Legális trükkel kaphat ingyen 60 ezer forintot bármelyik magyar nyugdíjas: csak ebben a boltban működik

A Lidl, Aldi és a Tesco után az Auchan is kedvezményekkel igyekszik csábítani arra a nyugdíjasokat, hogy náluk költsék el a 30 ezres juttatást.

Mint ismeretes, a nyugdíjasok 30 000 forintos egyszeri támogatást kapnak az államtól élelmiszer-utalványok formájában. Az Auchanban az utalványok összegével megegyező Bizalompont jóváírásokat kaphatnak a vásárlók, ha élnek az Auchan november végéig tartó ajánlatával, és okosan vásárolják le az utalványokat, amivel így akár meg is duplázhatják azok értékét - közölte az áruház csütörtökön.

Amennyiben a vásárlások egy részét vagy egészét bármilyen címletű nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizetik az Auchan áruházakban 2025. november 30-ig, és rendelkeznek Bizalomkártyával is, úgy a vásárlás végösszege 10%-ának megfelelő, de legfeljebb 3 000 forint értékű Bizalompontot jóváírnak a vásárlóknak. Aki a lehetőséggel élve a lehető legtöbbet akarja kihozni az ajánlatból, az minden alkalommal csak egy - bármilyen címletű - utalványt használjon fel, így 10 vásárlás alkalmával akár 30 000 forintot érő Bizalompontot is kaphat, melyek akár egyben is levásárolhatók.

Egy kis odafigyeléssel tehát az állami támogatás teljes összegét Bizalompont jóváírás formájában megkaphatják a vásárlók, ha odafigyelve használják fel utalványaikat az Auchanban, amelyeket már elkezdtek kipostázni, és október közepéig minden nyugdíjas megkap. Még azoknak is van tehát másfél hónapja elkölteni a széles választékáról és kedvező ár-érték arányú termékeiről híres áruházlánc hiper- és szupermarketjeiben, akikhez később ér oda.

EZ IS ÉRDEKELHET Indul a 30 ezres nyugdíjas-utalványok kiküldése: fontos tudnivalókat közölt a Magyar Posta Mától kézbesíti a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Posta. A küldemények kézbesítését a postás egy alkalommal kísérli meg a címen.

Az utalványra egyébként a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők jogosultak, például a fogyatékossággal élők is megkapják ezt a támogatást. A postások 2025. szeptember 1. és október 15. között kézbesítik az utalványokat, melyeket ezév december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. Ugyanakkor az utalványból nem lehet venni meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut és kozmetikai cikket. Fontos, hogy az utalványok nem névreszólóak, bárki felhasználhatja azokat. Az utalványt viszont nem lehet készpénzre váltani, és pénz sem jár vissza belőle.

Az élelmiszer-utalványokkal 2025. december 31-ig bárhol lehet fizetni hideg élelmiszerekért, az Auchan fenti ajánlata azonban 2025. november 30-ig érvényes. A Bizalompontokat a vásárlástól számított 72 órán belül jóváírják.

Korábban beszámoltunk róla, hogy több másik áruház is plusz kedvezményeket ad a nyugdíjasoknak, ha a 30 ezer forintos utalványt náluk költik el. Erről itt olvashatsz: