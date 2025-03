Luxus lesz a családi fagyizás: sokkoló, mennyibe kerül egy gombóc fagyi 2025-ben a Balatonnál

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Hivatalosan is elstartolt a balatoni fagylaltszezon, és idén is nagy érdeklődés övezi, hogy mennyibe is kerül egy gombóc fagyi a part menti cukrászdákban. Az árak településenként változnak, de hozzuk mindjárt a lényeget!

A Balatonon már tavaly az egekbe szöktek az árak: egy gombóc fagyi tipikusan 600 forint körül mozgott, ami 50 forinttal volt magasabb az előző évi átlagárnál. A Sonline most utánajárt annak: mennyibe kerül a fagylalt a vízparton a 2025-ös szezon kezdetén. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Siófok: 690 Ft/gombóc

Balatonlelle: 600 Ft/gombóc

Balatonmáriafürdő: 650 Ft/gombóc A balatoni fagylaltmesterek szerint a 10%-os áremelkedés nem riasztja el a vendégeket. Pálfi Attila, a balatonmáriai Vitorlás fagyizó vezetője szerint a lényeg a minőség és az élmény: „Az a drága fagyi, ami nem ízlik.” Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke hangsúlyozza, hogy a balatoni kézműves fagylalt árai a hazai és nemzetközi piacon is reálisnak számítanak. A minőségi alapanyagok és a helyi különlegességek miatt sokan úgy vélik, hogy érdemes megfizetni a balatoni hűsítő élményt. Arról, hogy milyen gombócárakra érdemes idén számítani a fagyizókban, mik lehetnek az idei év legújabb ízei, lesz-e Dubai csokis fagyi a cukrászdákban és hogy mi az, amiben a magyar fagylalt a világelső, Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke nyilatkozott pár hete a Pénzcentrumnak.

Címlapkép: Getty Images

