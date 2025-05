Kiakadtak a vásárlók, itt a dubai virsli: nem vicc, elképesztő pénzért árulják a magyar boltokban

Amikor már azt hittük, lecseng a dubai csoki őrület, megérkeztett a magyar boltokba a dubai virsli! Igen, pisztáciával, csokoládéval és kadayif tésztával.

Amikor már azt hittük, lecseng a dubai csoki őrület, és már mindent láttunk a fagyitól kezdve a kávén és a pékárukon át egészen az édes szendvicskrémig, a Darnó Hús nevű cég ledobta az atombombát: megalkották a dubai virslit.

Igen, a neve mindent elárul: a húsba pisztáciát, csokoládét és kadayif tésztát kevertek, azaz minden benne van, ami az eredeti édességben is.

A magyar TikTok természetesen hamar felkapta az újdonságot, amit a videók tanúsága szerint 2299 forintért lehet megvenni - ennyiért 250 gramm zöld virslit kapunk. Nem az édességeknél, hanem a húsárunál érdemes keresni, ha valaki kedvet kapott hozzá - alább az Auchanban találtak belőle.

A videóiban különleges ételeket kóstoló Dobai Aty is vetett egy pillantást a termékre, de a nem túl bizalomgerjesztő színe nem nyerte el a tetszését:

Nem rossz az íze, de maga a látvány, meg a gondolat, kikérem magamnak

- mondta.

A Szeretem a csokit blog is készített videót a termékről, ők is le voltak dobbenvem, szerintük az illata simán emlékeztetett a virslire. Mint elmondták, ők az ízén sem éreztek semmi különlegeset, sima virsli volt, és a kóstolók szerint nem is a jobbik fajtából.

Hozzátették, hogy a nutella és a gránátalmás kechup sokat javított rajta.

Ez nekem nem az a virsli, mármint virsliben sem, amit úgy választanék, ha virslit akarnék enni

- mondta egyikük.