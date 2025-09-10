15 éve vezette be Magyarországra a Tesco a Clubcardot, jelenleg 2,7 millió háztartásnak van ilyen kártyája.
Csalók a láthatáron: a Deichmann nevével verik át a vásárlókat, figyelmeztetést adott ki a cég
Több hamis DEICHMANN webshop és social media profil jelent meg mostanában az interneten. A cipőkereskedő felhívja vásárlói figyelmét, hogy online csak a DEICHMANN hivatalos oldaláról vásároljanak, és ne dőljenek be a hamis social media profilok tartalmainak.
Csalók élnek vissza a DEICHMANN nevével: hamis webáruházak és hamis social media profilok tűntek fel az interneten, ahol nyereményjátékokat és kedvezményakciókat hirdetnek, valamint készpénzt, utalványokat, nyeremény autót ígérnek megosztásért cserébe. A cég jelentette a nevével és a védjegyével való visszaélést a Facebook-ot üzemeltető Meta felé, saját hivatalos social media csatornáin, valamint weboldalán pedig felhívta a figyelmet az online terjedő átverésre.
Kizárólag a saját hivatalos felületein folytat kommunikációt és hirdet nyereményjátékot. A cipőkereskedelmi hálózat óvatosságra int, és azt javasolja a márka kedvelőinek és az internetfelhasználóknak, hogy mindig ellenőrizzék a közösségi média profilokon, hogy a Meta által hitelesített cégről van-e szó, azaz található-e kék pipa a cég neve mellett.
Az üzlet arra kéri továbbá a social media felhasználókat, hogy ha gyanús oldallal vagy átveréssel találkoznak, akkor jelentsék azt a Meta felé – ezzel is megakadályozva azt, hogy esetlegesen mások csalás áldozataivá váljanak.
A kandalló ma már nemcsak hangulati elem, hanem sokak számára alternatív fűtési megoldás is. Nézzük meg, hova rúgnak ki 2025-ben egy kandalló építésének vagy vásárlásának...
Az USA-ba irányuló csomagküldés jelentősen átalakult, miután Donald Trump megszüntette a 800 dollár alatti küldemények vámmentességét.
A klasszikus magyar röviditalok nem halnak ki — sőt, egyre menőbb long drinkek születnek belőlük. Vajon az Unicum képes megújulni? Kattints és tudd meg!
Nesze neked árrésstop, nyugati szinten a magyar élelmiszerárak: ezt egyre kevesebb ember pénztárcája bírja
Az árrésstop mérsékelte ugyan az érintett termékek árát, de a magyar élelmiszerárak az elmúlt években olyan mértékben emelkedtek, hogy felzárkóztak a nyugat-európai szinthez.
Nemzetközi együttműködésben a Tudatos Vásárlók Egyesülete 14 márka 80 porszívóját vizsgálta meg alaposan.
Az ALDI Magyarország szeptemberben több mint kétszáz élelmiszer árát tartósan csökkenti.
Az első szakasz szeptember 8-án kezdődik: ettől a naptól a FOXPOST-hálózatban kétféle automata lesz elérhető.
A nagy áruházláncok pedig sorra jelentik be, hogyan igyekeznek pluszkedvezményekkel magukhoz csábítani az időseket és azok élelmiszer-utalványait
Rákontráz a Lidl és az Aldi akciójára a Tesco: óriási kedvezményt kapnak az idősek, indul a boltháború
A nyugdíjasok számára kiadott 30 000 forintos élelmiszer-utalvány kapcsán Tesco is komoly akciót hirdetett. Korábban a Lidl és az Aldi is kedvezményeket hirdetett a jogosultaknak.
Az élelmiszerárak elszálltak, a pénztárcák pedig egyre vékonyabbak: sok magyar családnak ma már az is kihívás, hogy miből és hogyan rakja össze a heti menüt.
A LEGO soha nem megy ki a divatból – sőt, Magyarországon egyre szélesebb rétegeket hódít meg, a gyerekektől a gyűjtőkön át egészen a felnőtt rajongókig.
Újabb rekordokat ért el az italcsomagolás visszaváltási rendszer, hárommilliárd palack, doboz és üveg került vissza a körforgásba.
Amennyiben a termékből bárki vásárolt, és az még a birtokában van, semmiképp se fogyassza el.
Különösen a gyermekek és fiatalok fejlődő szervezetére káros a dolog.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett rodamin B színezéket mutattak ki a TRS márkájú indiai curryporban.
Elindult a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok postázása, a Lidl pedig felelős, piacvezető vállalatként támogatva az időseket, jelentős kedvezményeket ad számukra.
Dinamikusan terjeszkedik a Pepco Magyarországon, és nem tervez leállni a cég, továbbiak nyitását is tervezik
A kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 1,7%-kal haladta meg, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal mérséklődött.