Megőrülnek a magyarok ezért az édességért: havonta 12 ezer darab landol a kosarakban

Pénzcentrum
2025. szeptember 26. 15:01

A Kifli.hu kínálatában ma már több mint 100 féle sütemény és desszert érhető el, a klasszikus magyar édességektől a modern pohárdesszertekig. A vásárlók havonta 12 ezer feletti darabot rendelnek ezekből, az adatok alapján a desszertek iránti kereslet folyamatosan növekszik.

A Kifli.hu vásárlói havonta több mint 12 ezer darab süteményt és desszertet rendelnek, az online szupermarket száz feletti tételt tartalmazó palettájáról. A hagyományos ízek a legkedveltebbek: a legtöbben vegyes teasüteményt, somlói galuskát és kókusztekercset választanak. Az új ízek iránt is élénk az érdeklődés, nemrégiben például a DeliSlice málnás sajttortája, a csokoládés brownie, az almáspite és a tiramisu szelet bővítette a kínálatot.

A desszertek értékesítésének 80%-át a sütemények és egyéb cukrászati finomságok teszik ki. A tortaszeletek, elsősorban a csokoládés ízek a legnépszerűbbek. Hétvégén minden kategóriában nagyobb a kereslet, a desszertek esetében sincs ez másként.

A Magyar Édességgyártók Szövetsége adatai szerint a hazai édességpiac 2024-ben mennyiségben stagnált, értékben kifejezett forgalma azonban emelkedett, a vásárlók tehát továbbra sem mondanak le az édességekről, főleg az ünnepi időszakokban. A Kifli.hu adatai szerint különösen a mentes édességek és a pohárdesszertek iránt nőtt az érdeklődés. Jelenleg több mint egy tucat cukor-, glutén- és laktózmentes sütemény rendelhető az online szupermarket felületén, ezek az édességrendelések közel ötödét teszik ki. A bio alternatívák közül jelenleg isler érhető el, de a választék folyamatosan bővül.

A Kifli.hu sokszínű választéka mögött olyan neves cukrászdák állnak, mint a Gerbeaud, a Halász Cukrászda, a Zuki, a Cukormentes Gyár, a Kis Pékinas, az Émile vagy a Szamos. Időszakosan a Pataki Cukrászda és a The Box Donut különlegességei is elérhetők. A Kifli.hu a szezonális finomságok kínálatát is erősíti: a közelgő ünnepi időszakban például moszkauer, zserbó, flódni, karácsonyi linzerek és marcipánfigurák kerülnek a kínálatba.

Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #bio #webáruház #cukrászda #online vásárlás #sütemény #édesség #kereslet #kifli #desszert #karácsonyi ételek

2025. szeptember 26. péntek
Jusztina
39. hét
Szeptember 26.
Kutatók éjszakája
Szeptember 26.
Az európai nyelvek napja
Szeptember 26.
A fogamzásgátlás világnapja
Szeptember 26.
A tiszta hegyek napja
