Itt a nagy mosószerteszt: sok a megtévesztő termékleírás, komoly bírságokat kaphat több cég?

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) összesen 72 termék tesztjét végezte el a mosóporok, mosószerek és mosókapszulák között, amely nemcsak az árakban, hanem a termékösszetevők összehasonlításában is segítséget nyújt a fogyasztóknak. A vizsgálatok alapján amennyiben a vállalkozások megtévesztően tüntették fel a termék címkéjén az összetevőket, hatósági eljárások megindítására lehet számítani.

Az NKFH akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma 39 folyékony, színes textíliához való mosószert, 14 színes textíliához való mosóport és 19 mosókapszulát hasonlított össze különböző szempontok alapján. Az összehasonlító vizsgálatok kiterjedtek többek között az anionos felületaktív anyag, a szappan típusú felületaktív anyag, valamint a sómentes összes felületaktív anyag tartalomra is.

A fogyasztók vásárlási döntését illetően a vizsgálatok azt is megmutatták, mekkora egy javasolt adag mosószer felületaktív anyagtartalma, ami azért bír jelentőséggel, mert a felületaktív anyagtartalom azt jelzi, hogy a mosószer összetételében mennyi a ténylegesen hatékony tisztító hatású felületaktív anyagok aránya, azaz a mosószer mekkora része áll valójában tisztító komponensekből, nem pedig vízből vagy egyéb segédanyagokból.

Minél magasabb ez az érték, annál koncentráltabb és erősebb a mosószer. A vizsgált termékeknél meglehetősen nagy a szórás e tekintetben: folyékony mosószernél például a sómentes összes felületaktív anyag tartalom 3-43 m/m% között, mosóporoknál 2-13 m/m% között, míg mosókapszuláknál 3-82 m/m% között mozog, tehát e körben érdemesebb a magasabb számot mutató termékeket választani.

A vizsgálatok továbbá kiterjedtek arra is, hogy adott termék vonatkozásában hány forintnak felel meg egy mosás költsége a gyártó által javasolt adagolás szerint. E körben is rendkívül széles tartományok jelennek meg. Folyékony mosószernél egy mosás költsége (Ft/adag egységben) 29 és 244 forint közötti, mosóporoknál 43 és 198 forint közötti, míg mosókapszuláknál 56 és 324 forint közötti sávban mozog. Így a tudatos döntés meghozatala során érdemes a felületaktív anyag tartalom mellett az árat is figyelembe venni.

Dr. Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke elmondta: hogy a három termékkategóriára vonatkozó táblázatok elérhetőek a hatóság honlapján, a www.nkfh.gov.hu címen.

Hatóságunk minden segítséget megad a továbbiakban is a fogyasztók részére az alapos, megfontolt és összehasonlítható döntések meghozatala érdekében

- fűzte még hozzá az elnök a vizsgálat eredményeihez.

A vizsgálatok ugyanakkor nemcsak összehasonlításra szolgáltak, hanem az esetleges megtévesztő tájékoztatásra is kiterjedtek. Amennyiben a mért vizsgálati paraméterek nem feleltek meg a címkén feltüntetetteknek, hatósági eljárások indultak a forgalmazókkal szemben.