Forradalmi változást jelentett be az egyik hazai üzletlánc: minden vásárlót érint, sokan fognak örülni

Látványos fejlesztésbe kezdett a Rossmann Magyarország: a drogérialánc újabb 30 üzletében vezeti be azokat a digitális signage (DS) kijelzőket. A cég célja, hogy 2026-ra közel 100, 2027-re pedig akár 200 boltban alkalmazza ezt az innovációt.

A drogérialánc még 2023-ban indította el hazánkban a DS technológia kiépítését, elsőként a Mammut II-ben és a Ferenc körúti üzletében helyeztek ki ilyen kijelzőket. A digitális kijelzők előnye, hogy a mozgóképes, hangos és fényekkel kombinált tartalmak nemcsak figyelemfelkeltők, de célzottabb vásárlói kommunikációt is lehetővé tesznek. A hagyományos papírplakátokat fokozatosan váltják ki a digitális felületek, így a rendszer fenntarthatósági szempontból is jelentős előrelépést jelent.

A fejlesztés részeként eddig 19 üzletben telepítettek DS eszközöket, leggyakrabban a bejáratoknál és az arcápolási zónákban. Július közepétől újabb 30 boltban jelennek meg a kijelzők, és a cég már most a következő ütemet tervezi. A cél 2026-ra legalább 100 üzlet digitalizálása, amit egy évvel később akár 150–200-ra is bővítenének.

A digitális kijelzők bevezetése nemcsak marketingeszköz, hanem a fenntarthatóság szempontjából is fontos lépés. A papíralapú reklámeszközök kiváltása révén a cég várakozásai szerint 2026-tól évente akár több tonnával is csökkentheti papírfelhasználását – ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a környezettudatosság egyre inkább vásárlói elvárás is.