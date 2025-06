Cseresznye ára 2025: ennyibe kerül egy kiló cseresznye a boltban, piacon

Az idei cseresznyeidény kapcsán több kérdés is felmerült: mekkora lesz a cseresznye termése, milyen véleménnyel vannak erről a gazdák, és persze hogyan alakul a cseresznye ára 2025 nyarán. Most lépésről-lépésre végigvesszük a legfontosabbakat.

Miért szökött egekbe a cseresznye ára 2025-ben?

A 2025-ös év a cseresznyeágazat egyik legsúlyosabb válságát hozta az elmúlt 25 évben. Csak néhány későbbi érésű fajta (pl. Linda) adhat még értékelhető mennyiségű termést. A FruitVeb jelentése nem fest túl fényes képet a cseresznye 2025-ös helyzetéről.

Mint azt írták, Magyarországon kb. 2500 hektáron termesztenek cseresznyét, főleg Pest, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben. A termőterület csökken, mivel a változékony időjárás és a munkaerőhiány miatt nehézségek vannak a termesztés fenntartásában. A korszerű szuperintenzív ültetvények aránya alacsony, mert nagyon drága a beruházás (35-45 millió Ft/ha). Egy átlagos évben 10-12 ezer tonna cseresznyét szüretelnek, de az utóbbi évek időjárási anomáliái miatt nagy volt az ingadozás.

A cseresznye 2025-ben reményteli mutatókkal indult, aztán elindult a lejtmenet. A szezon eleje kedvező volt, de áprilisban két egymást követő napon súlyos fagyok pusztították a termést (április 7-8.). Az ország nagy részén -4 és -8 °C közé süllyedt a hőmérséklet, ami különösen a virágzó cseresznyefákat károsította. Az északkeleti régiót május 10-én újabb fagy érte.

A károk mértékét nézve, az ország cseresznyetermő területének kb. 90%-át érintették a fagyok. Általános virágkárok 80% körüliek voltak, ami rendkívül gyenge terméskötődést eredményezett. Az előrejelzések szerint idén a szokásos 10-12 ezer tonnával szemben csupán 2-3 ezer tonna cseresznyére lehet számítani, ami a gazdaságos betakarítás alsó határát is alulmúlhatja.

További kockázatokat tekintve a gyümölcshullás, jég- és viharkárok, illetve egy esetleges aszály tovább ronthatják a termést. A szuperintenzív ültetvények helyzetét nézve a korszerűbb, esővédő fóliás, fagyvédelmi rendszerekkel ellátott ültetvényeken is jelentős (40-60%-os) terméskiesés történt.

Mit mutat a piaci cseresznye ára 2025-ben?

A szakemberek szerint a magas árak jellemzőek, ami az alacsony mennyiségű cseresznye és a jelentős fagy- és időjárás okozta kiesés következménye. És ez a trend várhatóan marad az év során. Nézzük a piaci kínálatot, hogyan alakul a cseresznye ára 2025-ben.

A piaci visszajelzések alapján a cseresznye ára 2025 nyarán jelentősen emelkedett:

Nagybani piac (2025. június 12.):

I. osztályú: 1 800–2 500 Ft/kg

Extra minőség: 2 800–3 500 Ft/kg

Kiskereskedelem és termelői piacok:

Tatabányán: 3 750–4 500 Ft/kg (legdrágább 4 500 Ft/kg)

Szekszárdon: 2 000 Ft/kg (apró szemű) és 3 000 Ft/kg átlagos cseresznye

Cseresznye ára 2025: hol a legolcsóbb a cseresznye?

A 2025-ös gyenge termés miatt a cseresznye ára magas lesz. Érdemes figyelni az akciókat, a helyi kiskerti kínálatot, valamint a szedd magad lehetőségeket, ahol általában kedvezőbb árakon (1300–2000 Ft/kg) lehet cseresznyét beszerezni, főleg a szezon elején. Mivel a kínálat idén alacsony, az árak ingadozása is várható. Ha nem sürgős a vásárlás, érdemes kivárni a későbbi érésű, esetleg gyengébb minőségű, de olcsóbb fajták megjelenését.

