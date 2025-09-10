Újabb klasszikus magyar üdítőmárka tért vissza a boltok polcaira.
Felejtsd el a búvárt: íme 5 alig ismert Unicum koktél, ami odaveri az Aperolt, Mojitót, Palomát
Az 1980-as és 90-es évek egyik kultikus koktélja, a búvár – egy korsó sörbe felespohárral beleeresztett Unicum – most újra reflektorfénybe került. Ez a retró ital tökéletes apropó arra, hogy áttekintsük, miként változott az alkoholfogyasztás az elmúlt évtizedekben, milyen trendek alakítják ma a koktélkultúrát, és merre tart maga az Unicum márka. Emellett cikkünkben a Zwack Unicum aktuális piaci helyzetét és a vállalat előtt álló kihívásokat is részletesen bemutatjuk.
Felült a nosztalgiavonatra nemrég a 444-es podcast, a Borízű hang stábja, amikor szóba került az egyetemi évek legendás „koktélja”: a búvár. A különleges (vagy inkább bátor) ital abból állt, hogy egy feles Unicumot poharastul beleengedtek egy korsó sörbe – és ahogy a feles elsüllyedt a mélybe, úgy süllyedt el az este is, jó hangulatban. Ez a szinte csak Magyarországon ismert ital a '80-as, '90-es évek szórakozóhelyeinek visszatérő vendége volt, és bár ma már kevesen rendelik, tökéletes példája annak, milyen bátran nyúltak akkoriban az emberek az erős italokhoz – akár a sörrel keverve is.
Az azóta eltelt évtizedek azonban komoly változást hoztak az alkoholfogyasztási szokásokban – nemcsak Magyarországon, hanem globálisan is. Míg korábban a sör és a bor volt a társasági események legnépszerűbb kísérője, a statisztikák szerint ezek fogyasztása az utóbbi években fokozatosan csökkent. Ugyanígy a klasszikus töményitalok – mint a vodka, pálinka vagy épp az Unicum – sem élik már fénykorukat a fiatalabb generációk körében. Ehelyett egyre inkább előtérbe kerülnek a long drinkek, vagyis azok az italok, amelyek egy alapszeszt (például gin, rum, whisky vagy likőr) üdítővel, tonikkal, gyümölcslével vagy szódával kombinálnak.
E trend mögött több tényező is húzódik. Egyrészt változik az ízlés: a keserű, erős, markáns italok helyett a könnyedebb, gyümölcsösebb, hűsítőbb ízprofilok kerültek előtérbe. Másrészt fontos szempont a mértékletesség is – a long drinkek jellemzően alacsonyabb alkoholtartalmúak, és jobban kontrollálható velük az esti fogyasztás. Emellett megjelent az italoknál is a „lifestyle” megközelítés: sokan inkább dizájnos, fotogén koktélokat keresnek, amelyek nemcsak frissítőek, hanem meg is jelenhetnek az Instagramon. A mixológia népszerűsödése pedig azt is hozta, hogy egyre többen próbálnak ki újragondolt klasszikusokat – például Unicumot tonikkal, gyömbérsörrel, vagy akár espresso-val keverve.
És bár a búvár ma már inkább csak anekdotákban merül fel, az Unicum meglepő módon még ma is jelen van a koktélvilágban – csak épp új szerepben. A modern long drinkek, mint az Unicum Tonic, a Hungarian Negroni vagy az Unicum Mule, mind azt mutatják: lehet a múlt ízeiből is újat építeni. A kulcs már nem az „ütős” ital, hanem a kiegyensúlyozott, kreatív (íz)élmény. Nézzük, hogyan is kell ezeket elkészíteni!
1. Unicum Tonic
Hozzávalók:
- 4 cl Unicum
- Tonic
- Jég
- Lime- vagy narancsszelet
Elkészítés: Tölts meg egy nagy poharat vagy long drinkes poharat jéggel. Önts rá 4 cl Unicumot, majd töltsd fel hűtött tonikkal. Óvatosan keverd meg, és díszítsd egy lime- vagy narancsszelettel.
2. Hungarian Negroni
Hozzávalók:
- 3 cl gin (pl. Tanqueray, Beefeater, Monkey 47, Bombay Sapphire, The Botanist)
- 3 cl Unicum
- 3 cl vörös vermut
- Jég
- Narancshéj
Elkészítés: Egy keverőpohárba vagy alacsony old fashioned pohárba tegyél jeget. Öntsd rá sorrendben a 3 cl gint, 3 cl Unicumot és 3 cl édes vermutot. Keverd össze alaposan, majd narancshéj-csíkkal díszítsd, ha szeretnéd.
