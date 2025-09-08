Riasztást adott ki az OTP: az ügyfelek azonnali értesítést kaptak

Az OTP Bank figyelmeztetést adott ki az ügyfelei számára az egyre gyakoribb unokázós csalásokról, amelyek során a bűnözők idősebb embereket céloznak meg, családtagnak kiadva magukat.

A pénzintézet e-mailben tájékoztatta ügyfeleit arról a csalási módszerről, amelyben az elkövetők főként idősebb embereket, szülőket és nagyszülőket keresnek meg, magukat közeli hozzátartozónak álcázva.

A csalók jellemzően ismeretlen telefonszámról hívják fel áldozataikat, vagy csevegőprogramokon keresztül lépnek kapcsolatba velük, és sürgős anyagi segítséget kérnek különböző vészhelyzetekre hivatkozva.

Az OTP Bank szerint a leggyakrabban használt történetek között szerepel: "Balesetem volt, pénz kell a kárrendezéshez…", "Kórházba kerültem, pénz kellene az ellátáshoz…", valamint "Új számom van, a régi mobilomat elvesztettem…"

A bank konkrét tanácsokat is megfogalmazott a csalások megelőzésére. Javasolják, hogy az ügyfelek mindig a már régóta használt, elmentett telefonszámon hívják vissza az állítólagos hozzátartozót. Emellett figyelmeztetnek, hogy soha ne adjanak át készpénzt ismeretlennek, még akkor sem, ha az illető rendőrnek vagy ügyvédnek mondja magát.

További tanácsként azt javasolják, hogy ne engedjenek be idegent a lakásukba, valamint körültekintően járjanak el a személyes információk nyilvános helyen történő megosztásával kapcsolatban.

Az OTP Bank honlapján részletes tájékoztatás található az adathalászatról, a különböző csalási módszerekről, valamint arról, hogy mit tehetnek az ügyfelek, ha csalás áldozatává váltak - közölte az ATV.