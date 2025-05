WC-papír teszt: vajon a Tesco, az Aldi vagy a Lidl terméke a legjobb?

Nyolc különböző üzletlánc WC-papírját tesztelték, hogy kiderüljön, melyik kínálja a legjobb minőséget és ár-érték arányt. Meglepő módon egy gurigánként mindössze 230 forintba kerülő termék puhaságban felülmúlta a piacvezető márkát.

A toalettpapír ára, ahogy idehaza, úgy az Egyesült Királyságban is jelentősen emelkedett az elmúlt években, különösen a piacvezető márkák, mint például az Andrex is. Emiatt a szupermarketláncok saját márkás termékekkel próbálnak versenyezni, amelyek között megtalálhatók a hagyományos, a szuper puha, luxus és többek között aloe verás változatok is. Hogy a nagy kavalkádban kiderüljön, melyik a legjobb termék a boltok polcain, egy brit szerkesztőség nyolc különböző üzletlánc WC-papírját tesztelte. Az összehasonlítás Magyarország vonatkozásában is izgalmas, hiszen több lánc termékei is megtalálhatóak a magyar boltok polcain.

Az eredmények kihirdetése előtt ejtsünk némi szót a módszertanról: ahogy azt a tesztben írják, a tisztességes összehasonlítás érdekében minden szupermarketből négytekercses standard WC-papírt vásároltak (4 gurigás kiszerelésben) az Express szerkesztői. A tesztelés során két réteg papírt hajtogattak össze, azonos mennyiségű vízzel nedvesítették meg őket, majd ellenőrizték, mennyire könnyen szakadnak el nyomás hatására. És akkor jöjjenek is az eredmények, különös tekintettel a hazánkban is hasonló formában vagy akár ugyanazon márkanév alatt kapható termékekre.

Az Andrex , amely 2,95 fontba (kb. 1350 Ft) kerül négy tekercsért, egyedi 3D hullámmintázattal rendelkezik, ami megakadályozza a könnyű szakadást, azonban a papír vastagsága nem kiemelkedő. Puhasága megfelelő, de csak kétrétegű, és az ára nem feltétlenül indokolja a minőségét. Értékelés: 7/10.

, amely 2,95 fontba (kb. 1350 Ft) kerül négy tekercsért, egyedi 3D hullámmintázattal rendelkezik, ami megakadályozza a könnyű szakadást, azonban a papír vastagsága nem kiemelkedő. Puhasága megfelelő, de csak kétrétegű, és az ára nem feltétlenül indokolja a minőségét. Az Aldi "luxus" WC-papírja 1,39 fontért (kb. 635 Ft) kapható, és az Andrexhez hasonló hullámmintázattal rendelkezik. Minősége valamivel elmarad a piacvezetőtől, mivel nem nyeli el jól a vizet és könnyen szakad, de az alacsonyabb ár vonzó alternatívává teszi. Értékelés: 6/10.

"luxus" WC-papírja 1,39 fontért (kb. 635 Ft) kapható, és az Andrexhez hasonló hullámmintázattal rendelkezik. Minősége valamivel elmarad a piacvezetőtől, mivel nem nyeli el jól a vizet és könnyen szakad, de az alacsonyabb ár vonzó alternatívává teszi. A Lidl Floralys terméke, amely ugyanannyiba kerül, mint az Aldi papírja, rosszabbul teljesített. Bár erős és vastag, de durva és karcoló érzetet kelt, nem olyan "luxus puha", mint ahogy ígéri. Értékelés: 4/10.

Floralys terméke, amely ugyanannyiba kerül, mint az Aldi papírja, rosszabbul teljesített. Bár erős és vastag, de durva és karcoló érzetet kelt, nem olyan "luxus puha", mint ahogy ígéri. Az Asda 1,38 fontos (kb. 630 Ft) toalettpapírja jó ár-érték arányt képvisel, erős, nem szakad könnyen, puha tapintású és jól nyeli el a vizet. Kiváló választás, ha valaki spórolni szeretne a bevásárláson. Értékelés: 8/10.

1,38 fontos (kb. 630 Ft) toalettpapírja jó ár-érték arányt képvisel, erős, nem szakad könnyen, puha tapintású és jól nyeli el a vizet. Kiváló választás, ha valaki spórolni szeretne a bevásárláson. A Tesco WC-papírja ellenálló, nedvesen sem szakad könnyen, és az Andrexhez hasonló nedvszívó képességgel rendelkezik, bár puhasága elmarad attól. Az Aldival és Lidllel megegyező áron jobb minőséget kínál, így értéke kiemelkedő. Értékelés: 6,5/10.

WC-papírja ellenálló, nedvesen sem szakad könnyen, és az Andrexhez hasonló nedvszívó képességgel rendelkezik, bár puhasága elmarad attól. Az Aldival és Lidllel megegyező áron jobb minőséget kínál, így értéke kiemelkedő. A Sainsbury's 1,90 fontba (kb. 870 Ft) kerülő változata puha és vastagabb, mint az Andrex, bár nem annyira sima. A víztesztben átlagosan teljesített, nedvesen kis nyomás hatására is szakadt. Környezetvédelmi szempontból előnyös, hogy papírcsomagolásban kapható. Értékelés: 8/10.

Sorra jelentik be a magyar boltok az árcsökkentést

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a magyar kormány az árréskorlátozást immár a kozmetikai termékekre is kiterjesztette. A friss intézkedés várhatóan 16–18 százalékos árszintcsökkenést eredményezhet a drogériákban, ami közvetlen anyagi előnyt jelenthet a családok számára, Madár István, a Portfolio vezető elemzője szerint azonban az inflációs adatokra már mérsékelt hatást fog gyakorolni az intézkedés. A szabályozás május közepétől szeptember elejéig marad érvényben.

Ennek következtében sorra jelentik be a nagyobb FMCG-bolthálózatok (a drogériákra vonatkozó előírás miatt kénytelenek belépni az álam által kierőszakolt árversenybe), hogy mérséklik a tisztálkodási és háztartási termékek árát – a piaci verseny ezzel együtt fokozódik. Az elsők között a Lidl és az Auchan hirdetett meg jelentősebb árengedményeket, így egy nagyobb bevásárlás során akár több ezer forintot is megtakaríthatnak a vevők. Nézzük ezeket!