3. Black Magic
Hozzávalók:
- 3 cl Unicum
- 2 cl kávélikőr (pl. Kahlúa)
- 1 cl presszókávé vagy cold brew
- Jég
- Kávébab vagy narancshéj
Elkészítés: Egy shakerbe tegyél jeget, öntsd bele a 3 cl Unicumot, 2 cl kávélikőrt és 1 cl friss presszókávét vagy hideg főzetű kávét (cold brew). Rázd össze alaposan, majd szűrd ki egy koktélos vagy kis tumbler pohárba. Ízlés szerint díszítheted kávébabbal vagy narancshéjjal.
4. Unicum Mule
Hozzávalók:
- 4 cl Unicum
- 1 cl lime-lé
- Gyömbérsör
- Jég
- Lime vagy mentalevél
Elkészítés: Egy magas poharat vagy réz mule-bögrét tölts meg jéggel. Önts bele 4 cl Unicumot, facsard hozzá kb. 1 cl friss lime-levet, majd töltsd fel gyömbérsörrel. Keverd meg finoman, és díszítsd lime-karikával vagy mentalevéllel.
5. ZWACKtail
Hozzávalók:
- 3 cl Unicum Next (vagy más ízesített Unicum, pl. Barista vagy Narancs – ízlés szerint)
- 2 cl narancslikőr (pl. Cointreau vagy Triple Sec, de baracklikőrrel is helyettesíthető)
- Szóda vagy tonik (kb. 8–10 cl, ízlés szerint)
- Jég
- 1 cl friss lime-lé
- Narancsszelet vagy lime-karika
Elkészítés: Egy long drinkes poharat tölts meg jéggel. Önts bele 3 cl Unicum Next-et (vagy más variánst), 2 cl narancslikőrt vagy baracklikőrt, majd töltsd fel szódával vagy tonikkal. Egy narancsszelet vagy pár csepp lime-lé még jobban kiemeli az ízeket.
Eddig jól reagált a piaci trendekre a Zwack
Persze az Unicum maga is reagált a változó fogyasztói igényekre: az elmúlt években több új, könnyebben befogadható ízvariánst dobott piacra, mint például az Unicum Next, a kávéalapú Unicum Barista vagy a citrusos Unicum Narancs. A kérdés már csak az, hogy a Zwack is meglépi-e azt, amit sok nagy röviditalgyártó már megtett – vagyis megjelenik-e valaha egy dobozos Unicum long drink, amely egyszerre hozza a márka karakterét és a mai trendekhez illeszkedő frissességet.
A Zwack, mint a hazai prémium szeszesital-piac meghatározó szereplője, viszonylagos stabilitást mutatotts a kihívások közepette is – 2024/25-ben árbevétele 5 %-kal nőtt, nettó értékesítése pedig közel 7 %-kal emelkedett az előző évhez képest. Ez különösen jelentős annak fényében, hogy a hazai égetett szeszesital-piac volumenben stagnálás vagy visszaesés irányába mozdult el, míg a Zwack kiskereskedelmi értékesítései volumenben 6,5 %-kal, értékben pedig 12,6 %-kal nőttek. A cégnek ugyanakkor szembe kellett néznie az inflációból, a reálbérek csökkenéséből és az egyre fokozódó működési költségekből adódó nyomással – ennek ellenére sikerrel hajtotta végre termékinnovációs és marketingstratégiáját, többek között a fentebb is említett ízvariánsok sikeres bevezetésével.
A jövőre irányuló kilátások azonban mérsékelten optimisták: a menedzsment 2025–2026-ra 6,8 %-os nettó árbevétel-növekedéssel és közel 3 milliárd forintos adózott eredménnyel számol. Ezzel párhuzamosan az exportpiacok bővítése – különös tekintettel Olaszországra, Szlovákiára, Romániára és Németországra – és annak hatékony kommunikációja is kulcsfontosságú célkitűzés maradt. Ugyanakkor az emelkedő marketingköltségek, bérkiadások és szabályozási díjak (például DRS és EPR) magas szinten tartják a nyomást, így a cégnek továbbra is óvatos és precíz pénzügyi tervezésre van szüksége.
A Zwack árfolyama jelenleg bő 31000 forinton áll, az elmúlt évben komolyabb emelkedést produkált: a 2024-es 24 ezer forintos őszi árszintről idén júliusra beállította a 36 ezer forintos rekord-árfolyamot. Azóta némileg korrigált a papír, nagy kérdés azonban, hogy a következő hónapokban merre indul majd el az árfolyam. Több fundamentális elemzés – például a DCF-modell és a fair value kalkulációk – arra utal, hogy a papír túlértékelt lehet. Technikai mutatók (RSI, mozgóátlagok, MACD) alapján rövid távon gyengülés is várható, így a részvény óvatos megközelítést igényel a kisbefektetők részéről. Bár hivatalos elemzői célár nincs, a jelenlegi piaci hangulat alapján inkább kivárás javasolt, különösen azoknak, akik most fontolgatják a beszállást.
