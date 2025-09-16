Az Aldi brit leányvállalata elképesztő mértékű beruházást jelentett be a következő két évre.
Ezek most az igazi csúcsmagyar ételek: aki csak teheti, időben betáraz belőlük
A Magyar Gasztronómiai Egyesület idén is kiválasztotta Magyarország legminőségibb alapanyagait: az Aranyszalag díjat idén is négy olyan élelmiszer kapta, melyek minőségükkel kiemelkednek a hazai piacon. Ezek között találhatunk most mézet, sajtot, de káposztát is.
A Magyar Gasztronómiai Egyesület idén is kiválasztotta Magyarország legminőségibb alapanyagait. A 2013-ban alapított elismerés díjazottjairól független szakértők és konyhafőnökök bevonásával döntenek, és olyan kiemelkedő minőségű élelmiszerek kapják – legyenek azok alapanyagok vagy feldolgozott termékek –, amelyeknek minden előállítási fázisa a minőséget szolgálja.
Az Aranyszalag díjazottjait folyamatosan ellenőrzik (az elismerés akár vissza is vonható), így a tanúsítvány megbízható jelzője a legjobb alapanyagoknak. A most bemutatott, négy Aranyszalaggal elismert élelmiszer mind megfelel a tanúsítvány alapgondolatának, azaz még az „átlagfogyasztó” is képes kóstolással megkülönböztetni az ezekben rejlő minőséget a tömegtermékektől - írja közleményében a szervező.
Fulmer méz
A Fulmer méz termékei a Limited Selection és a Selection kategóriákban kapták meg az Aranyszalagot. A világszerte ismert méhészet olyan termékek előállítását tűzte ki célul, amelyek a feldolgozás során megőrzik a méz egészségügyi előnyeit és annak sajátos aromáit.
A Limited Selection mézei tulajdonképpen „küvék”, azaz bolongai méz-sommellier-k házasítják össze a ritkán termő mézeket, ezzel minden alaklommal egyedi ízeket alkotva. A Selectionben található mézek azonban egy jóval szélesebb termékpalettát fednek le. Ezeket a mindenki számára elérhető mézeket a Fulmer közvetlenül a termelőktől vásárolja, ellenőrzött területekről. A kínálatukban található akác- és virágméz, ugyanakkor olyan különlegességek is, mint a rododendron és rozmaring krémméz.
Szárhegyi káposzta
A szárhegyi káposzta a gondos művelés és a környezeti adottságok eredményeként képvisel magas minőséget. A védett márkanév egy lapított fejformájú, korong alakú zöldséget rejt, melynek jellegzetessége a vékony, hosszan átlapolódó levél, valamint a lapított, fehér levélerek. A szárhegyi káposzta magas cukortartalommal bír (a hagyomány szerint az a jó, ha kétszer csípi meg a hóharmat, ettől még édesebb lesz), illetve még magasabb a cukorkoncentráció az „erős” torzsában.
Szintén különlegessége, hogy szemben a többi hibridfajtával, a vékony levelek ellenére hosszú elkészítés alatt sem mállanak szét, ugyanakkor a szájban olvadnak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Vászolyi Szent Jakab sajt
A fehérpenésszel érlelt zsíros lágy sajt kíméletes hőkezelési eljárással kezelt tehéntejből készül. A terméket a közgazdászból sajtkészítővé vált Reményik Kálmán álmodta meg a Vászolyi Sajtmanufaktúrában. A Szent Jakab a manufaktúra egyetlen camembert-je; egyszerre adja vissza a népszerű sajtfajta állagát és ízvilágát, miközben egyediségre törekszik. A belseje kimondottan lágy, olykor már-már megfolyó, erőteljesen pikáns, gombás, földes ízű sajt – igen élénk illattal.
A sajt érlelése magas páratartalmon, de viszonylag alacsony hőmérsékleten megy végbe 4-5 hét alatt, amiből két hetet már az érlelő csomagolásban tölt.
Kurca-parti kendermagos csirke
A Szentesen működő szárnyasfarm Gajda Ildikó és Mitlasóczki István vezetésével már két alkalommal megkapta az Aranyszalagot a farmról származó gyöngytyúkért és kappanért. A mélyalmos tartásban nevelkedett szárnyasok számukra megfelelő térben és létszámban (8 db/négyzetméter) nevelkednek kora tavasztól késő őszig, limitált mennyiségben. A 100%-ban növényi eredetű étrenden, kukoricán, búzán és napraforgón nevelkedett csirkék nem kapnak antibiotikumot, csupán gyógynövényeket és herelisztet kevernek a táplálékukhoz.
A különleges szárnyasok október elejétől lesznek elérhetőek cégek, éttermek és háztartások számára egyaránt.
A szauna egyre népszerűbb Magyarországon: sokan nemcsak wellness-központokban, hanem saját otthonukban is élvezni szeretnék a forró levegő jótékony hatását. De mennyiért? Nézzük is!
Az amerikai vámok hatását az átadási árak, árrések és a termékek költségeinek módosításával próbálják enyhíteni
Hiába a világsiker, vannak országok, ahol a McDonald’s egyszerűen nem létezik.
A hét legnépszerűbb keresései között is, ugyanis az akcióhősöktől a haltápig megjelentek termékek az érdeklődési top 10-ben.
A feltárt szabálytalanságok következtében 26 esetben indult eljárás, melyek lefolytatása és a bírságok kiszabása jelenleg folyamatban van.
Az ALDI Magyarország egyedülálló ruházati árcsökkentésének első napján 290 000-nél termék került a vásárlók kosarába.
A német textildiszkontlánc a veszteséges üzletek felszámolásával igyekszik javítani versenyképességét,
A kormányhivatalok ellenőrzései kiterjednek többek között arra, hogy a visszaváltási díj összege megfelelően és jól láthatóan kerül-e feltüntetésre,
Az OTP Bank több napon át tartó karbantartást végez rendszerein szeptember második felében,
A TikTokon és más közösségi platformokon villámgyorsan felkapottá vált a QQ Express nevű, új budapesti üzletlánc.
Legális trükkel kaphat ingyen 60 ezer forintot bármelyik magyar nyugdíjas: csak ebben a boltban működik
A Lidl, Aldi és a Tesco után az Auchan is kedvezményekkel igyekszik csábítani arra a nyugdíjasokat, hogy náluk költsék el a 30 ezres juttatást.
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az...
Több hamis DEICHMANN webshop és social media profil jelent meg mostanában az interneten.
15 éve vezette be Magyarországra a Tesco a Clubcardot, jelenleg 2,7 millió háztartásnak van ilyen kártyája.
A kandalló ma már nemcsak hangulati elem, hanem sokak számára alternatív fűtési megoldás is. Nézzük meg, hova rúgnak ki 2025-ben egy kandalló építésének vagy vásárlásának...
2025 augusztusára ismét érezhetően megmozdultak az árak: éves szinten az alma vezet, amelynek átlagára egy év alatt 607 forintról 859-re ugrott.
Már tíz éve annak, hogy a Pepco megvetette a lábát Magyarországon. Most tovább terjeszkednének, erről pedig a Pénzcentrumnak mesélt a cég operatív igazgatója.
Az USA-ba irányuló csomagküldés jelentősen átalakult, miután Donald Trump megszüntette a 800 dollár alatti küldemények vámmentességét.