Korábban a HelloVidék is összegyűjtötte a legjobb szedd magad cseresznyelelő helyeket. Érdemes tehát ezeket a helyeket is követni, hiszen a cseresznye ára itt kedvezőbben alakul. Lássuk is a legismertebb cseresznye árusító helyszíneket:

Szedd magad cseresznye helyszínek 2025-ben

Szedd magad Cseresznye, Szombathely

Szezon - korábbi évek alapján: 2025 évben június 8 napjától - 2025 évben június 14 napig.

Magyarország, Vas, Szombathely: Újperint városrész, Dukai Takách Judit út!

Termelő: Zoltán Czenke

Bejelentkezés: Nem szükséges

Telefon: +36708814976

Szedd magad Cseresznye, Sóskút

Szezon - korábbi évek alapján: 2025 évben május 22 napjától - 2025 évben június 11 napig.

Pest megye, Sóskút, Diós út 6.

Termelő: Dobrovolni Magdolna

Bejelentkezés: Nem szükséges

Telefon: +36705433003

Szedd és vedd magad Cseresznye, Kecskemét

Szezon - korábbi évek alapján: 2025 évben június 13 napjától - 2025 évben július 15 napig.

Bács-Kiskun megye, Kecskemét, Talfája tanya 139.

Termelő: Kujáni Tanya

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: +36704535191

Vedd magad Cseresznye, Nagykörű

Szezon - korábbi évek alapján: 2025 évben június 21 napjától - 2025 évben június 30 napig.

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nagykörű, nagykörűi benzinkút és helység tábla között.

Termelő: Tóth Rita

Bejelentkezés: Kötelező telefonon

Telefon: +36205875245

Szedd és vedd magad Cseresznye, Nagyvenyim

Szezon - korábbi évek alapján: 2025 évben június 3 napjától - 2025 évben június 30 napig

Fejér megye, Nagyvenyim, Venyim Gyümölcse major 1. 2421

Termelő: Venyim Gyümölcse Kft

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: +36204699761

Szedd magad Cseresznye, Környe

Szezon - korábbi évek alapján: 2025 évben június 10 napjától - 2025 évben június 24 napig.

Komárom-Esztergom megye, Környe, Tatai út 8119

Termelő: Venter Mihály

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: +36202158998

Szedd és vedd magad Cseresznye, Mátészalka

Szezon - korábbi évek alapján: 2025 évben június 14 napjától - 2025 évben június 21 napig.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Mátészalka, Nagyszőlő

Termelő: Lengyel Család Cseresznyéskert

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: 06204844887

Szedd és vedd magad Cseresznye, Pomáz

Szezon - korábbi évek alapján: 2025 évben június 1 napjától - 2025 évben június 30 napig.

Pest megye, Pomáz, Dolinai út vége

Termelő: Piliskert Kft.

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: +0626325346

Szedd és vedd magad Cseresznye, Gyöngyös

Szezon - korábbi évek alapján: 2025 évben június 15 napjától - 2025 évben július 15 napig

Heves megye, Gyöngyös 3-as útnál

Termelő: "Székely föld" Székely családi gazdaság

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: +36302324890

Kevés cseresznye, magas árak

Az idei év komoly kihívások elé állította a cseresznyetermesztőket. A drasztikus terméskiesés és az ennek következtében kialakult magas cseresznye árak jól mutatják, mennyire kiszolgáltatott a gyümölcstermesztés az időjárás szeszélyeinek. A fogyasztók számára mindez azt jelenti, hogy a friss cseresznye ára 2025 nyarán jelentősen magasabb a korábbi évekhez képest, és az elérhető mennyiség is szűkösebb. Érdemes ezért alaposan átgondolni a vásárlás időzítését és forrását.

Bár a helyzet nem túl kedvező, a fogyasztóknak így is kínálkoznak lehetőségek: a közvetlenül a termelőktől vásárolt, esetlegesen „szedd magad” formában kínált cseresznye sok esetben olcsóbban és frissebben beszerezhető. Az év hátralévő részében a cseresznye ára 2025 folyamatosan változhat, hiszen a későbbi érésű fajták még valamelyest javíthatják a kínálatot. Aki idén is szeretné élvezni a lédús, friss magyar cseresznyét, annak érdemes nyitott szemmel járnia a piacokon és követnie a termelők ajánlatait.