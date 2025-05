Korlátozást vezet be a Rossmann az árrésstop miatt: mindenkit érint, mit lépnek a többiek?

Egyszerre legfeljebb öt darabot vehetünk az üzletekben az árrésstopos termékekből, és nem biztos, hogy hamarosan a többi üzletlánc nem csatlakozik.

Tegnap lépett életbe a háztartási termékekre vonatkozó árrésstop, amelyet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, valamint maga a kormány is hetekkel ezelőtt bejelentettek. Az intézkedés értelmében egy sor terméknek nem lehet magasabb az árrése 10 százaléknál a boltokban, vagyis ezeknek le kell vinniük az árát az üzletekben.

A Rossmann most bejelentette, hogy azokból a termékekből, amelyre vonatkozik az árrésstop, egy vásárló egyszerre legfeljebb öt darabot vehet. Az ATV Híradójának az Országos Kereskedelmi Szövetségtől azt mondták: tudomásuk szerint több más üzletlánc is gondolkodik azon, hogy mennyiségi korlátozást vezessen be.

Emlékeztetőül ez a 30 háztartási termék, ami tegnap óta árrésstopos: