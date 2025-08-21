Döbbenetes: rálőttek a futballedző irodájára, kevésen múlt a tragédia

Lövés érte Andy Reid, a Kansas City Chiefs vezetőedzőjének irodáját 2024 májusában, de az edző nem sérült meg az incidensben - írta az ESPN.

A Kansas City Star szerdán este közölte, hogy egy lövedék hatolt át Andy Reid irodájának üvegén, miközben a Chiefs vezetőedzője egyedül dolgozott odabent. Az eset 2024. május 4-én, nem sokkal éjfél után történt a csapat Kansas City-i edzőközpontjában.

A 67 éves Reid sértetlen maradt, amit Jake Becchina, a Kansas City-i rendőrség szóvivője is megerősített. A lövedék az iroda üvegén áthaladva egy falba fúródott, körülbelül 15 lábnyira (kb. 4,5 méterre) attól a helytől, ahol Reid ült.

A Star információi szerint azon az éjszakán összesen három lövés érte a háromszintes létesítményt - egy a harmadik emeletet, egy Reid irodája fölötti részt, egy pedig egy légkondicionáló egységet talált el. A források szerint Reid irodáját azóta golyóálló üveggel látták el.

A rendőrség súlyos testi sértés kísérletének minősítette az esetet, mivel az épületben tartózkodtak emberek a lövés idején. Becchina elmondása szerint "nincs jele annak, hogy ez célzott támadás lett volna bármely személy vagy szervezet ellen", és eddig nem történt letartóztatás az ügyben.

A Chiefs nem kívánt nyilatkozni a Star jelentésével kapcsolatban. Reid várhatóan a Kansas City pénteki, Chicago Bears elleni utolsó előszezon-mérkőzése után fog legközelebb nyilatkozni a sajtónak.