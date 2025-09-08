A felhasználók gyakran engedélyezik az alkalmazásoknak, hogy hozzáférjenek a tartózkodási helyükhöz vagy a háttérben frissítsék az adatokat.
Riasztást adott ki az OTP: az ügyfelek azonnali értesítést kaptak
Az OTP Bank figyelmeztetést adott ki az ügyfelei számára az egyre gyakoribb unokázós csalásokról, amelyek során a bűnözők idősebb embereket céloznak meg, családtagnak kiadva magukat.
A pénzintézet e-mailben tájékoztatta ügyfeleit arról a csalási módszerről, amelyben az elkövetők főként idősebb embereket, szülőket és nagyszülőket keresnek meg, magukat közeli hozzátartozónak álcázva.
A csalók jellemzően ismeretlen telefonszámról hívják fel áldozataikat, vagy csevegőprogramokon keresztül lépnek kapcsolatba velük, és sürgős anyagi segítséget kérnek különböző vészhelyzetekre hivatkozva.
Az OTP Bank szerint a leggyakrabban használt történetek között szerepel: "Balesetem volt, pénz kell a kárrendezéshez…", "Kórházba kerültem, pénz kellene az ellátáshoz…", valamint "Új számom van, a régi mobilomat elvesztettem…"
A bank konkrét tanácsokat is megfogalmazott a csalások megelőzésére. Javasolják, hogy az ügyfelek mindig a már régóta használt, elmentett telefonszámon hívják vissza az állítólagos hozzátartozót. Emellett figyelmeztetnek, hogy soha ne adjanak át készpénzt ismeretlennek, még akkor sem, ha az illető rendőrnek vagy ügyvédnek mondja magát.
További tanácsként azt javasolják, hogy ne engedjenek be idegent a lakásukba, valamint körültekintően járjanak el a személyes információk nyilvános helyen történő megosztásával kapcsolatban.
Az OTP Bank honlapján részletes tájékoztatás található az adathalászatról, a különböző csalási módszerekről, valamint arról, hogy mit tehetnek az ügyfelek, ha csalás áldozatává váltak - közölte az ATV.
Az 5 forintos érme sorsa is időről időre napirendre kerül Magyarországon. A készpénzhasználat visszaszorulása és az előállítás költségessége a megszüntetés mellett szól.
Az elemzők szerint a Fed függetlensége is kulcsfontosságú tényező az árfolyam alakulásában.
Az inflációkövető állampapírok költségei megterhelték a költségvetést, ezért változtatások jöhetnek a konstrukciókban.
A K&H a kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére is stabil növekedést és kiemelkedő üzleti teljesítményt mutatott - hangzott el az eredményeket bemutató sajtóeseményen.
Vége a kamatdömpingnek, beindult a harc a lakossági pénzekért! Megnéztük, hogyan próbálják magukhoz csábítani az ügyfeleket a bankok – és hogy ez mennyire működik.
Nem várható jelentősebb elmozdulás a csütörtöki nyitást követően a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
A magyar diákok egyszerre digitális bennszülöttek és tudatos vásárlók: naponta több órát töltenek a közösségi médiában, vásárlásaikat pedig a költséghatékonyság vezérli.
A Magyar Államkincstár Hattyú utcai fiókjában mostantól elérhető a készpénzes állampapír-adásvétel és pénztári szolgáltatás.
A szolgáltató szűkszavúan nyilatkozott az SZTFH-val folytatott egyeztetésekről is.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 2,80 százalékos csökkenéssel 102 554,62 ponton fejezte be a hetet.
A részvénypiac forgalma 14,5 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
A jelzáloghitel-törlesztési lehetőséget azok is kihasználhatják, akik Otthon Start hitelt vennének fel, és már a 180 napot sem kell kivárniuk.
A tavaszi adatokhoz képest még tovább csökkent a megtakarítási képesség a magyar lakosság körében.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 480,13 pontos, 0,46 százalékos csökkenéssel, 103 751,98 ponton zárt csütörtökön.
A tavaszi adatokhoz képest még tovább csökkent a megtakarítási képesség a magyar lakosság körében: a megkérdezettek közel fele nem tud félretenni a havi jövedelméből.
Az Nvidia 56%-os bevételnövekedést ért el a második negyedévben, miközben az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek közepette próbál navigálni.
A kutatásban megkérdezettek 84 százaléka szerint fontos a ruhák ápolása, mégis csak minden negyedik ember tudja, mennyit is számít valójában a mosási mód.
A pénzügyi témák ugyan nem minden családban kerülnek elő napi szinten, ám a szülők jelentős része mégis tudatosan figyel arra, hogy időről időre beszélgessen ezekről...
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.