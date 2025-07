Újabb okosórás fizetést vezet be a Gránit Bank (x)

A Garmin és a Xiaomi okosórákon is érintésmentesen fizethetnek a napokban élesített fejlesztés révén a Gránit Bank ügyfelei. A bank az innovációval tovább bővítette a gyors és kényelmes fizetési megoldásainak körét.

Dinamikusan nő az okoseszközökkel történő fizetések volumene a rendelkezésre álló adatok szerint, ezen belül egyre népszerűbb az okosórás fizetés a sportos és aktív életmódot folytató felhasználók körében. A megoldás nemcsak az elfogadó (POS) terminálokon, hanem az erre alkalmas ATM-eken is használható. Az adatokat az okosórák titkosítva tárolják, azok nem jutnak el a kereskedőhöz.

A digitális bankolás egyben azt is jelenti, hogy az ügyfelek minden élethelyzetben – akár edzés közben, vagy éppen strandoláskor - kényelmesen és biztonságosan intézhessék pénzügyeiket. Az okosórás fizetés ezt az élményt erősíti, miközben nemcsak praktikus, hanem biztonságos is, mert a tranzakcióban egy egyedi, titkosított azonosító utazik és nem a bankkártya száma, adatai, valamint minden egyes fizetéshez egy - az órán beállított - jelkódot is meg kell adni”

– mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

Az okosórás fizetés számos hétköznapi helyzetben nyújt könnyebbséget. A strandokon például még a népszerű külföldi nyaralóhelyeken sincs sok helyen megoldva a személyes értékek biztonságos őrzése, így viszont ki sem kell vinni a tengerpartra a drága mobiltelefonokat, vagy felügyelni a pénztárcákat a parton. Ugyanígy sok időt spórolnak meg az okoseszközök például a tömegközlekedés igénybevétele esetén, több nagyvárosban is elég az abban digitalizált bankkártya odaérintése a szolgáltatás igénybevételéhez, de hasznosak lehetnek a mindennapi mikrofizetések, vásárlások során is.

A Xiaomi Pay használatával az arra alkalmas okosóra könnyedén bankkártyává alakítható, a Mi Fitness alkalmazás letöltésével majd a kártya gyors digitalizálásával. A Garmin okosórák esetében a Garmin Connect™ alkalmazás letöltése, majd egy rövid regisztráció szükséges. Az okosórás fizetés - mindkét gyártónál - csak egyes, NFC-képes modelleken érhető el.

