Őrület, mennyit spórolnak az élelmes magyarok, ha így vásárolnak okostelefont: nagyon megéri nekik

Az új okostelefonok árai manapság (sok más dolog mellett) már az egekben vannak, miközben a digitális élethez ma már szinte kötelező egy megbízható készülék – nem csoda, hogy egyre többen fordulnak a használt vagy felújított mobilok felé. De vajon valóban jó döntés egy korábban már használt eszköz mellett letenni a voksot? Cikkünkben utánajártunk, hogyan változik a piac Magyarországon, mire érdemes figyelni a vásárláskor, és mit mondanak minderről a szakértők.

Ma már nehéz elképzelni a mindennapokat okostelefon nélkül – ez az eszköz nemcsak a kommunikáció, hanem a munkavégzés, a tanulás, a szórakozás és az ügyintézés szinte nélkülözhetetlen kelléke lett. Mégis, miközben egyre inkább alapelvárás, hogy kéznél legyen egy megbízható készülék, az új telefonok árai sokak számára elérhetetlenné váltak. Nem csoda tehát, hogy egyre többen fordulnak alternatív megoldások felé. Az utóbbi években jelentősen nőtt az érdeklődés a használt és a felújított telefonok iránt. De vajon valóban jó döntés egy ilyen készülék mellett letenni a voksot? És ami talán még fontosabb: mernek-e az emberek bízni ezekben az eszközökben?

A használt készülékek piaca kétségtelenül bővül – ugyanakkor még mindig sok a kétely. Az online piactereken burjánzik a bizonytalan eredetű, sokszor garancia nélküli kínálat, és sokszor előfordul, hogy a szaküzletekben kínált „felújított” modellek árai alig maradnak el az újakétól. Hol van hát az arany középút?

Cikkünkben annak járunk utána, hogy a magyar vásárlók miként viszonyulnak ehhez a lehetőséghez. Mitől lesz valóban megbízható egy használt telefon? Mit kínál a piac, és mire kell figyelni vásárlás előtt? A Rejoy.hu szakértőinek segítségével próbálunk választ adni ezekre a kérdésekre.

Így változott a használt telefonok piaca Magyarországon

„Egyre többen adják el a feleslegessé vált korábbi készülékeiket, így továbbra is stabil, nagy volumenű utánpótlás érkezik az eszközökből a magyar magánfelhasználóktól is.” – tudtuk meg a használt- és felújított készülékeket forgalmazó Rejoy.hu-tól.

Hozzátették: „Még közel sem telített a felújított mobileszközök hazai piaca. A 2025-ös évre 40 százalékos forgalomnövekedéssel számolunk itthon, de az idei első negyedévben ennél is magasabb, 60 százalék feletti bővülést értünk el az előző év azonos időszakához képest.”

Ők vásárolják legszívesebben a használt telefonokat

Kiderült, hogy a 45-50 éves férfiak, majd a 25-34 éves korosztály, és végül a Z generáció. A cég ellátóláncának nagyrészét is a hétköznapi felhasználók adják, az eladott termékek 70%-a magánszemélyektől származik, amelyek jellemzően jobb állapotban vannak, mint a corporate világból érkező eszközök.

Kutatás: a használt okostelefonok fogyasztói megítélése

Az okostelefon már nem számít luxusnak – a mindennapok nélkülözhetetlen eszköze lett, legyen szó munkáról, tanulásról vagy kapcsolattartásról. Ennek ellenére egy új készülék beszerzése komoly anyagi terhet róhat a családokra. Nem csoda, hogy egyre többen fordulnak a használt vagy felújított, úgynevezett „refurbished” telefonok felé, mint elérhetőbb alternatíva.

Ugyanakkor a használtpiac veszélyeket is rejt: online hirdetésekben gyakoriak a kétes eredetű ajánlatok, míg sok szaküzletben alig alacsonyabb az ár, mint egy új modell esetében. Jogosan merül fel tehát a kérdés: valóban megéri használt vagy felújított telefont venni?

