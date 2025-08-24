Mutatjuk, hogy mit néztek a mozilátogatók az elmúlt héten és hogy milyen őszi premierfilmeket érdemes már most bevésni a naptárba.
Családi pótlék utalás 2025 szeptember: sokan várhatják hiába, hogy utaljanak hó elején
A főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék, azonban némely hónap eltérhet a megszokottól. Jellemzően ilyen hónap az augusztus és a szeptember, hiszen augusztusban két utalás is érkezett: egy rendes időben, egy pedig előrehozva szeptemberről. Így viszont, mivel augusztusban két utalás volt, szeptemberben nem várható újabb utalás.
Vannak olyan hónapok, amikor a családi pótlék utalás nem a megszokott rend szerint történik. Ilyen az augusztus és a szeptember, hiszen ahogy az már sok éve megszokott: a szeptemberi utalás előbb történik, már augusztus vége előtt, hogy az iskolakezdést megkönnyítse. Tehát a szeptemberben esedékes utalás már megtörtént augusztus 22-én, így szeptemberben utalás nem lesz. A legközelebbi családi pótlék utalás október 2-án lesz.
A Magyar Államkincstár még tavaly tette közzé honlapján a 2025-ös évre vonatkozó családi pótlék utalások folyósítási dátumait. A családtámogatási és fogyatékossági ellátások banki utalásának időpontjai ugyanezeken a napokon várhatók. Mutatjuk ez alapján, mikor utalják a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást, a gyermeknevelési támogatást, a fogyatékossági támogatást, valamint a vakok személyi járadékát is.
Mikor lesz a családi pótlék utalás szeptemberben? Az augusztusi családi pótlék utalás időpontja
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék. Némely hónap viszont eltérhet a megszokottól: a májusi utalás például csak 6-án történt meg, mivel május 1-jétől egy négynapos hosszúhétvégével kezdődött a hónap (ilyen lehet majd 2026-ban a január hónapra eső utalás is). Ugyancsak eltérő idén az augusztus és a szeptember hónap: előbbi hónapban kettő utalás érkezett, utóbbiban egy sem fog. Az augusztus hónapra járó utalást tehát nem szeptember elején, hanem már augusztus 22-én megkapták a családok.
Minden családi pótlék utalási dátum 2025-ben
- 2025. február 4. (kedd)
- 2025. március 4. (kedd)
- 2025. április 2. (szerda)
- 2025. május 6. (kedd)
- 2025. június 3. (kedd)
- 2025. július 2. (szerda)
- 2025. augusztus 4. (hétfő)
- 2025. augusztus 22. (péntek)
- 2025. szeptember: 2025. október 2. (csütörtök)
- 2025. november 4. (kedd)
- 2025. december 2. (kedd)
- 2026. január 6. (kedd)
Fontos, hogy az utalás és a jóváírás között egy munkanap eltérés lehet. Azok, akik a családtámogatásokat postai úton kapják, várhatóan a fentebb jelzett időpontokat követő 2-4 napban vehetik kézhez az összeget.
Mekkora összegű a családi pótlék?
A családi pótlék összege 2008 óta nem emelkedett.
- Az 1 gyermeket nevelő családok 12 200 forintot,
- az 1 gyermeket nevelő egyedülálló szülő 13 700 forintot,
- a 2 gyermeket nevelő család gyermekenként 13 300 forintot, összesen 26 600 forintot,
- a 2 gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 14 800 forintot, összesen 29 600 forintot,
- a 3 vagy több gyermeket nevelő család gyermekenként 16 ezer forintot, azaz minimum 48 ezer forintot,
- a 3 vagy több gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 17 ezer, azaz minimum 51 ezer forintot kap.
Családi pótlék igénylés 2025
A családi pótlék jogosultja alapvetően a szülő (vér szerinti és örökbefogadó szülő), a nevelőszülő vagy a gyám, akinél a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték és saját háztartásában neveli a gyermeket. A családi pótlék folyósítása nem hivatalból, hanem kérelemre történik – azaz, ha elmulasztjuk leadni a családi pótlék kérelmet, a juttatásról is lemaradunk (a családi pótlék igénylés visszamenőleg legfeljebb 2 hónapra lehetséges). Az igényléshez szükség van az alábbi dokumentumokra:
- kitöltött Kérelem családi pótlék megállapítására, bizonyos esetekben a kitöltött Családi pótlék igénylés intézményi elhelyezés esetén c. nyomtatvány;
- a családtámogatási ellátásra való jogosultság dokumentumai (házassági anyakönyvi kivonat, nevelőszülői és gyámrendelő határozatok, örökbefogadási határozat, ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolatai);
- személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány és lakcímkártya);
- nem tanköteles korú gyermek esetében igazolás tanulói jogviszony fennállásáról;
- esetenként a gyermek tartós betegségéről, súlyos fogyatékosságáról kiállított szakorvosi igazolás, abban az esetben, ha a szakorvos azt elektronikusan nem küldi el az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (EESZT) keresztül (Igazolás tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermekről)
- a családi pótlék megosztása esetén a Családi pótlék megosztására irányuló kérelem.
A kapcsolódó nyomtatványok a Magyar Államkincstár honlapjáról is letölthetők. A családi pótlék igénylése beadhatók:
- elektronikus formában (ügyfélkapus regisztráció szükséges hozzá),
- személyesen (a lakó- vagy tartózkodási helyünk szerint illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal családtámogatási ügyfélszolgálatán, vagy bármelyik kormányablakban),
- és postai úton (Budapest 1919 postacím) is.
Családi pótlék megosztása és változásbejelentés
Ugyanazon gyermek jogán a családi pótlék összege csak egy jogosult számára folyósítható (nem kérelmezheti ugyanarra a gyermekre az anya és az apa is, külön-külön a családi pótlékot), azonban a családi pótlék összege 50-50%-ban megosztható a két jogosult között. A Családi pótlék megosztására irányuló kérelem mellé csatolni kell a szülők közös nyilatkozatát a családi pótlék megosztása kapcsán vagy a bírósági határozatot a gyermek közös felügyeletéről, neveléséről.
A családi pótlék igénylés szempontjából fontos, hogy ha bármilyen, a juttatás folyósítása szempontjából releváns változás történik (pl. a gyermek egészségügyi állapotát, tanulmányait illetőleg), változásbejelentési kötelezettség áll fenn, 15 napos határidővel, melyet a Családi pótlék változás bejelentési kérelem útján lehet megtenni. Amennyiben nem teszünk eleget változásbejelentési kötelezettségünknek, a jogalap nélkül kifizetett családi pótlék összege visszakövetelhető!
