Sült camembert mézzel rusztikus fa asztalon, felülről nézve, sós francia stílusú desszert
Vásárlás

Ezek most az igazi csúcsmagyar ételek: aki csak teheti, időben betáraz belőlük

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 10:15

A Magyar Gasztronómiai Egyesület idén is kiválasztotta Magyarország legminőségibb alapanyagait: az Aranyszalag díjat idén is négy olyan élelmiszer kapta, melyek minőségükkel kiemelkednek a hazai piacon. Ezek között találhatunk most mézet, sajtot, de káposztát is.

A Magyar Gasztronómiai Egyesület idén is kiválasztotta Magyarország legminőségibb alapanyagait. A 2013-ban alapított elismerés díjazottjairól független szakértők és konyhafőnökök bevonásával döntenek, és olyan kiemelkedő minőségű élelmiszerek kapják – legyenek azok alapanyagok vagy feldolgozott termékek –, amelyeknek minden előállítási fázisa a minőséget szolgálja.

Az Aranyszalag díjazottjait folyamatosan ellenőrzik (az elismerés akár vissza is vonható), így a tanúsítvány megbízható jelzője a legjobb alapanyagoknak. A most bemutatott, négy Aranyszalaggal elismert élelmiszer mind megfelel a tanúsítvány alapgondolatának, azaz még az „átlagfogyasztó” is képes kóstolással megkülönböztetni az ezekben rejlő minőséget a tömegtermékektől - írja közleményében a szervező.

Fulmer méz

A Fulmer méz termékei a Limited Selection és a Selection kategóriákban kapták meg az Aranyszalagot. A világszerte ismert méhészet olyan termékek előállítását tűzte ki célul, amelyek a feldolgozás során megőrzik a méz egészségügyi előnyeit és annak sajátos aromáit.

A Limited Selection mézei tulajdonképpen „küvék”, azaz bolongai méz-sommellier-k házasítják össze a ritkán termő mézeket, ezzel minden alaklommal egyedi ízeket alkotva. A Selectionben található mézek azonban egy jóval szélesebb termékpalettát fednek le. Ezeket a mindenki számára elérhető mézeket a Fulmer közvetlenül a termelőktől vásárolja, ellenőrzött területekről. A kínálatukban található akác- és virágméz, ugyanakkor olyan különlegességek is, mint a rododendron és rozmaring krémméz.

Szárhegyi káposzta

A szárhegyi káposzta a gondos művelés és a környezeti adottságok eredményeként képvisel magas minőséget. A védett márkanév egy lapított fejformájú, korong alakú zöldséget rejt, melynek jellegzetessége a vékony, hosszan átlapolódó levél, valamint a lapított, fehér levélerek. A szárhegyi káposzta magas cukortartalommal bír (a hagyomány szerint az a jó, ha kétszer csípi meg a hóharmat, ettől még édesebb lesz), illetve még magasabb a cukorkoncentráció az „erős” torzsában.

Szintén különlegessége, hogy szemben a többi hibridfajtával, a vékony levelek ellenére hosszú elkészítés alatt sem mállanak szét, ugyanakkor a szájban olvadnak.

Vászolyi Szent Jakab sajt

A fehérpenésszel érlelt zsíros lágy sajt kíméletes hőkezelési eljárással kezelt tehéntejből készül. A terméket a közgazdászból sajtkészítővé vált Reményik Kálmán álmodta meg a Vászolyi Sajtmanufaktúrában. A Szent Jakab a manufaktúra egyetlen camembert-je; egyszerre adja vissza a népszerű sajtfajta állagát és ízvilágát, miközben egyediségre törekszik. A belseje kimondottan lágy, olykor már-már megfolyó, erőteljesen pikáns, gombás, földes ízű sajt – igen élénk illattal.

A sajt érlelése magas páratartalmon, de viszonylag alacsony hőmérsékleten megy végbe 4-5 hét alatt, amiből két hetet már az érlelő csomagolásban tölt.

Kurca-parti kendermagos csirke

A Szentesen működő szárnyasfarm Gajda Ildikó és Mitlasóczki István vezetésével már két alkalommal megkapta az Aranyszalagot a farmról származó gyöngytyúkért és kappanért. A mélyalmos tartásban nevelkedett szárnyasok számukra megfelelő térben és létszámban (8 db/négyzetméter) nevelkednek kora tavasztól késő őszig, limitált mennyiségben. A 100%-ban növényi eredetű étrenden, kukoricán, búzán és napraforgón nevelkedett csirkék nem kapnak antibiotikumot, csupán gyógynövényeket és herelisztet kevernek a táplálékukhoz.

A különleges szárnyasok október elejétől lesznek elérhetőek cégek, éttermek és háztartások számára egyaránt.
Címlapkép: Getty Images
