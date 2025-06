Óriási változás jön a magyar boltokban: az önkiszolgáló kasszákat érinti, nagy a lázongás

Egy úgynevezett salátatörvénybe került bele látszólag teljesen eltérő téma: az önkiszolgáló pénztárak szabályozása és az állami egészségügyi intézmények beléptetőrendszereinek bevezetése.

A HVG szúrta ki azt a jogszabálytervezetet, amiben Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője kezdeményezte, miután – saját elmondása szerint – több nyugdíjasszervezet is jelezte neki, hogy sok üzletben már csak automata pénztárakat lehet használni. „Figyelemmel kell lennünk az idősebb polgártársainkra” – indokolta a módosítást Simicskó.

A javaslat alapján ezentúl minden 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű boltban kötelező lesz legalább egy hagyományos, nem önkiszolgáló pénztárat folyamatosan működtetni, kivéve azokat az üzleteket, amelyek teljesen automatizált formában működnek.

A törvény másik része az állami fenntartású egészségügyi intézményekben írja elő a beléptetőrendszerek – például kapuk és kamerák – kötelező bevezetését. Bár erről már korábban is volt szó, most hivatalosan is bekerülne a szabályozásba. Több helyen már elkezdték a kapuk telepítését, valamint a dolgozókról készülő arcképes azonosításhoz szükséges fotókat is gyűjtik.

A cél a munkarend betartásának ellenőrzése: a rendszer követni tudja, ki mikor lép be vagy ki az intézményből, sőt, arcfelismerés is része lehet a technológiának. Elsőként ott lesz kötelező a rendszer, ahol már eddig is bevezették, a többi intézménynél pedig miniszteri rendelet fogja meghatározni az ütemezést – az ágazati szereplőkkel történt egyeztetés alapján.

A kormány szerint a cél nemcsak az, hogy pontosabban nyomon követhessék a dolgozók jelenlétét, hanem az is, hogy ezzel biztosítsák a betegellátás jogszerű és biztonságos működését. A parlament várhatóan a jövő héten szavaz a javaslatról.