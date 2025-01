Itt a Meki nagy dobása: új menüvel készül visszahódítani a vásárlókat az étteremlánc

A McDonald's új menüvel készül visszahódítani a vásárlókat az Egyesült Államokban. A gyorsétteremlánc kedden indítja útjára a "McValue" elnevezésű kínálatot, amely az elmúlt évek legnagyobb változását hozza a cég életében. Az új koncepció célja, hogy megfizethető opciókat kínáljon a pénztárcájukra egyre jobban figyelő fogyasztóknak - írja a CNN.

Az új értékmenü központi eleme a már korábban bevezetett, népszerű 5 dolláros (~2 ezer forintos) étkezési ajánlat. Emellett a "McValue" kínálat tartalmaz egy "Buy One, Add One for $1" (Vásárolj egyet, adj hozzá egyet 1 dollárért) opciót is, amely a reggeliző vendégek számára lesz elérhető. A menü további érdekessége, hogy mobilalkalmazás-exkluzív ajánlatokat, valamint a franchise partnerek által összeállított helyi étel- és italajánlatokat is magában foglal.

A lépés hátterében a McDonald's elmúlt időszakban tapasztalt teljesítménye áll. A vállalat értékmegítélése romlott a költségtudatos vásárlók körében, miután az átlagos tételárak 2019 óta mintegy 40%-kal emelkedtek. A cég szerint ez az áremelkedés összhangban van a növekvő költségeikkel.

A McDonald's novemberben jelentette be az új étlapot, nem sokkal egy E. coli járvány kitörése után, amely jelentősen visszavetette az eladásokat és a forgalmat. A vállalat most 100 millió dollárt fordít marketingre és azoknak a franchise-oknak a támogatására, amelyeket leginkább érintett az azóta lezárult egészségügyi riadalom.

David Henkes, a Technomic élelmiszeripari kutató- és tanácsadó cég vezető igazgatója szerint a McValue országos bevezetése segít "erősíteni a McDonald's értékorientált márkaként való szélesebb körű megítélését". Henkes hozzátette: "Az éttermi forgalom továbbra is kihívásokkal küzd, és ez valóban azt a gondolkodásmódot képviseli, hogy az érték a belátható jövőben is fontos lesz a fogyasztók számára."

Az új menükategória a McDonald's legnagyobb értékorientált erőfeszítése 2018 óta, amikor egyes tételeket 1 és 3 dollár közötti áron kínált. Az akkori egy dolláros menü azonban kevésbé volt sikeres, mint a tavaly nyáron bevezetett 5 dolláros értékű étkezés. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vásárlók nem feltétlenül a legolcsóbb ételeket keresik, hanem inkább azt, hogy több értéket kapjanak a pénzükért.

A befektetők február 3-án, a McDonald's negyedéves eredményeinek közzétételekor láthatják először, hogy ezek az erőfeszítések beváltották-e a hozzájuk fűzött reményeket.