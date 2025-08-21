2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kansas City, Missouri - December 28, 2023: GEHA Field at Arrowhead Stadium - KC Chiefs Football
Sport

Döbbenetes: rálőttek a futballedző irodájára, kevésen múlt a tragédia

Pénzcentrum
2025. augusztus 21. 16:16

Lövés érte Andy Reid, a Kansas City Chiefs vezetőedzőjének irodáját 2024 májusában, de az edző nem sérült meg az incidensben - írta az ESPN.

A Kansas City Star szerdán este közölte, hogy egy lövedék hatolt át Andy Reid irodájának üvegén, miközben a Chiefs vezetőedzője egyedül dolgozott odabent. Az eset 2024. május 4-én, nem sokkal éjfél után történt a csapat Kansas City-i edzőközpontjában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 67 éves Reid sértetlen maradt, amit Jake Becchina, a Kansas City-i rendőrség szóvivője is megerősített. A lövedék az iroda üvegén áthaladva egy falba fúródott, körülbelül 15 lábnyira (kb. 4,5 méterre) attól a helytől, ahol Reid ült.

KATTINTS élő eredményekért, statisztikákért a Pénzcentrum sportoldalára, a Sportonlinera!

A Star információi szerint azon az éjszakán összesen három lövés érte a háromszintes létesítményt - egy a harmadik emeletet, egy Reid irodája fölötti részt, egy pedig egy légkondicionáló egységet talált el. A források szerint Reid irodáját azóta golyóálló üveggel látták el.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A rendőrség súlyos testi sértés kísérletének minősítette az esetet, mivel az épületben tartózkodtak emberek a lövés idején. Becchina elmondása szerint "nincs jele annak, hogy ez célzott támadás lett volna bármely személy vagy szervezet ellen", és eddig nem történt letartóztatás az ügyben.

A Chiefs nem kívánt nyilatkozni a Star jelentésével kapcsolatban. Reid várhatóan a Kansas City pénteki, Chicago Bears elleni utolsó előszezon-mérkőzése után fog legközelebb nyilatkozni a sajtónak.
Címlapkép: Getty Images
#sérült #bűnügy #lövöldözés #edző #nfl #amerikai futball #amerikai sportok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:31
16:16
16:02
15:45
15:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 21.
Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert?
2025. augusztus 21.
Megvan a mesterséges intelligencia következő áldozata? Ezek a dolgozók vannak óriási veszélyben
2025. augusztus 21.
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
2025. augusztus 21.
Így zajlik látatlanul a világ legnagyobb kémcsatája: a jövő nem Európának kedvez, ez még fájni fog
2025. augusztus 21.
Erre a nyárra el is ment a kánikula? Folytatódik a szeles-esős idő, ne rakd még el az ernyőt
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 21. csütörtök
Sámuel, Hajna
34. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti
2
1 hete
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
3
2 hete
Leteszed a hajad az orosz rúdugró formáitól: ezzel minden versenyt megnyerne!
4
2 hete
Szörnyű tragédia: meghalt a 12 éves magyar kosaraslány, aki edzés közben esett össze
5
2 hete
Hatalmasat kaszáltak Szoboszlaiék: ilyen még soha nem volt, minden álmukat felülmúlták
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonitásvizsgálat
hitelképesség vizsgálat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 21. 16:02
Megvan a mesterséges intelligencia következő áldozata? Ezek a dolgozók vannak óriási veszélyben
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 21. 15:23
Erre a nyárra el is ment a kánikula? Folytatódik a szeles-esős idő, ne rakd még el az ernyőt
Agrárszektor  |  2025. augusztus 21. 15:34
Újabb fordulat jön az időjárásban: durva, mi vár ránk a következő napokban