Pénzcentrum
2025. szeptember 11. 13:35

A Lidl, Aldi és a Tesco után az Auchan is kedvezményekkel igyekszik csábítani arra a nyugdíjasokat, hogy náluk költsék el a 30 ezres juttatást.

Mint ismeretes, a nyugdíjasok 30 000 forintos egyszeri támogatást kapnak az államtól élelmiszer-utalványok formájában. Az Auchanban az utalványok összegével megegyező Bizalompont jóváírásokat kaphatnak a vásárlók, ha élnek az Auchan november végéig tartó ajánlatával, és okosan vásárolják le az utalványokat, amivel így akár meg is duplázhatják azok értékét - közölte az áruház csütörtökön.

Amennyiben a vásárlások egy részét vagy egészét bármilyen címletű nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizetik az Auchan áruházakban 2025. november 30-ig, és rendelkeznek Bizalomkártyával is, úgy a vásárlás végösszege 10%-ának megfelelő, de legfeljebb 3 000 forint értékű Bizalompontot jóváírnak a vásárlóknak. Aki a lehetőséggel élve a lehető legtöbbet akarja kihozni az ajánlatból, az minden alkalommal csak egy - bármilyen címletű - utalványt használjon fel, így 10 vásárlás alkalmával akár 30 000 forintot érő Bizalompontot is kaphat, melyek akár egyben is levásárolhatók.

Egy kis odafigyeléssel tehát az állami támogatás teljes összegét Bizalompont jóváírás formájában megkaphatják a vásárlók, ha odafigyelve használják fel utalványaikat az Auchanban, amelyeket már elkezdtek kipostázni, és október közepéig minden nyugdíjas megkap. Még azoknak is van tehát másfél hónapja elkölteni a széles választékáról és kedvező ár-érték arányú termékeiről híres áruházlánc hiper- és szupermarketjeiben, akikhez később ér oda.

Indul a 30 ezres nyugdíjas-utalványok kiküldése: fontos tudnivalókat közölt a Magyar Posta
Indul a 30 ezres nyugdíjas-utalványok kiküldése: fontos tudnivalókat közölt a Magyar Posta
Mától kézbesíti a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Posta. A küldemények kézbesítését a postás egy alkalommal kísérli meg a címen.

Az utalványra egyébként a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők jogosultak, például a fogyatékossággal élők is megkapják ezt a támogatást. A postások 2025. szeptember 1. és október 15. között kézbesítik az utalványokat, melyeket ezév december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. Ugyanakkor az utalványból nem lehet venni meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut és kozmetikai cikket. Fontos, hogy az utalványok nem névreszólóak, bárki felhasználhatja azokat. Az utalványt viszont nem lehet készpénzre váltani, és pénz sem jár vissza belőle.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az élelmiszer-utalványokkal 2025. december 31-ig bárhol lehet fizetni hideg élelmiszerekért, az Auchan fenti ajánlata azonban 2025. november 30-ig érvényes. A Bizalompontokat a vásárlástól számított 72 órán belül jóváírják.

Korábban beszámoltunk róla, hogy több másik áruház is plusz kedvezményeket ad a nyugdíjasoknak, ha a 30 ezer forintos utalványt náluk költik el. Erről itt olvashatsz:

Több ezer forintot érhet pluszban a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, mely boltokban
Több ezer forintot érhet pluszban a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, mely boltokban
A nagy áruházláncok pedig sorra jelentik be, hogyan igyekeznek pluszkedvezményekkel magukhoz csábítani az időseket és azok élelmiszer-utalványait
Címlapkép: Getty Images