Mennyire elterjedt ez a megoldás hazánkban? Bíznak-e benne a vásárlók, vagy inkább fenntartásokkal kezelik? Milyen tapasztalatok, előítéletek és félelmek befolyásolják a döntéseket? Ennek kiderítésére a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közösen indított egy független, országos kutatást. Kérjük, segítsd a munkánkat azzal, hogy kitöltöd az alábbi kérdőívet!

Több érv is szól a használt készülékek mellett

„A csomagautomaták térhódítását is tapasztaljuk: tavaly ilyenkor még többen rendelték házhoz szállítással a rejoyos készülékeiket, az idei első negyedévben azonban a csomagpontos, csomagautomatás átvételi arány elérte a 60 százalékot.” – mondták el.

A cég kiemelte, hogy a növekedés annak is köszönhető, hogy a tavalyi évben vezették be a részletfizetési lehetőséget, de az áruhiteles vásárlások aránya is folyamatosan nő.

Ezek a fő szempontok telefonvásárláskor

Mint megtudtuk, a hazai vásárlók elsősorban néhány éves prémium készülékre vágynak megfizethető áron, garanciával. A zöld szempontok csak a harmadik legfontosabbnak számítanak a korábbi felmérések eredményei szerint. Ebből az is kiderült, hogy a tízből nyolc felújított készüléket vásárló ügyfelük korábban egyébként újonnan vásárolt készüléket használt.

„Ez azt mutatja, hogy egyértelműen méltó kihívója lehet az új készülékeknek ez a kategória”

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ezek a legkeresettebb modellek a felújított telefonok piacán

2024 során több mint hetven százalékkal nőtt a Rejoy által Magyarországon értékesített felújított eszközök száma. A felújított okostelefonok eladása a tavalyi forgalom 85 százalékát generálta, a fennmaradó 15 százalékot pedig az okosórák, laptopok, tabletek eladása tette ki. A legtöbben 3-4-gyel korábbi modellévből származó iPhone-t rendelnek, jelenleg az iPhone 13 a legkeresettebb, míg az androidos készülékek közül a Samsung felső kategóriás Galaxy S készülékeinek 2-3 éves modellei a legnépszerűbbek, például a Galaxy S22.

Trendváltozásként említhető, hogy az újabb modellévből származó, drágább modellek iránt is egyre nagyobb a magyar vásárlók nyitottsága: például a tavaly ősszel bemutatott iPhone 16-család modelleit is nagy volumenben keresik.

Ekkora megtakarítást érhet el a vásárló egy új készülékhez képest

Jellemzően 25-30 százalékot, de akár 40 százalékot, vagyis akár több mint 100 ezer forintot is megspórolhat valaki, ha felújított példányt rendel valaki tőlünk egy új készülék helyett.

Ezekre a dolgokra érdemes odafigyelni vásárláskor

Egy használt készüléket alapesetben nagyon alaposan meg kell vizsgálni, és nem elég csak szemrevételezni a készülék állapotát, a menüben lekérdezni az akkumulátor elhasználódásának a mértékét, de még azt is ajánlott lekérdezni, hogy nem szerepel-e az IMEI azonosítószáma például lopott, vagy részletre vásárolt, de ki nem fizetett mobilok feketelistáján.

Mint mondják:

Életszerűtlen, hogy egy használt készülék vásárlásakor valaki 1-2 órán át vizsgálja, teszteljen egy készüléket, ezért érdemes szakértőkre bízni ezt a feladatot. Fontos szempont az is, hogy az egyes termékek egyedileg befotózva, tényleges termékfotókkal kerüljenek fel az internetre: az adatlapokon az adott készülékről készült fotók felnagyíthatók, így az ügyfelek a rendelés előtt eldönthetik, hogy megfelelő-e számukra egy adott esztétikai állapotú készülék, tehát nem éri őket meglepetés, amikor kibontják a megrendelt készülék dobozát.

