A lány új, tiszta, fehér, modern tornacipőt vesz elő a csomagból. Egy nő vagy egy tinédzser sportcipőt csomagol ki egy dobozból, otthon vagy beltéren. Ruhák és dolgok rendelése és szállítása otthon. Otthon tartózkodás. Divatos és stílu
Vásárlás

Csalók a láthatáron: a Deichmann nevével verik át a vásárlókat, figyelmeztetést adott ki a cég

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 16:22

Több hamis DEICHMANN webshop és social media profil jelent meg mostanában az interneten. A cipőkereskedő felhívja vásárlói figyelmét, hogy online csak a DEICHMANN hivatalos oldaláról vásároljanak, és ne dőljenek be a hamis social media profilok tartalmainak.

Csalók élnek vissza a DEICHMANN nevével: hamis webáruházak és hamis social media profilok tűntek fel az interneten, ahol nyereményjátékokat és kedvezményakciókat hirdetnek, valamint készpénzt, utalványokat, nyeremény autót ígérnek megosztásért cserébe. A cég jelentette a nevével és a védjegyével való visszaélést a Facebook-ot üzemeltető Meta felé, saját hivatalos social media csatornáin, valamint weboldalán pedig felhívta a figyelmet az online terjedő átverésre.

Kizárólag a saját hivatalos felületein folytat kommunikációt és hirdet nyereményjátékot. A cipőkereskedelmi hálózat óvatosságra int, és azt javasolja a márka kedvelőinek és az internetfelhasználóknak, hogy mindig ellenőrizzék a közösségi média profilokon, hogy a Meta által hitelesített cégről van-e szó, azaz található-e kék pipa a cég neve mellett.

Az üzlet arra kéri továbbá a social media felhasználókat, hogy ha gyanús oldallal vagy átveréssel találkoznak, akkor jelentsék azt a Meta felé – ezzel is megakadályozva azt, hogy esetlegesen mások csalás áldozataivá váljanak.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #csaló #bolt #átverés #visszaélés #figyelmeztetés #csalók #cipő

