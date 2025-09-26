A kereskedők egyre korábban kezdik a karácsonyi szezon előkészítését, már augusztusban megjelennek az ünnepi termékek a boltokban.
Megőrülnek a magyarok ezért az édességért: havonta 12 ezer darab landol a kosarakban
A Kifli.hu kínálatában ma már több mint 100 féle sütemény és desszert érhető el, a klasszikus magyar édességektől a modern pohárdesszertekig. A vásárlók havonta 12 ezer feletti darabot rendelnek ezekből, az adatok alapján a desszertek iránti kereslet folyamatosan növekszik.
A Kifli.hu vásárlói havonta több mint 12 ezer darab süteményt és desszertet rendelnek, az online szupermarket száz feletti tételt tartalmazó palettájáról. A hagyományos ízek a legkedveltebbek: a legtöbben vegyes teasüteményt, somlói galuskát és kókusztekercset választanak. Az új ízek iránt is élénk az érdeklődés, nemrégiben például a DeliSlice málnás sajttortája, a csokoládés brownie, az almáspite és a tiramisu szelet bővítette a kínálatot.
A desszertek értékesítésének 80%-át a sütemények és egyéb cukrászati finomságok teszik ki. A tortaszeletek, elsősorban a csokoládés ízek a legnépszerűbbek. Hétvégén minden kategóriában nagyobb a kereslet, a desszertek esetében sincs ez másként.
A Magyar Édességgyártók Szövetsége adatai szerint a hazai édességpiac 2024-ben mennyiségben stagnált, értékben kifejezett forgalma azonban emelkedett, a vásárlók tehát továbbra sem mondanak le az édességekről, főleg az ünnepi időszakokban. A Kifli.hu adatai szerint különösen a mentes édességek és a pohárdesszertek iránt nőtt az érdeklődés. Jelenleg több mint egy tucat cukor-, glutén- és laktózmentes sütemény rendelhető az online szupermarket felületén, ezek az édességrendelések közel ötödét teszik ki. A bio alternatívák közül jelenleg isler érhető el, de a választék folyamatosan bővül.
A Kifli.hu sokszínű választéka mögött olyan neves cukrászdák állnak, mint a Gerbeaud, a Halász Cukrászda, a Zuki, a Cukormentes Gyár, a Kis Pékinas, az Émile vagy a Szamos. Időszakosan a Pataki Cukrászda és a The Box Donut különlegességei is elérhetők. A Kifli.hu a szezonális finomságok kínálatát is erősíti: a közelgő ünnepi időszakban például moszkauer, zserbó, flódni, karácsonyi linzerek és marcipánfigurák kerülnek a kínálatba.
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
A 200 négyzetméternél kisebb boltok folyamatosan jelzik a szerződéskötési szándékukat, ugyanakkor a 400 négyzetméternél nagyobb boltok a változások veszteseinek érzik magukat.
Újabb brutális áremelési hullám érheti el Magyarországot: élelmiszerek, ruhák, bútorok sem ússzák meg
Lantos Csaba energiaügyi miniszter tegnap este kiadott rendelete alapján október 1-jétől több termék EPR-díja emelkedik – írja a Szabad Európa.
Az intézkedés oka a termékekben felmerült rovarszennyezettség (molylepke) gyanúja.
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is
Talán még hónapokig folytathatta volna üzelmeit a raktáros, de lebuktatta egy éber vagyonőr.
Van egy kis káosz: épp folyik a betakarítás, mindenki szabadulna a plusztól, exportálna, a rosszabb tételeket pedig minél előbb eladná.
Míg Magyarországon az olcsóbb alapmodell 3 hétnyi fizetésből jön ki, addig Svájcban ez az érték két nap, Indiában pedig több mint fél év.
A „milyen helyzetben van a magyar pálinkatermelés és fogyasztás?” kérdésre Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke lakonikus választ ad: „katasztrofális”.
A vásárlók összesen 1,4 milliárd forintot takarítottak meg az akció keretében, amely fokozatosan csökkenő árakkal vonzotta a vevőket
A nyári szezon lezárultával új kiszállítási idősávokat vezet be a Kifli.hu a Budapest–Balaton régióban.
A szeptember 17-én megnyílt budapesti üzlet nem csupán termékeket kínál, hanem valódi pihenést nyújtó teret biztosít.
Arany- és ezüstérmeket hozott haza a Kreinbacher, a Sauska, a Szentpéteri Borpince, a Törley és az erdélyi magyar Carassia is.
Te is így adod el a cuccaidat a Vinted-en, Facebook-on? Most érkezett, brutál NAV-bírságot kaphatsz!
A közhiedelemmel ellentétben bizonyos értékhatár felett a neten eladott használt holmink után is adózni kell, bizonylatot kell kiállítani, nyilvántartást vezetni.
Hét európai ország fogyasztói szervezetével fogott össze a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy felmérjék, a különböző háztartási kisgép márkák mennyire népszerűek a fogyasztók körében.
Máris kapható az IKEA-ban a cég karácsonyi kalendáriuma, ami idén pontosan ugyanannyiba kerül, mint tavaly.
Fontos változás élesedik a Tesco Clubcard ponthatárainál: rengeteg vásárlót érint már ebben a pontgyűjtő időszakban
A Tesco változtat a Clubcard-pontok összesítésének szabályain: 2025. szeptember 28-ig csak azok a vásárlók kapnak pontösszesítőt, akik legalább 1000 pontot gyűjtöttek.
Több mint hetven év után újjáéled Budafokon a történelmi Haggenmacher sörfőzde.
200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot kapott a Wolt cégcsoport.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