Az se mindegy hol vásárolunk használtan: rengeteg a csalás, félreértés

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) felhívta a figyelmet: Ha online piactéren vásárolunk és az eladó magánszemély, akkor máris jóval kevesebb jog illet meg minket, mint hagyományos vállalkozástól történő rendelés esetén. Ilyenkor többek között nem illeti meg a fogyasztót a későbbiekben kifejtésre kerülő elállási jog, nincs jótállási jogunk, nem vonatkoznak a panaszkezelési szabályok a szerződésre, nem indulhat fogyasztóvédelmi hatósági eljárás jogszabálysértés esetén, és nem kezdeményezhetünk békéltető testületi eljárást sem.

Előfordulhat olyan eset is, amikor a Marketplace felületet egy platform csak biztosítja, de az eladó vállalkozás más, nem a platform. Ilyen esetben az eladóval kerülünk szerződéses jogviszonyba, nem az online közvetítő szolgáltatóval, jogvita esetén tehát vele szemben érvényesíthetjük fogyasztói jogainkat.

Szintén gyakran előfordul, hogy a vállalkozás a futárszolgálatot hibáztatja a hibás teljesítésért vagy a szolgáltatás elmaradásáért. Ugyanakkor ebben az esetben is a vállalkozással állunk fogyasztói jogviszonyban, azaz a hiba orvoslását, vagy a teljesítést tőle kell követelni. De ez még mindig a jobbik eset, hiszen fogyasztóként tudunk fellépni, ellentétben a fentiekben hivatkozott példákkal.

Természetesen előfordulhat, hogy a legnagyobb tudatosság mellett is fogyasztói problémánk adódik egy online vásárlás kapcsán, például nem érkezik meg egy termék, mást küldenek nekünk, vagy az árucikk hibás. Ilyenkor minden esetben, első körben az eladó vállalkozással vegyük fel a kapcsolatot, és ha vele nem jutunk dűlőre, kezdeményezhetünk békéltető testületi eljárást, jogszabálysértés esetén pedig fordulhatunk a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatalokhoz.

Mivel online vásárlás esetén nincs lehetőségünk kipróbálni, vagy megtekinteni a terméket, indokolás nélküli elállási jog illeti meg a fogyasztót a termék átvételétől számított 14 napon belül. Ez azt jelenti, hogy akkor is meggondolhatjuk magunkat, ha nem hibás a termék, csak éppen nem tetszik, nagy vagy kicsi, vagy éppen van már belőle egy másik.

Kutatás: a használt okostelefonok fogyasztói megítélése

Az okostelefon ma már nem luxuscikk, hanem a mindennapi élet elengedhetetlen eszköze. Ugyanakkor egy új telefon megvásárlása jelentős kiadást jelenthet a háztartások számára. Az elmúlt években éppen ezért egyre több szó esik az úgynevezett „refurbished”, azaz felújított, illetve az egyszerűen csak használt telefonok piacáról, amely sokak számára reális alternatívát kínálhat az új készülékekkel szemben.

Figyelembe véve ugyanakkor, hogy az online piactereken rengeteg a megbízhatatlan eladó, illetve sok használt-elektronikai szaküzletben csak alig olcsóbbak a készülékek, mintha újonnan vásárolnánk azokat, felmerül a kérédés: valóban érdemes használt, felújított telefont vásárolni?

Vajon mennyire bíznak meg az emberek ezekben az ún. „refurbished” termékekben? Elterjedt megoldásnak számít ez ma Magyarországon? Milyen előítéletek, tapasztalatok, félelmek vagy pozitív élmények kapcsolódnak ehhez a piaci tendenciához? Hogy mindezt kiderítsük, a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem egy független, átfogó, közös kutatást indít. Az alábbiakban arra kérünk, töltsd ki kérdőívünket!