Újabb fordulat a hazai drogériák versenyében: retteghet a dm és a Rossmann?

A 2024-es üzleti évben némi átrendeződés történt a legnagyobb hazai drogérialáncok, a dm, a Müller és a Rossmann piaci pozíciójában. A dm tovább erősíti vezető pozícióját, a Müller szárnyalása és a Rossmann visszaesése pedig új dinamikát teremtett a versenyben. A friss beszámolók szerint a mindössze 34 üzlettel rendelkező Müller már megelőzte a Rossmannt adózott eredmények terén, míg a dm már az "átlagbérek" terén is, ha egy hajszállal is, de átvette a vezetést.

Nagy fordulat következett be 2024-ben a legnagyobb hazai drogérialáncok versengésében a cégek friss beszámolói alapján. Már tavaly is úgy tűnt, a három meghatározó lánc - a dm, a Müller és a Rossmann - erőviszonyai átrendeződőben vannak: a korábbi éveket a dm dominanciája jellemezte belföldi nettó árbevételt tekintve, szorosan a sarkában a Rossmann-nal, a kisebb bolthálózattal rendelkező Müller pedig jellemzően a még a nagyobbak árbevételének a felét sem érte el. Az utóbbi három évben a dm egyre inkább ellépett a vetélytársaktól. Ami viszont az adózott eredményeket illeti, a Rossmann visszaesése és a Müller növekedése azt eredményezte, hogy a 2023-ban beérte, 2024-ben pedig meg is előzte a piros kentaurt.

Az üzleti évről szóló beszámolók szerint 2019-ben adózott eredmények alapján még a dm volt a harmadik a sorban. 2020-ban már egy hajszállal megelőzte a Müllert, mely azóta is a harmadik helyen állt a rangsorban 2024-ig. A dm 2021-ben nagy növekedéssel el tudott lépni a Müllertől és a Rossmannt kezdte közelíteni. 2022-ben - visszaeséssel, de mégis - megőrizte a második helyet. 2023-ban viszont úgy kilőtt a dm adózott eredménye, hogy messze megelőzte a Rossmannt és a Müllert. Ez 2024-re csökkent, elsőbbségét azonban megtartotta. Addig viszont a Müller megelőzte a Rossmannt 2024-ben.

Ha pedig megnézzük, hogy az eddigi évek árbevételei és adózott eredményei hogyan növekedtek a cégek korábbi évi teljesítményéhez mérve, akkor az látszik: árbevételét tekintve is a dm könyvelhetett el legmagasabb növekedést tavaly, nyomában a Rossmann és a Müller. Mindhárom lánc kisebb növekedést ért ugyanakkor el, mint a 2023-as üzleti évben. Adózott eredmény terén a dm-nél nagy visszaesés látszik, igaz nagy volt a bázis, mert 2022-ről 2023-ra szinte dupláztak. A Rossmannál is visszaesés látszik, akárcsak a megelőző üzleti évben, a Müller viszont növekedést könyvelhet el.

Már nem a Rossmannál lehet a legjobban keresni

Az üzleti beszámolókból nemcsak az árbevétel és az adózott eredmény derül ki. Az is látszik, hány főt foglalkoztattak a cégek átlagosan, illetve mennyi pénzt költöttek bérekre. Ez alapján számolhatunk egy átlagos foglalkoztatott/bérköltséget, ami nagyságrendileg elárulja, hogy melyik drogérialáncnál lehet több vagy kevesebb az átlagbér. Hangsúlyozzuk, hogy ebben az összegben benne van a felsővezetők bére egészen a hierarchia legalján lévő dolgozókig, és tényleg csak hozzávetőleges szám, nem szabad tehát "készpénznek" venni.

Az utóbbi öt évben mindig az látszott: a dm foglalkoztatja a több dolgozót, de a Rossmann-nál jobbak a bérek. A tavalyi üzleti évben ez megdőlt: még mindig a dm-nél dolgoznak a legtöbben, viszont az utóbbi években jelentősen növelték a bérköltségre fordított összegeket, így "átlagbér" tekintetében beérték és egy hajszállal előzik is mostanra a Rossmannt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A dm előretörése abban is megmutatkozik, hogy már több mint 3200 főt foglalkoztat, amennyit a Müller és Rossmann együttvéve sem. A bolthálózat terjeszkedése is árulkodhat arról, melyik drogéria áll most az élen a versenyben. A ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. 2024 februárjában nyitotta meg 250. üzletét az Árkád bevásárlóközpontban az Örs vezér terén. A vállalat tavaly ünnepelte 30 éves magyarországi jelenlétének évfordulóját is, egy áprilisi bejelentés szerint 390 millió eurós beruházással 253 új üzlet megnyitását tervezik, ebből 75 üzletet Németországban, a többit külföldi működési területén, többek között Spanyolországban, Lengyelországban, Csehországban, Albániában, Koszovóban, Törökországban és Magyarországon is. Jelenleg 258 boltjuk üzemel Magyarországon.

A dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. jelenleg 263 üzletet üzemeltet Magyarországon a honlap szerint, tehát alig nagyobb a bolthálózata a Rossmannál. A vállalat története hazánkban ugyancsak 1993-ban indult: július 8-án nyitották első üzletüket Budapesten. A Müller Drogéria Magyarország Bt. 2007-ben kezdte meg terjeszkedését Magyarországon, mára pedig 34 üzlettel rendelkezik, kettővel többel, mint tavaly. Ehhez képest nagyot léptek elő az árbevételi versenyben.